El particular gesto del Pipa Benedetto tras la clasificación de Barcelona de Ecuador ante Argentinos Juniors en la Libertadores

Argentinos Juniors quedó eliminado de la Copa Libertadores tras perder por penales ante Barcelona de Guayaquil en el Estadio Diego Armando Maradona, luego de que el equipo ecuatoriano se impusiera 1-0 en los 90 minutos y empatara el marcador global. Los dirigidos por el venezolano César Farías dieron el batacazo en Buenos Aires y el argentino Darío Benedetto, quien fue titular en la visita, festejó de una manera particular la clasificación.

Las cámaras poncharon al Pipa justo cuando estaba haciéndole ademanes a las decenas de fanáticos de Barcelona en la tribuna visitante. Acercando un pulgar a su boca, el clásico gesto de tomar alguna bebida. “Parece que van a festejar después, ¿no? Hizo un gesto. Parece que van a brindar. Ah, mirá, van a tomar", comentaron en ESPN mientras reproducían las imágenes de la celebración.

Benedetto no estuvo presente en la tanda de penales porque fue reemplazado justo antes del gol del 1-0 de Jhonny Quiñónez por el uruguayo Sergio Núñez. El ex Boca venía de convertir su primer gol en más de dos años en lo que fue la victoria de Barcelona por la primera jornada del campeonato ecuatoriano ante Técnico Universitario. En su arribo al club de Guayaquil, el centrodelantero de 35 años había sido abordado por algunos hinchas caracterizados que le habían pedido que rindiera al máximo de sus condiciones.

Transcurrida la media hora de juego, Benedetto disputó una pelota con Nicolás Oroz que le valió la amonestación. Estuvo al límite de la expulsión porque fue una jugada temeraria. El árbitro uruguayo Esteban Ostojich decidió mostrarle solamente la cartulina amarilla.

El pase a la siguiente fase quedó en manos de Barcelona Sporting Club gracias a su victoria 5-4 en la definición desde los doce pasos, resultado que le permitirá enfrentarse a Botafogo, que eliminó en la otra llave a Nacional Potosí de Bolivia. Jhonny Quiñónez marcó el único gol del encuentro con un disparo de media distancia imposible de atajar para Brayan Cortés e igualó así la serie que Argentinos Juniors había iniciado en ventaja por el 1-0 en la ida.

Durante el primer tiempo se anuló un tanto de Nicolás Oroz tras la intervención del VAR, que detectó una mano previa de Emiliano Viveros. Por su parte, el equipo dirigido por Nicolás Diez sintió la ausencia de Tomás Molina —lesionado— y de Francisco Álvarez, quien no pudo estar por expulsión en el partido anterior.

Sobre el final del match, los locales intentaron revertir la situación sin éxito debido a la falta de precisión en la definición, mientras que el conjunto visitante mantuvo el orden defensivo. Ya en la tanda de penales, el arquero Brayan Cortés detuvo dos remates, pero ello no fue suficiente para evitar la eliminación de Argentinos.

La próxima semana, Barcelona abrirá su llave de Fase 3 de Copa Libertadores ante Botafogo, que derrotó 2-0 en Brasil a Nacional Potosí y dio vuelta su serie (los bolivianos habían triunfado 1-0 en El Alto). El ganador de esta instancia, se clasificará a la fase de grupos; el perdedor, será destinado a la primera ronda de la Copa Sudamericana.