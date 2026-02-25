Se jugarán cuatro partidos con la punta de una de las zonas del Apertura en juego: la agenda completa

Vélez quiere mantenerse en lo más alto de la Zona A y la Tabla Anual

La séptima jornada del Torneo Apertura 2026 continuará hoy con cuatro partidos que aportarán calor y color al miércoles en la Primera División. Desde una nueva presentación de Ángel Di María con Rosario Central en La Plata hasta la defensa de la punta de su zona y la Tabla Anual de Vélez, cuando reciba a Deportivo Riestra. Además, Barracas Central recibirá a Tigre y Estudiantes visitará a Newell’s en Rosario.

GIMNASIA LA PLATA-ROSARIO CENTRAL

Angel Di María en acción en el duelo entre Gimnasia y Rosario Central, en La Plata (Fotobaires)

Gimnasia y Central intentarán sumarse a los primeros puestos de la Zona B cuando se midan esta tarde en el Bosque platense. Con la presencia de Ángel Di María, justo antes de afrontar el clásico contra Newell’s (este domingo en el Parque Independencia), el Canalla dispondrá de la chance de superar a su rival en la tabla de posiciones y acomodarse en zona de clasificación a los octavos de final de los playoffs. Belgrano, que ganó ayer, Independiente Rivadavia y Tigre aparecen como los principales animadores de este grupo, pero el Lobo y el cuadro de Jorge Almirón se animan a soñar con pelear arriba.

Probables formaciones:

Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Ignacio Fernández, Marcelo Torres y Manuel Panaro. DT: Fernando Zaniratto

Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Alexis Soto; Federico Navarro, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Julián Fernández; y Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón

Estadio: Juan Carmelo Zerillo

Hora: 17.00

Árbitro: Fernando Echenique

Televisará: TNT Sports

BARRACAS CENTRAL-TIGRE

Crédito: X @catigreoficial

El Matador de Victoria afrontará la chance de quedar como único líder de la Zona B cuando visite a un Barracas Central que llega golpeado tras la derrota ante Central en Rosario. Los dirigidos por Diego Dabove tienen un andar casi perfecto y se mantienen invictos en seis fechas (cuatro victorias y dos empates). Para superar la línea del líder Belgrano de Córdoba, Tigre necesita sumar de a tres, a la espera de lo que haga mañana Independiente Rivadavia. Hay que decir que también está en juego la Tabla Anual, que otorgará un título al que acabe en el primer puesto. Los de Ruben Dario Insua perdieron en tres de las seis presentaciones que llevan en el campeonato y buscarán revalidar el último triunfo en casa ante Gimnasia La Plata.

Probables formaciones:

Barracas: Marcelo Miño; Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Gastón Campi, Rafael Barrios, Rodrigo Insua; Tomás Porra, Iván Guaraz, Iván Tapia; Gonzalo Morales y Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insua

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Tiago Serrago, Bruno Leyes, Jalil Elías, Santiago López; David Romero y Ignacio Russo. DT: Diego Dabove

Estadio: Claudio Tapia

Hora: 17.00

Árbitro: Pablo Dóvalo

Televisará: ESPN Premium

VÉLEZ-DEPORTIVO RIESTRA

Vélez-Riestra, en Liniers

El gran Vélez de Guillermo Barros Schelotto tendrá otra presentación en casa contra un Deportivo Riestra que todavía no ganó en lo que va del certamen. El Fortín llega afinado luego de los triunfos de forma consecutiva ante Boca y River, en condición de local, y tendrá la oportunidad de mirar a todos desde lo más alto de la Tabla Anual si gana. En la Zona A, Estudiantes (visitará a Newell’s) está al acecho, por lo que los velezanos no podrán dormirse en los laureles. Los del Tata Benítez marchan anteúltimos y necesitan ganar para recobrar la confianza.

Probables formaciones:

Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobías Andrada; Alex Verón, Lucas Robertone, Manuel Lanzini; y Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto

Riestra: Ignacio Arce; Cristian Paz, Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Juan Cruz Randazzo, Pedro Ramírez; Jonatan Goitía, Nicolás Watson; Antony Alonso, Jonathan Herrera y Nicolás Benegas. DT: Gustavo Benítez

Estadio: José Amalfitani

Hora: 19.30

Árbitro: Pablo Echavarría

Televisará: TNT Sports

NEWELL’S-ESTUDIANTES

Newell's recibirá a Estudiantes en Rosario

Con nuevos entrenadores, Newell’s y Estudiantes expondrás sus diferentes realidades. Bajo el interinato de Lucas Bernardi, la Lepra irá por tres puntos para cosechar su primera victoria en el torneo y así despegarse del fondo de la Tabla Anual y la Zona A. Mucho más cómodo, el Pincha dirigido desde hoy por el Cacique Medina (reemplazó a Eduardo Domínguez, quien firmó en Atlético Mineiro), aspira a lo más alto y sabe que un triunfo lo puede depositar en el primer lugar de su grupo. Los rosarinos se preparan para afrontar el clásico en el Coloso el próximo domingo, cita en la que debutará su próximo entrenador, Frank Darío Kudelka.

Probables formaciones:

Newell’s: Gabriel Arias; Armando Méndez, Bruno Cabrera, Nicolás Goitea, Jerónimo Russo; David Sotelo, Luca Regiardo, Valentino Acuña; Facundo Guch, Luciano Herrera y Walter Nuñez. DT: Lucas Bernardi

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Fabricio Pérez, Brian Aguirre; y Lucas Alario. DT: Alexander Medina

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa

Hora: 19.30

Árbitro: Nicolás Lamolina

Televisará: ESPN Premium

LA AGENDA DE LA FECHA 7 DEL TORNEO APERTURA

Platense 0-0 Defensa y Justicia

San Lorenzo 1-1 Instituto de Córdoba

Central Córdoba 2-0 Talleres

Belgrano 3-1 Atlético Tucumán

Gimnasia de Mendoza 1-1 Independiente

Jueves 26 de febrero

17:15 Racing-Independiente Rivadavia

17:15 Sarmiento de Junín-Unión

19:30 River-Banfield

19:30 Estudiantes de Río Cuarto-Huracán

Miércoles 4 de marzo

21:00 Lanús-Boca

*Postergado: Aldosivi-Argentinos Juniors