Cristiano Ronaldo anotó su gol 965 y lo celebró con un festejo inédito: el dardo detrás del gesto

Cristiano Ronaldo llegó a 965 goles y abrió el marcador en el triunfo del Al Nassr 5-0 ante el Al Najma SC

Cristiano Ronaldo convirtió su gol 965 como profesional. El delantero portugués de 41 años abrió el marcador en la contundente victoria 5-0 de Al Nassr frente a Al Najma SC, resultado que consolida al club en el primer puesto de la Saudi Pro League.

La nueva marca del artillero lusitano implica un logro que refuerza su estatus entre los máximos referentes históricos del fútbol mundial. El propio Cristiano fue responsable de abrir el marcador desde el punto de penal a los siete minutos de juego, demostrando una vez más su regularidad en momentos de presión. Para distinguir el tanto que lo dejó a 35 de los 1.000, el punta estrenó festejo: imitó un Slam Dunk, la volcada en el básquet. La celebración fue con una serie de pequeños saltos mientras levantaba el brazo derecho y flexionaba la muñeca.

Pero, ¿qué buscó CR7 con ese su nuevo festejo? Fue en respuesta a su compatriota Ruben Neves, mediocampista del Al Hilal, quien manifestó su descontento sobre los penales que le cobran al equipo de Cristiano. “He visto a futbolista ‘jugando al básquet’ e incluso con la mano dentro del área, ¡y el árbitro ni siquiera revisa!. Los árbitros de la Saudi Pro League provienen de diferentes países, y quizá no todos interpreten las reglas de la misma manera. Creo que debemos proteger esta liga porque es una de las pocas donde cuatro equipos siguen luchando por el título, y estamos casi en marzo. ¡Es muy competitiva! Hay una diferencia entre lo que vemos en algunos partidos y lo que vemos en otros. Queremos tener el mismo nivel de arbitraje en todos los encuentros".

La conversión de CR7, la número 21 en la misma cantidad de partidos en la presente temporada de la liga saudí, sostiene su disputa por el Botín de Oro local, aunque permanece detrás de Ivan Toney (23 goles para Al Ahli) y de Julián Quiñones (22 tantos para Al Qadisiya).

En tanto que el partido significó para Al Nassr un nuevo paso hacia la supremacía doméstica. El equipo alcanzó los 58 puntos, liderando la tabla por delante de Al-Ahli y Al-Hilal. El ajustado margen en la tabla de máximos goleadores incrementa la tensión en el tramo decisivo del torneo.

Cristiano Ronaldo quedó a 35 goles de los 1.000 a nivel profesional. En la presente Saudi Pro League lleva 21 tantos en misma cantidad de partidos (REUTERS/Hamad I Mohammed)

La actuación ofensiva del equipo de Riad se completó con un doblete de Íñigo Martínez, en su retorno tras suspensión, y goles de Kingsley Coman y Sadio Mané. Este último fue asistido por el propio Ronaldo, quien permaneció en el campo de juego hasta los 56 minutos antes de ser sustituido.

El rival, Al Najma SC, ocupa el último puesto de la liga (18º) con solo 8 puntos en 23 partidos, una brecha que facilitó el dominio absoluto del cuadro liderado por el futbolista portugués.

El desglose de los 965 goles de Cristiano Ronaldo ilustra una carrera de persistente alto rendimiento en múltiples contextos. Su trayectoria anotadora se distribuye entre Real Madrid (451 goles), Manchester United (145), Juventus (101), Al Nassr (120), Sporting CP (5), y la selección de Portugal (143).

Con la mente puesta en el objetivo de los 1.000 goles, el capitán de Al Nassr continúa agregando capítulos inéditos a su leyenda. La expectativa ahora recae en cuántos partidos más necesitará para concretar una cifra que, hasta ahora, parecía reservada a otra época del fútbol.