Los revolucionarios cambios que estudia la F1: más carreras Sprint y nuevos escenarios para 2027

La Fórmula 1 explora una reorganización profunda de su calendario y formato de competición, con la posible duplicación de las carreras sprint y la incorporación de nuevos escenarios internacionales a partir de 2027. La organización analiza propuestas que buscan transformar la experiencia de los Grandes Premios para públicos y equipos.

La propuesta bajo estudio por parte de Liberty Media, empresa responsable de los derechos comerciales del Mundial de Fórmula 1, apunta a elevar el número de carreras sprint de seis a doce por temporada. Esta modalidad, que actualmente ocupa los sábados de seis fines de semana al año, ha demostrado captar una mayor atención de los seguidores, promotores y cadenas televisivas. El aumento responde al objetivo de ofrecer actividad competitiva relevante durante los tres días de cada Gran Premio.

Stefano Domenicali, director ejecutivo del campeonato, expresó que se busca que “cada día de pista tenga peso deportivo”. El dirigente explicó que los comentarios de los aficionados y patrocinadores influyeron en la evaluación de este cambio: “La gente quiere ver algo deportivo el viernes, ya sea la clasificación o cualquier otra cosa”, declaró el directivo italiano durante las pruebas de pretemporada en Bahréin, según recogió Motorsport.com.

En la actualidad, los viernes suelen estar reservados a dos sesiones de entrenamientos libres, mientras que la clasificación y la carrera principal ocupan sábado y domingo. La intención es reemplazar, al menos parcialmente, los entrenamientos libres de los viernes por sesiones con valor competitivo, para incrementar el atractivo desde el primer día del evento.

El posible incremento de actividad competitiva plantea desafíos logísticos y deportivos, especialmente para los pilotos debutantes. Domenicali reconoció que el formato sprint limita el tiempo de adaptación de los novatos, y adelantó que la organización evalúa ajustes para ofrecerles sesiones adicionales de práctica: “No me importa que haya más tiempo de entrenamientos libres o que haya sesiones en las que se les permita correr, porque está claro que, en un fin de semana al sprint, no tienes mucho tiempo para correr si eres un novato”, afirmó el directivo.

El análisis sobre el futuro formato del campeonato no se limita sólo a los cambios en la estructura de los fines de semana. La Fórmula 1 también revisa su proyección geográfica. El calendario actual incluye 24 Grandes Premios, una cifra que la organización considera el límite para preservar la viabilidad logística y el interés de los equipos. Sin embargo, existen negociaciones para futuras incorporaciones en regiones estratégicas como el sudeste asiático y África.

Domenicali explicó que tras extensos diálogos con autoridades de Ruanda, Tailandia y Corea del Sur, la llegada de nuevos eventos fuera de Europa no se concretaría antes de 2029. Esta demora abre la puerta a mantener o incluso recuperar fechas para circuitos europeos tradicionales, como Barcelona, que recientemente renovó su contrato para alternarse con Spa-Francorchamps (Bélgica) hasta 2032.

A la par, la organización confirmó el regreso del Gran Premio de Portugal en el circuito de Portimao, y anticipó la posible reaparición del Gran Premio de Turquía. Los responsables del Istanbul Park se encuentran en negociaciones avanzadas para reincorporar el trazado al campeonato. Domenicali declaró que aún no hay confirmación definitiva, pero subrayó que la tendencia es agregar nuevos eventos en circuitos permanentes y no en trazados urbanos.

“Turquía no está confirmada al 100 %. Estén atentos a Turquía, digámoslo así”, comentó Domenicali. El dirigente también señaló que Madrid se prepara para debutar con un circuito semipermanente, y que podrían producirse otros cambios en el futuro calendario, siempre respetando el tope de 24 carreras anuales.

La combinación de más carreras sprint y la diversificación geográfica del Mundial persigue afianzar el crecimiento global de la disciplina y responder a las expectativas de la audiencia contemporánea.

El plan de transformación del calendario y el formato de fines de semana sigue bajo revisión. La organización anticipa que cualquier cambio estructural de magnitud entraría en vigor a partir de 2027, con la perspectiva de que nuevos Grandes Premios fuera de Europa recién puedan incorporarse a partir de 2029, cuando expiren contratos actuales y se defina la rotación de sedes históricas y emergentes.

La expectativa de la Fórmula 1 es mantener el interés y la relevancia, garantizando acción en pista cada jornada y consolidando su presencia en mercados clave. El futuro de la máxima categoría del automovilismo mundial se encamina a un equilibrio entre tradición, innovación y expansión global, con la mirada puesta en la satisfacción de aficionados, equipos y promotores.