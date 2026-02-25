“Minuto médico obligatorio”: en qué consiste la nueva regla que estudia la FIFA para agilizar el juego

La regla en estudio busca agilizar el juego cuando futbolistas lesionados requieran atención médica (Foto EFE / Andreu Esteban)

La evolución del fútbol y los avances tecnológicos suelen ir de la mano en los últimos tiempos y se siguen estudiando nuevas medidas para evitar las pérdidas de tiempo en el deporte más popular del mundo. Sin perder la tradición y el espíritu del juego, las autoridades analizan la manera de hacer más dinámicas las acciones.

Al respecto, la International Football Association Board (IFAB), organismo responsable de las Reglas de Juego, analizará en su reunión anual una propuesta impulsada por la FIFA: obligar a que todo jugador que reciba atención médica permanezca al menos un minuto fuera del terreno de juego antes de poder reincorporarse.

La medida tiene un objetivo declarado y contundente: reducir la pérdida deliberada de tiempo, una de las conductas más extendidas en el fútbol contemporáneo.

El contexto reglamentario actual

Hoy, la Regla 5 (El árbitro) y la Regla 3 (Los jugadores) permiten que el árbitro autorice la entrada del personal médico cuando un jugador está lesionado. En la práctica, ocurre que si el jugador recibe atención dentro del campo, normalmente debe salir para luego volver a ingresar con autorización arbitral.

Vale recordar que no existe un tiempo mínimo obligatorio de permanencia fuera. Es decir, el sistema actual deja el control del procedimiento en manos del árbitro, pero no establece un parámetro temporal uniforme.

El problema es la simulación o la exageración de lesiones para cortarle el ritmo al encuentro, algo que se ha transformado en una herramienta táctica. Esto no solo enfría partidos, sino que también altera el flujo emocional y la estrategia del juego.

En la temporada 2023/24, la Premier League implementó una referencia interna de 30 segundos como mínimo. En paralelo, la FIFA realizó pruebas experimentales de dos minutos en la Copa Árabe. La propuesta que ahora se discute busca un punto intermedio: un minuto obligatorio fuera del campo.

La regla podría tener una primera fase de prueba

Objetivos técnicos de la medida

A priori, la medida busca desincentivar simulaciones, aumentar el tiempo efectivo de juego y uniformar criterios a nivel mundial. Asimismo, intenta reducir presión sobre el árbitro en decisiones de reincorporación inmediata.

En términos estratégicos, la regla introduce una consecuencia deportiva inmediata: el equipo del jugador atendido quedará en inferioridad numérica temporal real. Desde el punto de vista del arbitraje moderno, esta modificación tiene implicancias profundas: en primer lugar, el árbitro deberá controlar el cronometraje con precisión. Segundo, será clave la coordinación con el cuarto árbitro, y por último, se reducirá la subjetividad sobre cuándo permitir el reingreso.

Pero más allá del factor humano, en manos del árbitro y de sus asistentes, podría integrarse apoyo tecnológico, como ser un cronómetro visible o una señal sonora. Para instructores y formadores, esto implica reconfigurar la enseñanza del manejo del tiempo y de la gestión emocional del juego.

Obviamente, la propuesta contempla excepciones necesarias y claras, como toda norma de este tipo: golpes en la cabeza o sospecha de conmoción, lesiones graves evidentes y situaciones derivadas de falta sancionada con tarjeta. De hecho, el equilibrio entre proteger la salud del jugador y evitar abusos tácticos será el verdadero desafío.

Esta propuesta no es aislada. Forma parte de una tendencia global hacia que haya mayor tiempo efectivo de juego, mayores controles y más rigurosos sobre las interrupciones y transparencia en la administración disciplinaria.

La propuesta contempla excepciones necesarias y claras, como lesiones graves (Foto EFE/ Raquel Manzanares)

Expansión del uso del VAR para más situaciones

La IFAB ya ha introducido cambios como: compensaciones extensas de tiempo añadido, clarificación sobre manos y fuera de juego, protocolos más estrictos sobre conducta antideportiva.

Este posible “minuto médico obligatorio” se inscribe en esa misma lógica: modernizar sin desnaturalizar el juego. Para aprobarse, la propuesta necesita mayoría cualificada dentro de la IFAB, donde la FIFA posee cuatro votos y las federaciones británicas uno cada una.

En caso de aprobarse, podría aplicarse experimentalmente primero para luego incorporarse formalmente a las Reglas 2026/27 y finalmente implementarse en todas las competiciones afiliadas.

La propuesta de la FIFA ante la IFAB no es un simple ajuste técnico. Es un mensaje institucional, ya que el tiempo de juego debe ser tiempo de fútbol real. Si se aprueba, marcará un antes y un después en la gestión de interrupciones. Si no prospera, el debate seguirá abierto.

Lo que resulta indiscutible es que el fútbol del siglo XXI ya no se gobierna solo con silbato: se gobierna con datos, transparencia y coherencia reglamentaria. Y en ese camino, cada segunda cuenta.