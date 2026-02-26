Deportes

Los sentidos mensajes de Jorge Brito, Rodolfo D’Onofrio y Stefano Di Carlo para despedir a Marcelo Gallardo de River

Los expresidentes y el actual mandatario del Millonario saludaron al entrenador antes de su último partido ante Banfield

Guardar
Rodolfo D'Onofrio le dedicó un
Rodolfo D'Onofrio le dedicó un sentido mensaje a Marcelo Gallardo en sus redes (Foto: Alejandro Santa Cruz/jcp)

El segundo ciclo de Marcelo Gallardo en River Plate concluye en la séptima fecha del Torneo Apertura, donde se despedirá de los hinchas en el Estadio Monumental durante el encuentro ante Banfield. A raíz de su salida, el actual presidente de la institución de Núñez, Stefano Di Carlo, y sus predecesores, Rodolfo D’Onofrio y Jorge Brito, le dedicaron mensajes de gratitud en sus redes sociales.

El amor hacia vos será siempre incondicional. River volvió a ser River. Fuimos muy felices. Nos diste la gloria eterna. Gracias por tanto”, fue el mensaje que dejó Rodolfo D’Onofrio en una publicación en su Instagram. El posteo del expresidente, que eligió a Gallardo como entrenador del club y presidió la etapa en la que el técnico logró 13 de sus 14 títulos, incluyó 17 imágenes de los momentos más importantes que atravesaron en el Millonario.

Entre las más destacadas está la celebración de la Copa Libertadores 2018 contra Boca Juniors, la Supercopa Argentina del mismo año, la Recopa Sudamericana y su presentación como director técnico, entre otros hitos que consiguieron a la par.

El posteo de Rodolfo D’Onofrio
El posteo de Rodolfo D’Onofrio para despedir a Marcelo Gallardo (@rodolfodonofrio)

Durante la gestión de Jorge Brito, Gallardo terminó su primer ciclo en 2022 y retornó en 2024 tras la salida de Martín Demichelis. El ex mandatario compartió un video recordando los mejores momentos de ambos periodos, acompañado del mensaje: “Muchas gracias”.

Por su parte, Stefano Di Carlo, actual presidente del elenco de Núñez, también le dedicó unas sentidas palabras al entrenador en sus redes. “Por tu amor y compromiso por River. Por hacernos felices y cambiar la historia para siempre. Por tu calidad humana y profesional. Por tu grandeza. Por ser River. Gracias, Marcelo”, fue el mensaje del máximo mandatario.

El posteo de Stefano Di
El posteo de Stefano Di Carlo para despedir a Marcelo Gallardo

De cara a su último partido, Marcelo Gallardo pidió evitar homenajes especiales y celebraciones públicas, solicitando vivir la noche como “un partido más”. Durante su segundo mandato al frente de River Plate, el Muñeco dirigió 85 partidos, en los que obtuvo 35 victorias, 32 empates y 18 derrotas, lo que representa una efectividad del 53,72%. Estos números presentan un contraste significativo respecto a su primera etapa, en la cual conquistó 14 títulos y estableció una identidad de juego que definió una época para los hinchas del club.

La carga emotiva del anuncio se evidenció en un video grabado en la cancha 1 del River Camp, en el que el entrenador, visiblemente afectado, dirigió unas palabras de despedida a la afición: “Este es un mensaje para todos los hinchas de River, intentaré ser breve para que no me embarguen la emoción y el dolor que significa anunciar que el jueves será mi último partido”, dijo Gallardo en la grabación.

Concluida la etapa del Muñeco, la Comisión Directiva de River Plate inició la evaluación de candidatos para la conducción del primer equipo. Eduardo Coudet es el principal apuntado. En segundo lugar figura Hernán Crespo, aunque la dirigencia aún no reconoce contactos oficiales con ninguno de los aspirantes. Desde el entorno de Coudet, actual técnico del Alavés de España, aseguran que un intermediario ya lo sondeó y que el entrenador respondió de manera positiva. Incluso, habría un acuerdo económico en cuanto a su contrato.

Después del partido de despedida frente a Banfield, la dirigencia aumentará la presión para intentar acordar la llegada de Coudet, cuyo vínculo en España expira el 30 de junio. Si la negociación no avanza, la comisión maneja otras alternativas: Hernán Crespo y Santiago Solari aparecen en la lista.

Jorge Brito y Marcelo Gallardo
Jorge Brito y Marcelo Gallardo

En las últimas horas, el Chacho Coudet habló en la conferencia de prensa del Alavés respecto a los rumores que lo posicionan como el principal candidato a ser el nuevo entrenador de River. Más allá de que dejó en claro que “nadie se ha comunicado conmigo ni con mi representante”, fue contundente ante la posible oferta: “Cuando llega una institución como River, está a la altura del Madrid o el Barcelona, son top mundial. Es un orgullo que me pongan en la lista de candidatos. Viven un momento especial porque despiden a uno de los entrenadores más importantes de la historia de River. Es una situación natural por estar en una lista de candidatos, pero nada más”.

Luego de iniciar su trayectoria como entrenador en Rosario Central en el 2015, el Chacho pasó por Tijuana de México y tuvo un regreso al país para comandar a Racing durante tres temporadas. Su camino siguió fuera de Argentina como técnico del Internacional y Atlético Mineiro en Brasil, y del Celta de Vigo y el Alavés en España.

Temas Relacionados

Marcelo GallardoRiver PlateRodolfo D’OnofrioStefano Di CarloJorge BritoBanfieldTorneo Aperturadeportes-argentina

Últimas Noticias

“Espantoso”: se cayó sobre su dedo tras un empujón y sufrió una impresionante lesión en la Europa Leafue

Ryan Yates del Nottingham Forest tuvo que solicitar atención médica luego de dislocarse en el encuentro frente al Fenerbahce por la Europa League

“Espantoso”: se cayó sobre su

En la despedida de Marcelo Gallardo, River Plate enfrenta a Banfield por el Torneo Apertura: formaciones confirmadas

El Millonario, en el último partido del Muñeco como DT, se mide al Taladro en el Monumental. Televisa TNT Sports

En la despedida de Marcelo

Golpe en el mercado: Carlos Tevez se llevó a Talleres a un ex compañero suyo en Boca Juniors

El conjunto cordobés contrató a Franco Cristaldo, proveniente del fútbol de Brasil

Golpe en el mercado: Carlos

Lanús y Flamengo definirán en Brasil al campeón de la Recopa Sudamericana: hora, TV y formaciones

El Granate, que se impuso por 1-0 en la ida, intentará hacer historia en el Maracaná ante el Mengao. Desde las 21.30, por ESPN y Disney+

Lanús y Flamengo definirán en

Se definieron los cuartos de final del AAT Challenger edición Tigre II

Juan Pablo Varillas y Álvaro Guillén Meza avanzaron de ronda y la jornada del viernes determinará a los cuatro mejores del certamen, con transmisión en vivo desde las 10:30

Se definieron los cuartos de
DEPORTES
“Espantoso”: se cayó sobre su

“Espantoso”: se cayó sobre su dedo tras un empujón y sufrió una impresionante lesión en la Europa Leafue

En la despedida de Marcelo Gallardo, River Plate enfrenta a Banfield por el Torneo Apertura: formaciones confirmadas

Golpe en el mercado: Carlos Tevez se llevó a Talleres a un ex compañero suyo en Boca Juniors

Lanús y Flamengo definirán en Brasil al campeón de la Recopa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Se definieron los cuartos de final del AAT Challenger edición Tigre II

TELESHOW
Entre mariachis, sombreros y flores:

Entre mariachis, sombreros y flores: así fue el recibimiento a La Joaqui en México

Benicio Gravier, el hijo de Valeria Mazza, en la elite del mundo fashion: desfiló para Armani en la Semana de la Moda de Milán

Dante Spinetta contó la dura situación económica que vivió en su infancia a pesar del éxito de su padre: “No había plata”

Las postales de las vacaciones de Leonardo Sbaraglia y Rebeca Ricosta

Gran Hermano: Juli Poggio dijo que todos los participantes entraron “acomodados” y Del Moro salió a responderle

INFOBAE AMÉRICA

BCIE, Alemania y Unión Europea

BCIE, Alemania y Unión Europea acuerdan impulsar 10,000 mipymes en El Salvador

Putin nombró al jefe del FSB, al ministro de Defensa y a su ex guardaespaldas para la recién creada comisión de inteligencia artificial

Suecia neutralizó un dron ruso que sobrevoló el portaaviones francés Charles de Gaulle

Presidente dominicano recibe la primera licencia de conducir con estándares internacionales

Antes de la anulación de la concesión, Panamá sostuvo conversaciones con PPC, confirmó el presidente Mulino