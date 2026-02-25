Deportes

Argentinos Juniors buscará sellar el pase a la Fase 3 de la Libertadores ante Barcelona de Guayaquil

Tras ganar 1-0 en Ecuador, el Bicho afrontará la revancha en La Paternal a partir de las 21:30

Argentinos y Barcelona, por un
Argentinos y Barcelona, por un lugar en la Fase 3 de la Copa Libertadores

Argentinos Juniors recibirá a Barcelona de Guayaquil en el Estadio Diego Armando Maradona del barrio porteño de La Paternal, en el encuentro de vuelta por la Fase 2 de la Copa Libertadores. Luego de haber ganado por 0-1 en Ecuador, con el tanto agónico de Diego Porcel, el equipo argentino llega con ventaja para avanzar a la Fase 3, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Botafogo y Nacional de Potosí (ganó 1-0 el equipo boliviano). Arrancará a las 21:30 con arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich. Televisará Fox Sports.

El Bicho llega descansado a este duelo ya que el fin de semana no tuvo actividad por el Torneo Apertura, al postergarse su encuentro ante Lanús, que mañana disputará la vuelta de la Recopa Sudamericana ante Flamengo en Río de Janeiro, mientras que tampoco se presentará ante Aldosivi por la Fecha 7.

Para este partido Nicolás Diez tendrá dos bajas: Tomás Molina, lesionado, y Francisco Álvarez, expulsado en Ecuador, que serían reemplazados por Román Riquelme y Leandro Fernández o Diego Porcel. “Nos preparamos para ganar y jugar en cualquier cancha. El equipo mostró carácter, personalidad y juego de visitante en Guayaquil y ahora debemos ratificarlo en casa y ante nuestra gente”, señaló Diez en conferencia de prensa tras la ida.

Argentinos vs Barcelona SC, Copa
Argentinos vs Barcelona SC, Copa Libertadores

Por otro lado, Barcelona está obligado a ganar en la casa de Argentinos, dar el golpe y clasificar a la próxima ronda. El último fin de semana debutó en la Serie A de Ecuador con un triunfo 1-0 ante Técnico Universitario, con un gol de Darío Benedetto, que volvió a marcar luego de dos años y 16 días.

En el partido de la liga ecuatoriana ante Técnico Universitario, Farías dio descanso a los defensas Byron Castillo, Luca Sosa y Jonathan Perlaza; a los centrocampistas Jhonny Quiñónez y Tomás Martínez; y al Pipa Benedetto, que ingresó en los últimos 30 minutos del encuentro, con miras a esta cita internacional. “Este será un partido decisivo del cual queremos salir airoso. Tenemos el deseo y las ganas de triunfar. Sabemos que son partidos cerrados. Un gol nos mete en la disputa de la clasificación. Estamos muy ilusionados y con mucha fe”, señaló Farías en la previa.

La Fase 3 de la Libertadores se disputará entre el martes 3 y el jueves 12 de marzo. El sorteo de la fase de grupos será el jueves 19/3. Hoy, al mismo horario, Botafogo y Nacional de Potosí definirán su llave en Río de Janeiro (los bolivianos ganaron 1-0 el primer chico).

Probables formaciones:

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Román Riquelme, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Alan Lescano, Emiliano Viveros; y Diego Porcel. DT: Nicolás Diez

Barcelona: José Contreras; Byron Castillo, Javier Báez, Luca Sosa, Jonathan Perlaza; Jhonny Quiñónez, Milton Celiz, Tomás Martínez, Joao Rojas; Héctor Villalba y Darío Benedetto. DT: César Farías

Estadio: Diego Armando Maradona

Hora: 21.30

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay)

VAR: Christian Ferreyra (Uruguay)

Televisará: Fox Sports

