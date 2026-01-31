La curiosa presentación del Pipa Benedetto en su nuevo club

El vídeo que compartió el club de Guayaquil para anunciar la llegada del delantero argentino

Barcelona Sporting Club oficializó la incorporación de Darío Benedetto para la temporada 2026. Tras semanas de especulaciones, el club de Guayaquil anunció como nuevo refuerzo al delantero argentino, quien llega como jugador libre y firmó contrato por una temporada.

La presentación de Benedetto no pasó desapercibida: el club difundió una imagen en el que el atacante aparece vestido de torero, una puesta en escena que buscó resaltar la jerarquía y el espectáculo que esperan de su nuevo refuerzo. Incluso compartieron un vídeo con los goles más emblemáticos del Pipa con la camiseta de Boca Juniors, como el cabezazo ante River Plate y definiciones ante Barracas Central, Belgrano de Córdoba y Palmeiras, además de conquistas en sus pasos por América de México y Olympique de Marsella.

El delantero, de 35 años, llega tras una etapa marcada por la ausencia de goles. Su último tanto fue el 5 de febrero de 2024, cuando anotó para Boca Juniors ante Tigre en la Copa de la Liga. Desde entonces, Benedetto pasó por Querétaro, Olimpia y Newell’s Old Boys, sin poder romper la sequía: acumuló 36 partidos sin anotar en ese lapso.

La imagen que difundió Barcelona SC de Ecuador para anunciar a Benedetto como refuerzo

Esa falta de efectividad no impidió que el nuevo entrenador, César Farías, insistiera en su contratación. El propio Benedetto ya participó de su primera práctica bajo las órdenes del técnico venezolano, quien fue clave para que el atacante aceptara el reto ecuatoriano. El club confía en que la experiencia y trayectoria del argentino serán fundamentales para los objetivos de la temporada.

El palmarés del Pipa es amplio: a lo largo de su carrera suma 166 goles en 502 partidos y vistió las camisetas de equipos de Argentina, México, Francia, España y Paraguay. En Boca Juniors dejó una huella particular con 71 goles y 19 asistencias en 172 encuentros, además de contabilizar siete títulos locales.

La llegada de Benedetto se da en un contexto de cambio en Barcelona SC. El club decidió finalizar el ciclo del entrenador español Ismael Rescalvo para apostar por César Farías y sumó refuerzos como Luca Sosa, José Gabriel Cevallos, Jonathan Perlaza y Javier Báez, entre otros. El objetivo es claro: renovar el plantel y recuperar protagonismo tanto en la liga local como en la Copa Libertadores, donde el equipo deberá enfrentar a Argentinos Juniors en la Fase II que permitirá avanzar a otro playoffs con el fin de alcanzar la fase de grupos.

Pipa Benedetto con la camiseta del Barcelona SC

El delantero argentino será presentado oficialmente ante los hinchas el 31 de enero, durante la tradicional 'Noche Amarilla’ en el Estadio Monumental. Benedetto, entusiasmado por el desafío, expresó: “Barcelona es el club más grande del Ecuador, por eso no me costó nada aceptar. Voy a entregarlo todo por esta camiseta”.

La directiva de Barcelona SC, en su comunicado, subrayó la confianza en que la experiencia y jerarquía de Benedetto aportarán al plantel. El desafío inmediato será devolverle al equipo la eficacia goleadora que ha perdido tras la salida de varias figuras, y romper la sequía personal que acompaña al atacante en los últimos meses.

El delantero con último paso por Newell's, jugará la Copa Libertadores con Barcelona de Guayaquil