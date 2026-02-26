Deportes

Las increíbles anécdotas del brasileño Ronaldo en Corinthians: la práctica en pijama y el día que arruinó un cumpleaños

Los relatos del uruguayo Betito Acosta revelan el costado más humano y divertido del astro, con momentos únicos dentro y fuera del campo de juego

Betito Acosta compartió plantel con Ronaldo durante 2009 en Corinthians

Las anécdotas de Alberto Betito Acosta como compañero de Ronaldo Nazário en Corinthians ofrecen un retrato inédito del brasileño lejos de los focos y la presión mediática. El futbolista uruguayo, quien aterrizó en el club paulista en 2008, compartió detalles de su convivencia con el astro en una charla con El Espectador de Uruguay, donde recordó momentos que alternan la admiración y el humor cotidiano.

La llegada de Ronaldo al Corinthians en 2009 coincidió con una etapa de reconstrucción del club, recién ascendido a la Serie A. Acosta confesó sentir orgullo por haber sido suplente del Fenómeno y destacó la magnitud de aquel plantel: “Yo jugaba en Náutico y me compró Corinthians. El primer año subimos a la Serie A y fueron Ronaldo, Douglas Dos Santos, Roberto Carlos... vinieron todos los fenómenos”.

La convivencia cotidiana permitió a Acosta descubrir el lado más humano y espontáneo del brasileño. Entre las historias más llamativas, relató cómo Ronaldo bajó de un helicóptero en medio de un entrenamiento para evitar el tráfico de la ciudad: “En plena práctica empezó a bajar un helicóptero. ¿Y quién baja? El Fenómeno, en pijama. Lo empezamos a aplaudir todos”, recordó el ex futbolista.

El exfutbolista uruguayo compartió recuerdos sobre las charlas con el astro brasileño

En esos años, la relación entre ambos trascendió el vestuario. Ronaldo solía visitar la casa de Acosta para disfrutar de asados. El uruguayo reveló que el brasileño sentía una admiración especial por Álvaro Recoba: “A él le encantaba el Chino Recoba, me decía que el mejor jugador con el que jugó fue él”, contó Acosta. En esos encuentros, compartían mate y charlas fuera del fútbol.

La popularidad de Ronaldo marcaba cada evento social. Betito rememoró la vez que el Fenómeno asistió al cumpleaños de su hija y cambió el ánimo de toda la fiesta: “Mi hija vino llorando a decirme ‘papá, llegó ese gordo y terminó la fiesta’. Andá a explicarle a mi hija quién era ese gordo...”. En aquella ocasión, la presencia del ídolo brasileño en la casa de Acosta provocó que los vecinos cortaran la calle solo para verlo salir.

Las celebraciones tras los logros deportivos tampoco pasaron inadvertidas. Acosta recordó que la fiesta por el campeonato Paulista invicto en 2009 se extendió durante tres días en la casa de Ronaldo, aunque aclaró que algunos futbolistas decidieron no participar y festejar con sus familias.

La presencia de Ronaldo en un cumpleaños familiar de Acosta dejó una anécdota imborrable

El presente de Acosta, radicado en Recife, Brasil, lo mantiene cerca del deporte, aunque alejado del fútbol profesional. A sus 49 años, ejerce funciones en un salón de eventos de Náutico y dirige su canal de YouTube donde entrevista a jugadores, empresarios y viejos amigos.

El exdelantero e hincha de Peñarol también compartió enseñanzas de vida que le dejó el fútbol, en las cuales citó al entrenador Gregorio Pérez: “Algo único del fútbol que vos te vas a dormir pobre y te despertás rico, así que no tenés nada y de la nada tenés todo”. Para Acosta, el paso por Peñarol fue un sueño cumplido, incluso cuando tuvo que rechazar una mejor oferta del Nacional por lealtad a sus colores.

Al año siguiente de incorporarse al Náutico, su llegada al Corinthians, recién descendido, fue clave: sus goles contribuyeron decisivamente al ascenso y al campeonato de la Serie B. En los inicios de su trayectoria, alternó el fútbol con su trabajo en el Mercado Modelo. En 2017, mientras jugaba en Taboão da Serra, sufrió un preinfarto. Tras ese episodio, debió abandonar el fútbol profesional, aunque continuó jugando hasta 2022 antes de comenzar su carrera como entrenador.

Golpe en el mercado de

En la despedida de Marcelo

Lanús y Flamengo definirán en

Se definieron los cuartos de

Fue una de las promesas
En la despedida de Marcelo

Entre mariachis, sombreros y flores:

BCIE, Alemania y Unión Europea

