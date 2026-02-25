El drástico cambio que propuso Flavio Briatore para que los Grandes Premios de Fórmula 1 no sean “aburridos”

El jefe de Alpine, Flavio Briatore, a favor de sumar más carreras sprints al calendario de la F1 (REUTERS/Raquel Cunha)

Flavio Briatore, figura histórica de la Fórmula 1, propuso un cambio radical en el formato de la máxima categoría del automovilismo al plantear la realización de 24 carreras Sprint por temporada, una idea que busca modificar completamente el desarrollo de los fines de semana de Gran Premio. El directivo italiano sostiene que la competencia ganaría atractivo para el público si cada jornada ofreciera acción en pista y desplazara la tradicional estructura de entrenamientos libres que, según su visión, no ofrece valor para los aficionados.

Durante una entrevista con Sky Sports, Briatore avaló públicamente la propuesta de Liberty Media de organizar 12 Sprints por año e incluso fue por más: planeó la posibilidad de ampliar la cantidad de carreras. “¿Si apoyo la idea de hacer 12 Sprints? Aún mejor, 24. De lo contrario, habría que abandonar por completo los entrenamientos libres del viernes. Respóndeme a esta pregunta: ¿Qué hace la gente que viene a las gradas los viernes? Porque los viernes son sólo para ingenieros, haces ajustes en los coches, los pruebas y así sucesivamente. No piensas en hacer nada entretenido para los espectadores”, afirmó el directivo de Alpine.

El planteo de Briatore apunta a transformar la experiencia de los fines de semana de Gran Premio y eliminar el espacio reservado a los entrenamientos libres, que tradicionalmente se disputan los viernes. Según el directivo, esta instancia solo resulta útil para los equipos y los ingenieros, pero no conecta con el público general. “Con el formato tradicional, los viernes no hay nada interesante para los aficionados. Los entrenamientos libres son puras pruebas que sólo los ingenieros saben sacarle partido. No hay nada en juego, no hay competición y es lo que deberían buscar”, explicó el italiano.

Ante la posibilidad de ampliar el formato Sprint, Briatore argumentó que cada día de actividad en pista se convertiría en un evento competitivo, lo que elevaría el interés de quienes asisten al circuito y seguirían la acción por televisión. “Con un formato con Sprints los viernes, los pilotos están luchando por algo, así que apoyo completamente aumentar el número de Sprints. Incluso le dije a Stefano Domenicali que estaría de acuerdo en tenerlos regularmente, incluso cada semana. Haciendo eso, queremos demostrar a nuestros clientes que los viernes pueden ser divertidos en el circuito también”, manifestó.

En esa línea, Briatore reconoció que la implementación de 24 carreras Sprint modificaría el trabajo de los equipos, especialmente para aquellos que buscan reducir la distancia con las escuderías líderes durante la temporada. Introducir mejoras técnicas resultaría más desafiante, ya que el margen para probar piezas nuevas se reduciría notablemente. “Si quieres llevar nuevas piezas y probarlas, puedes hacerlo durante la carrera y para esos equipos que se encuentran por detrás, reducir la brecha será difícil en cualquier caso. Los aficionados quieren ver lucha, una competición”, remarcó.

La propuesta del italiano se inscribe en un contexto de cambio para la Fórmula 1, que estudia modificaciones profundas en su calendario y formato de competición. La organización dirigida por Liberty Media evalúa duplicar la cantidad de carreras Sprint, pasando de seis a doce por año, con el objetivo de ofrecer actividad competitiva relevante durante los tres días de cada Gran Premio. Stefano Domenicali explicó que la intención es que “cada día de pista tenga peso deportivo”, en respuesta a las demandas de aficionados y patrocinadores para ver acción desde el viernes.

Esta transformación plantea desafíos logísticos y deportivos, sobre todo para los pilotos debutantes, quienes tendrían menos tiempo para adaptarse a la exigencia de la categoría. La organización considera ajustes para que los novatos dispongan de sesiones adicionales de práctica en fines de semana con formato Sprint.

Además de las reformas en el formato de carrera, la Fórmula 1 estudia una expansión geográfica de su calendario. El límite actual de 24 Grandes Premios se mantiene para preservar la viabilidad logística, pero existen negociaciones para incorporar nuevos escenarios en regiones estratégicas como el sudeste asiático y África a partir de 2029. Circuitos como Barcelona y Spa-Francorchamps renovaron sus contratos bajo esquemas de alternancia, mientras que Portugal y Turquía negocian su regreso al campeonato. La tendencia apunta a sumar eventos en circuitos permanentes, como el inminente debut de Madrid con un trazado semipermanente.