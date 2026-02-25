Deportes

“Minuto médico obligatorio”: en qué consiste la nueva regla que estudia la FIFA para agilizar el juego

La medida apunta a evitar pérdidas de tiempo cuando un futbolista requiera atención médica. Busca poner un freno a la simulación o la exageración de lesiones

Guardar
La regla en estudio busca
La regla en estudio busca agilizar el juego cuando futbolistas lesionados requieran atención médica (Foto EFE / Andreu Esteban)

La evolución del fútbol y los avances tecnológicos suelen ir de la mano en los últimos tiempos y se siguen estudiando nuevas medidas para evitar las pérdidas de tiempo en el deporte más popular del mundo. Sin perder la tradición y el espíritu del juego, las autoridades analizan la manera de hacer más dinámicas las acciones.

Al respecto, la International Football Association Board (IFAB), organismo responsable de las Reglas de Juego, analizará en su reunión anual una propuesta impulsada por la FIFA: obligar a que todo jugador que reciba atención médica permanezca al menos un minuto fuera del terreno de juego antes de poder reincorporarse.

La medida tiene un objetivo declarado y contundente: reducir la pérdida deliberada de tiempo, una de las conductas más extendidas en el fútbol contemporáneo.

El contexto reglamentario actual

Hoy, la Regla 5 (El árbitro) y la Regla 3 (Los jugadores) permiten que el árbitro autorice la entrada del personal médico cuando un jugador está lesionado. En la práctica, ocurre que si el jugador recibe atención dentro del campo, normalmente debe salir para luego volver a ingresar con autorización arbitral.

Vale recordar que no existe un tiempo mínimo obligatorio de permanencia fuera. Es decir, el sistema actual deja el control del procedimiento en manos del árbitro, pero no establece un parámetro temporal uniforme.

El problema es la simulación o la exageración de lesiones para cortarle el ritmo al encuentro, algo que se ha transformado en una herramienta táctica. Esto no solo enfría partidos, sino que también altera el flujo emocional y la estrategia del juego.

En la temporada 2023/24, la Premier League implementó una referencia interna de 30 segundos como mínimo. En paralelo, la FIFA realizó pruebas experimentales de dos minutos en la Copa Árabe. La propuesta que ahora se discute busca un punto intermedio: un minuto obligatorio fuera del campo.

La regla podría tener una
La regla podría tener una primera fase de prueba

Objetivos técnicos de la medida

A priori, la medida busca desincentivar simulaciones, aumentar el tiempo efectivo de juego y uniformar criterios a nivel mundial. Asimismo, intenta reducir presión sobre el árbitro en decisiones de reincorporación inmediata.

En términos estratégicos, la regla introduce una consecuencia deportiva inmediata: el equipo del jugador atendido quedará en inferioridad numérica temporal real. Desde el punto de vista del arbitraje moderno, esta modificación tiene implicancias profundas: en primer lugar, el árbitro deberá controlar el cronometraje con precisión. Segundo, será clave la coordinación con el cuarto árbitro, y por último, se reducirá la subjetividad sobre cuándo permitir el reingreso.

Pero más allá del factor humano, en manos del árbitro y de sus asistentes, podría integrarse apoyo tecnológico, como ser un cronómetro visible o una señal sonora. Para instructores y formadores, esto implica reconfigurar la enseñanza del manejo del tiempo y de la gestión emocional del juego.

Obviamente, la propuesta contempla excepciones necesarias y claras, como toda norma de este tipo: golpes en la cabeza o sospecha de conmoción, lesiones graves evidentes y situaciones derivadas de falta sancionada con tarjeta. De hecho, el equilibrio entre proteger la salud del jugador y evitar abusos tácticos será el verdadero desafío.

Esta propuesta no es aislada. Forma parte de una tendencia global hacia que haya mayor tiempo efectivo de juego, mayores controles y más rigurosos sobre las interrupciones y transparencia en la administración disciplinaria.

La propuesta contempla excepciones necesarias
La propuesta contempla excepciones necesarias y claras, como lesiones graves (Foto EFE/ Raquel Manzanares)

Expansión del uso del VAR para más situaciones

La IFAB ya ha introducido cambios como: compensaciones extensas de tiempo añadido, clarificación sobre manos y fuera de juego, protocolos más estrictos sobre conducta antideportiva.

Este posible “minuto médico obligatorio” se inscribe en esa misma lógica: modernizar sin desnaturalizar el juego. Para aprobarse, la propuesta necesita mayoría cualificada dentro de la IFAB, donde la FIFA posee cuatro votos y las federaciones británicas uno cada una.

En caso de aprobarse, podría aplicarse experimentalmente primero para luego incorporarse formalmente a las Reglas 2026/27 y finalmente implementarse en todas las competiciones afiliadas.

La propuesta de la FIFA ante la IFAB no es un simple ajuste técnico. Es un mensaje institucional, ya que el tiempo de juego debe ser tiempo de fútbol real. Si se aprueba, marcará un antes y un después en la gestión de interrupciones. Si no prospera, el debate seguirá abierto.

Lo que resulta indiscutible es que el fútbol del siglo XXI ya no se gobierna solo con silbato: se gobierna con datos, transparencia y coherencia reglamentaria. Y en ese camino, cada segunda cuenta.

Temas Relacionados

Reglamento de fútbolFIFACambios en el reglamento de fútbolminuto médico obligatorio

Últimas Noticias

Prohibieron el ingreso a las canchas a tres hinchas de Huracán por las agresiones a los jugadores de San Lorenzo

Los simpatizantes fueron identificados por las imágenes que circularon en las redes sociales y medios de comunicación

Prohibieron el ingreso a las

7 frases de Úbeda tras la victoria de Boca Juniors por Copa Argentina: del soñado debut de Bareiro al gesto de Paredes con el plantel

El entrenador valoró la actitud grupal y la competencia interna luego de que el delantero paraguayo resultó clave en la victoria frente a Gimnasia de Chivilcoy

7 frases de Úbeda tras

La emoción de Adam Bareiro tras debutar con Boca con dos goles: dedicatoria a Riquelme, mensaje a los hinchas y un dato histórico

El Príncipe brilló en Salta con la autoría del doblete ante Gimnasia de Chivilcoy y le mete presión a Úbeda para ser titular el próximo fin de semana

La emoción de Adam Bareiro

Los mejores memes del triunfo de Boca Juniors ante Gimnasia de Chivilcoy por Copa Argentina: Bareiro, Janson y burlas a River Plate

El paraguayo convirtió los dos goles en su debut y el ex Vélez dio una gran asistencia. Así reaccionaron en las redes sociales

Los mejores memes del triunfo

Un día después de anunciar su salida de River Plate, Marcelo Gallardo ya es pretendido por un grande de Brasil

El argentino dirigirá por última vez al Millonario este jueves ante Banfield en el Monumental

Un día después de anunciar
DEPORTES
Prohibieron el ingreso a las

Prohibieron el ingreso a las canchas a tres hinchas de Huracán por las agresiones a los jugadores de San Lorenzo

7 frases de Úbeda tras la victoria de Boca Juniors por Copa Argentina: del soñado debut de Bareiro al gesto de Paredes con el plantel

La emoción de Adam Bareiro tras debutar con Boca con dos goles: dedicatoria a Riquelme, mensaje a los hinchas y un dato histórico

Los mejores memes del triunfo de Boca Juniors ante Gimnasia de Chivilcoy por Copa Argentina: Bareiro, Janson y burlas a River Plate

Un día después de anunciar su salida de River Plate, Marcelo Gallardo ya es pretendido por un grande de Brasil

TELESHOW
Así será la primera placa

Así será la primera placa de nominados de Gran Hermano Generación Dorada: “Dentro de la casa ellos no lo van a saber”

El desgarrador relato de Jenny Mavinga, la congoleña que ingresó a Gran Hermano: “Fui secuestrada por mi tía”

Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son los nuevos participantes que ingresaron en el segundo día

50 fotos: Ricky Sarkany presentó su libro, “Memorias de un zapatero. Una parte de mí”

La indirecta de Maxi López luego de que Wanda Nara pidiera que le prepare sushi: “¿Sabés quién me lo hace?”

INFOBAE AMÉRICA

Gustavo Dudamel, entre un largo

Gustavo Dudamel, entre un largo “adiós” a Los Ángeles y un extenso “hola” a Nueva York

Juan Pablo Russo, director del festival de cine LGBTIQ+: “Todavía hay historias que no encuentran lugar en la cartelera tradicional”

¿Su padre blanco se casó con su madre negra por amor o para investigar?

Japón desplegará misiles tierra-aire cerca de Taiwán para reforzar su defensa ante la amenaza militar del régimen chino

Más de 100 presos políticos fueron liberados en Venezuela tras la ley de amnistía: denuncian exclusiones y demoras en el proceso