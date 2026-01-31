Deportes

La curiosa presentación del Pipa Benedetto en su nuevo club

El delantero argentino de 35 años llegó a Ecuador y ya se unió al plantel de Barcelona de Guayaquil

Guardar
El vídeo que compartió el club de Guayaquil para anunciar la llegada del delantero argentino

Barcelona Sporting Club oficializó la incorporación de Darío Benedetto para la temporada 2026. Tras semanas de especulaciones, el club de Guayaquil anunció como nuevo refuerzo al delantero argentino, quien llega como jugador libre y firmó contrato por una temporada.

La presentación de Benedetto no pasó desapercibida: el club difundió una imagen en el que el atacante aparece vestido de torero, una puesta en escena que buscó resaltar la jerarquía y el espectáculo que esperan de su nuevo refuerzo. Incluso compartieron un vídeo con los goles más emblemáticos del Pipa con la camiseta de Boca Juniors, como el cabezazo ante River Plate y definiciones ante Barracas Central, Belgrano de Córdoba y Palmeiras, además de conquistas en sus pasos por América de México y Olympique de Marsella.

El delantero, de 35 años, llega tras una etapa marcada por la ausencia de goles. Su último tanto fue el 5 de febrero de 2024, cuando anotó para Boca Juniors ante Tigre en la Copa de la Liga. Desde entonces, Benedetto pasó por Querétaro, Olimpia y Newell’s Old Boys, sin poder romper la sequía: acumuló 36 partidos sin anotar en ese lapso.

La imagen que difundió Barcelona
La imagen que difundió Barcelona SC de Ecuador para anunciar a Benedetto como refuerzo

Esa falta de efectividad no impidió que el nuevo entrenador, César Farías, insistiera en su contratación. El propio Benedetto ya participó de su primera práctica bajo las órdenes del técnico venezolano, quien fue clave para que el atacante aceptara el reto ecuatoriano. El club confía en que la experiencia y trayectoria del argentino serán fundamentales para los objetivos de la temporada.

El palmarés del Pipa es amplio: a lo largo de su carrera suma 166 goles en 502 partidos y vistió las camisetas de equipos de Argentina, México, Francia, España y Paraguay. En Boca Juniors dejó una huella particular con 71 goles y 19 asistencias en 172 encuentros, además de contabilizar siete títulos locales.

La llegada de Benedetto se da en un contexto de cambio en Barcelona SC. El club decidió finalizar el ciclo del entrenador español Ismael Rescalvo para apostar por César Farías y sumó refuerzos como Luca Sosa, José Gabriel Cevallos, Jonathan Perlaza y Javier Báez, entre otros. El objetivo es claro: renovar el plantel y recuperar protagonismo tanto en la liga local como en la Copa Libertadores, donde el equipo deberá enfrentar a Argentinos Juniors en la Fase II que permitirá avanzar a otro playoffs con el fin de alcanzar la fase de grupos.

Pipa Benedetto con la camiseta
Pipa Benedetto con la camiseta del Barcelona SC

El delantero argentino será presentado oficialmente ante los hinchas el 31 de enero, durante la tradicional 'Noche Amarilla’ en el Estadio Monumental. Benedetto, entusiasmado por el desafío, expresó: “Barcelona es el club más grande del Ecuador, por eso no me costó nada aceptar. Voy a entregarlo todo por esta camiseta”.

La directiva de Barcelona SC, en su comunicado, subrayó la confianza en que la experiencia y jerarquía de Benedetto aportarán al plantel. El desafío inmediato será devolverle al equipo la eficacia goleadora que ha perdido tras la salida de varias figuras, y romper la sequía personal que acompaña al atacante en los últimos meses.

El delantero con último paso
El delantero con último paso por Newell's, jugará la Copa Libertadores con Barcelona de Guayaquil

Temas Relacionados

Darío BenedettoBarcelona SCDeportes-Argentina

Últimas Noticias

River Plate hizo oficial el fichaje de Kendry Páez, la promesa ecuatoriana que llegó desde el Chelsea

El atacante de 18 años, que estuvo cedido Racing de Estrasburgo, jugará a préstamo por 18 meses en el Millonario

River Plate hizo oficial el

Terminó la primera prueba de la nueva era de la F1: el equipo que más vueltas dio, el tiempo destacado y la última salida a pista de Alpine

Pierre Gasly comandó el A526 todo el viernes y fue el piloto que más giró. Lewis Hamilton registró la vuelta destacada de la semana y Mercedes fue el team con más recorrido. Todas las fotos de los nuevos coches en pista

Terminó la primera prueba de

Polémica en la UFC: sospecharon que hacía trampa en el pesaje, lo hicieron subir otra vez a la balanza y cancelaron su pelea

Aaron Tau dio casi dos kilos menos del límite, pero lo obligaron a pasar otra vez por la báscula y estaba excedido por casi dos kilos

Polémica en la UFC: sospecharon

Jazmín Ortenzi avanzó a semifinales en el W75 de Vero Beach tras el retiro de la máxima favorita

La riojana estaba 3-2 arriba en el primer set frente a la estadounidense Caroline Dolehide. Solana Sierra perdió en semis en Filipinas

Jazmín Ortenzi avanzó a semifinales

Thiago Tirante quedó eliminado en Baréin y viaja a Corea del Sur: será el primer singlista del equipo argentino de Copa Davis

El platense cayó ante el italiano Mattia Bellucci en cuartos de final. Su próxima parada será Busan

Thiago Tirante quedó eliminado en
DEPORTES
River Plate hizo oficial el

River Plate hizo oficial el fichaje de Kendry Páez, la promesa ecuatoriana que llegó desde el Chelsea

Terminó la primera prueba de la nueva era de la F1: el equipo que más vueltas dio, el tiempo destacado y la última salida a pista de Alpine

Polémica en la UFC: sospecharon que hacía trampa en el pesaje, lo hicieron subir otra vez a la balanza y cancelaron su pelea

Jazmín Ortenzi avanzó a semifinales en el W75 de Vero Beach tras el retiro de la máxima favorita

Thiago Tirante quedó eliminado en Baréin y viaja a Corea del Sur: será el primer singlista del equipo argentino de Copa Davis

TELESHOW
Julieta Nair Calvo habla sobre

Julieta Nair Calvo habla sobre la posibilidad de encarnar a Susana Giménez en su serie: “La adoro, sería un honor”

Iván Noble posteó una foto con su novia y estallaron sus seguidores: “Hay que cerrar el estadio”

River Plate anunció un acuerdo histórico con Live Nation, DF Entertainment y Dale Play Live por 110 millones de dólares

Paris Hilton halagó a María Becerra: “La amo, tiene una voz increíble, con ella probé por primera vez el mate”

El orgullo de Zaira Nara luego de que su hijo de cinco años completara una travesía en La Patagonia

INFOBAE AMÉRICA

Tensión entre Estados Unidos e

Tensión entre Estados Unidos e Irán: ¿qué pasaría si el régimen persa intentara bloquear el estrecho de Ormuz?

La revolución silenciosa de la geotermia: la clave oculta para reducir costos y acelerar la transición hacia energías renovables

Por qué la adaptación de los mosquitos tras la deforestación preocupa a los expertos en salud de Brasil

El jefe de seguridad iraní viajó a Moscú en medio de la tensión del régimen con Estados Unidos

Así es el coral que coordina sus movimientos sin cerebro, un misterio evolutivo que sorprende a la ciencia