La emoción de Adam Bareiro tras debutar con Boca con dos goles: dedicatoria a Riquelme, mensaje a los hinchas y un dato histórico

El Príncipe dejó sus sensaciones después de marcar los dos goles del triunfo por la Copa Argentina

Adam Bareiro fue la gran figura en su debut con la camiseta de Boca Juniors gracias a los dos tantos marcados en el 2-0 frente a Gimnasia de Chivilcoy por los 32avos de final de la Copa Argentina y el Príncipe dejó sus sensaciones sobre el campo de juego del estadio Padre Ernesto Martearena de Salta después de la gran actuación con la camiseta del Xeneize.

En charla con TyC Sports, el ex delantero de San Lorenzo y River Plate le agradeció al presidente del cuadro Azul y Oro, Juan Román Riquelme, a quien le dedicó el primer tanto marcado, que incluyó una buena sociedad entre Lucas Janson y Malcom Braida seguida de la celebración de Bareiro con el Topo Gigio: “Si tengo que dedicarle un gol también es a Román que tiene esa confianza increíble hacia mí. Fueron semanas de muchas charlas con ellos. Siempre les dije que tenía muchas ganas de volver para acá, de venir a Boca. Ese gol es para él y para toda la gente de Boca“.

“No dudé en ningún momento de venir a Boca porque quería volver a la Argentina. Mi familia está cómoda acá, quiero que mis hijos crezcan en su país. Me siento muy querido acá, es algo muy lindo. Y si te viene a buscar Boca, tampoco le podés decir que no”, continuó el atacante que este semestre se juega ser considerado por Gustavo Alfaro en la selección paraguaya con vistas al Mundial 2026.

A continuación, Adam Bareiro se mostró agradecido por el recibimiento del Mundo Boca, luego de haber sido confirmado como refuerzo hace pocos días: “Es imposible expresarlo con palabras. Estoy muy contento. Quería este debut, quería demostrarle a la gente de Boca que soy un jugador que dará la vida por ellos. Es una de las oportunidades más grandes de mi carrera. Estoy muy feliz de llegar a Boca a mis 29 años. Estoy muy agradecido con todos, con la gente, el staff y mis compañeros”.

Ambos se midieron por los 32avos de la Copa Argentina

Cabe remarcar que el goleador venía de un mal paso en el fútbol local con River Plate. El hombre de 29 años arribó al Millonario a mitad de 2024 desde San Lorenzo con muchas ilusiones a cuestas en el club de Núñez, pero se fue al término de ese semestre sin marcar goles en 16 partidos. Es la máxima sequía en la historia entre los centrodelanteros que jugaron en la Banda y se fueron sin convertir, según repasó el estadígrafo Silvio Maverino.

Además, le dedicó su presentación a su esposa, Tamara, quien es hincha confesa del elenco de la Ribera y se refirió al hecho de marcar en su debut, una coincidencia que también se dio con Diego Maradona y el Beto Acosta, entre otros nombres, pero el Beto fue el último que lo hizo con un doblete en 1993: “No me compares con ellos que son otra cosa, obviamente. Estoy muy feliz. Se vio adentro de la cancha. Estoy contento de volver a Argentina y porque este club tan grande puso esa confianza en mí. Es algo muy lindo”.

Por último, reveló la buena camaradería del plantel al hablar sobre chistes internos por la habilidad del delantero para ser el destinatario de cada envío al área, un método que derivó en los dos goles con sendos pases de Janson y Malcom Braida: “Ahí me estaban boludeando un poco, decían ‘centro al paragua, centro al paragua’. Es un fuerte mío, es una forma en la que me siento seguro también. Me dieron dos asistencias espectaculares para poder hacer los goles”.

Boca Juniors espera en la siguiente instancia al vencedor de la llave entre Sarmiento y Tristán Suárez. Ahora, será momento de volver a tener el chip puesto en el Torneo Apertura, donde recibirá el próximo sábado desde las 17:45 a Gimnasia de Mendoza por la octava fecha. De cara a ese encuentro se le abre un dilema al entrenador Claudio Úbeda porque Edinson Cavani no viajó a Salta para estar al 100% en ese duelo, pero la gran aparición de Adam Bareiro plantea interrogantes sobre quién será el centrodelantero. Por lo pronto, el debutante habló en la cancha y le mete presión al Sifón.