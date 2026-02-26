Los sentidos mensajes de Jorge Brito, Rodolfo D’Onofrio y Stefano Di Carlo para despedir a Marcelo Gallardo de River

Rodolfo D'Onofrio le dedicó un sentido mensaje a Marcelo Gallardo en sus redes (Foto: Alejandro Santa Cruz/jcp)

El segundo ciclo de Marcelo Gallardo en River Plate concluye en la séptima fecha del Torneo Apertura, donde se despedirá de los hinchas en el Estadio Monumental durante el encuentro ante Banfield. A raíz de su salida, el actual presidente de la institución de Núñez, Stefano Di Carlo, y sus predecesores, Rodolfo D’Onofrio y Jorge Brito, le dedicaron mensajes de gratitud en sus redes sociales.

“El amor hacia vos será siempre incondicional. River volvió a ser River. Fuimos muy felices. Nos diste la gloria eterna. Gracias por tanto”, fue el mensaje que dejó Rodolfo D’Onofrio en una publicación en su Instagram. El posteo del expresidente, que eligió a Gallardo como entrenador del club y presidió la etapa en la que el técnico logró 13 de sus 14 títulos, incluyó 17 imágenes de los momentos más importantes que atravesaron en el Millonario.

Entre las más destacadas está la celebración de la Copa Libertadores 2018 contra Boca Juniors, la Supercopa Argentina del mismo año, la Recopa Sudamericana y su presentación como director técnico, entre otros hitos que consiguieron a la par.

El posteo de Rodolfo D’Onofrio para despedir a Marcelo Gallardo (@rodolfodonofrio)

Durante la gestión de Jorge Brito, Gallardo terminó su primer ciclo en 2022 y retornó en 2024 tras la salida de Martín Demichelis. El ex mandatario compartió un video recordando los mejores momentos de ambos periodos, acompañado del mensaje: “Muchas gracias”.

Por su parte, Stefano Di Carlo, actual presidente del elenco de Núñez, también le dedicó unas sentidas palabras al entrenador en sus redes. “Por tu amor y compromiso por River. Por hacernos felices y cambiar la historia para siempre. Por tu calidad humana y profesional. Por tu grandeza. Por ser River. Gracias, Marcelo”, fue el mensaje del máximo mandatario.

El posteo de Stefano Di Carlo para despedir a Marcelo Gallardo

De cara a su último partido, Marcelo Gallardo pidió evitar homenajes especiales y celebraciones públicas, solicitando vivir la noche como “un partido más”. Durante su segundo mandato al frente de River Plate, el Muñeco dirigió 85 partidos, en los que obtuvo 35 victorias, 32 empates y 18 derrotas, lo que representa una efectividad del 53,72%. Estos números presentan un contraste significativo respecto a su primera etapa, en la cual conquistó 14 títulos y estableció una identidad de juego que definió una época para los hinchas del club.

La carga emotiva del anuncio se evidenció en un video grabado en la cancha 1 del River Camp, en el que el entrenador, visiblemente afectado, dirigió unas palabras de despedida a la afición: “Este es un mensaje para todos los hinchas de River, intentaré ser breve para que no me embarguen la emoción y el dolor que significa anunciar que el jueves será mi último partido”, dijo Gallardo en la grabación.

Concluida la etapa del Muñeco, la Comisión Directiva de River Plate inició la evaluación de candidatos para la conducción del primer equipo. Eduardo Coudet es el principal apuntado. En segundo lugar figura Hernán Crespo, aunque la dirigencia aún no reconoce contactos oficiales con ninguno de los aspirantes. Desde el entorno de Coudet, actual técnico del Alavés de España, aseguran que un intermediario ya lo sondeó y que el entrenador respondió de manera positiva. Incluso, habría un acuerdo económico en cuanto a su contrato.

Después del partido de despedida frente a Banfield, la dirigencia aumentará la presión para intentar acordar la llegada de Coudet, cuyo vínculo en España expira el 30 de junio. Si la negociación no avanza, la comisión maneja otras alternativas: Hernán Crespo y Santiago Solari aparecen en la lista.

Jorge Brito y Marcelo Gallardo

En las últimas horas, el Chacho Coudet habló en la conferencia de prensa del Alavés respecto a los rumores que lo posicionan como el principal candidato a ser el nuevo entrenador de River. Más allá de que dejó en claro que “nadie se ha comunicado conmigo ni con mi representante”, fue contundente ante la posible oferta: “Cuando llega una institución como River, está a la altura del Madrid o el Barcelona, son top mundial. Es un orgullo que me pongan en la lista de candidatos. Viven un momento especial porque despiden a uno de los entrenadores más importantes de la historia de River. Es una situación natural por estar en una lista de candidatos, pero nada más”.

Luego de iniciar su trayectoria como entrenador en Rosario Central en el 2015, el Chacho pasó por Tijuana de México y tuvo un regreso al país para comandar a Racing durante tres temporadas. Su camino siguió fuera de Argentina como técnico del Internacional y Atlético Mineiro en Brasil, y del Celta de Vigo y el Alavés en España.