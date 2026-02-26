Deportes

Golpe en el mercado: Carlos Tevez se llevó a Talleres a un ex compañero suyo en Boca Juniors

El conjunto cordobés contrató a Franco Cristaldo, proveniente del fútbol de Brasil

Cristaldo, con la casaca de
Cristaldo, con la casaca de Gremio (REUTERS/Diego Vara)

La llegada de Franco Cristaldo a Talleres de Córdoba se concretó tras la rescisión del contrato del mediocampista con Gremio de Brasil, marcando su regreso al fútbol argentino y su reencuentro con su ex compañero Carlos Tevez, hoy entrenador del Matador. El acuerdo, que será válido hasta diciembre de este año, representa una incorporación de experiencia y reencuentra a dos figuras que compartieron vestuario en Boca Juniors durante 2015.

Con 29 años, Cristaldo terminó su ciclo en el club de Porto Alegre, donde llegó en enero de 2023 tras su desempeño en Huracán. Durante su paso por Brasil disputó 164 partidos y convirtió 28 goles, consolidándose como un destacado mediocampista ofensivo. El futbolista, formado en las Divisiones Inferiores del Xeneize, también integró los planteles de Elche, Rayo Vallecano, Defensa y Justicia y Central Córdoba en distintas etapas de su carrera.

Reencuentro entre Cristaldo y Tevez en Talleres

La relación profesional previa entre Cristaldo y Tevez se remonta al segundo semestre de 2015, cuando coincidieron en el plantel de Boca. En ese periodo, el Apache regresó al club tras su paso por Europa y compartió el mediocampo con el ahora refuerzo de la T. El volante, que puede desempeñarse por derecha, izquierda y también como organizador de juego, participó en 14 partidos con la camiseta azul y oro y le convirtió un gol a River en un Superclásico de verano.

Refuerzos y presente de Talleres de Córdoba

La posibilidad de sumar a Cristaldo surgió después de que Talleres cediera a Miguel Navarro al Colorado Rapids, a Luis Angulo a Peñarol y a Santiago Puzzo al Teuta. El equipo, que ocupa el séptimo puesto del Grupo A del torneo local con 10 puntos tras siete fechas, busca potenciar su plantel bajo la dirección técnica de Tevez. El aporte en goles y la experiencia internacional de Cristaldo lo convierten en una pieza relevante para encarar la siguiente fase de la Liga Profesional.

Cristaldo acumula 349 partidos disputados en su trayectoria profesional. Su recorrido abarca la Primera argentina y ligas de España y Brasil, donde ha mostrado regularidad en el mediocampo. El mediocampista ha registrado 54 goles y 44 asistencias. Replicar ese rendimiento será el principal desafío del futbolista en el Matador.

Talleres de Córdoba aguarda su próximo compromiso frente a San Lorenzo, programado para el sábado 28 de febrero a las 22:15 en Córdoba. La llegada de Cristaldo es vista como un refuerzo clave mientras el equipo de Tevez busca sumar puntos para escalar posiciones en el campeonato y lograr el pasaje a los playoffs.

El Apache, de 42 años, desembarcó en Talleres para salvarlo del descenso en 2025. Finalmente, no solo logró el objetivo, sino que lo clasificó a los playoffs del Torneo Clausura, instancia en la que perdió con Boca Juniors. Ahora, busca subir otro escalón en la exigencia. Y entienden que su ex compañero Cristaldo, por roce y condiciones, puede ayudarlo a sostener esa ilusión.

Franco CristaldoCarlos TevezBoca JuniorsLiga ProfesionalTalleres de Córdoba

