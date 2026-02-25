Deportes

Conmoción en Asia: murió el fisicoculturista siete veces ganador del Mr. India a los 37 años

Mayank Pawar se consagró como un referente tanto a nivel deportivo como popular, tras su paso por el programa televisivo MTV Splitsvilla 7


El fisicoculturista perdió la vida a sus 37 años

La comunidad del fitness en India enfrenta una fuerte conmoción tras conocerse la noticia del fallecimiento de Mayank Pawar a los 37 años. El siete veces ganador del título de Mr. India y célebre por su paso por MTV Splitsvilla 7 fue despedido con homenajes en redes sociales, mientras la causa exacta de su muerte permanece sin confirmación oficial.

La noticia fue comunicada el 23 de febrero mediante una publicación en la cuenta oficial de Instagram del deportista, donde lo describieron como “un hermano, un campeón, un mentor y una inspiración para muchos”.

El mensaje, replicado por medios como Indian Express, afirmó que vivirá por siempre en los corazones de quienes lo apreciaron y concluyó con la frase “Om Shanti” y un llamado a la oración en su memoria. Además, se anunció un encuentro de oración programado para este miércoles en el templo Valmiki del Parque Sangam en Nueva Delhi, donde familiares y allegados podrán rendirle homenaje.


Se anuncia la muerte de Mayank Pawar, célebre fisicoculturista indio, a los 37 años, quien fue Mr. Asia y seis veces Mr. India, y se convoca a una reunión de condolencias.

La noticia del fallecimiento de Pawar generó un aluvión de mensajes de condolencia en redes sociales. Seguidores y colegas compartieron recuerdos y palabras de admiración. Uno de los comentarios publicados en la cuenta oficial del deportista expresó: “Hace unos días, estaba viendo su trayectoria en Splitsvilla 7. No puedo creerlo. No he visto un alma más pura que él en ninguna temporada de Splitsvilla. Todavía recuerdo cómo todos lloraban, incluyendo a Sunny Leone, cuando lo eliminaron. Que su alma descanse en paz". Otro usuario escribió: “Hemos perdido una verdadera joya… Hermano, siempre permanecerás en nuestros corazones”.

Mayank Pawar alcanzó notoriedad nacional y popular al participar en la séptima temporada de MTV Splitsvilla, un programa juvenil conocido por sus desafíos y dramatismo. Su disciplina y serenidad en pantalla lo convirtieron en uno de los concursantes más recordados, a pesar de no ganar la temporada. Uno de los momentos más destacados ocurrió durante su eliminación, cuando la presentadora Sunny Leone se mostró visiblemente emocionada al despedirse, escena que marcó un hito en el formato y fortaleció su vínculo con la audiencia.

Fuera del ámbito televisivo, Pawar se consolidó como una referencia en el mundo del fitness indio. Obtuvo el prestigioso título de Mr. India en múltiples ocasiones y se dedicó al entrenamiento personal y la promoción de estilos de vida saludables. Dirigió programas de coaching y asesoró a nuevos atletas en la preparación para competiciones. Su entorno lo describe como un profesional accesible y humilde, capaz de motivar a generaciones de aspirantes a culturistas.


El culturista alcanzó la popularidad tras protagonizar un reallity

La repentina muerte de Pawar ha reactivado el debate sobre los riesgos del culturismo competitivo. Cabe destacar que la comunidad del fitness en India ha lamentado otras pérdidas recientes, como la del profesional Varinder Singh Ghuman en octubre del año pasado. Investigaciones publicadas en la revista European Heart Journal advirtieron que la muerte cardíaca súbita representa una proporción elevada de fallecimientos en culturistas masculinos a nivel global, con el riesgo más alto entre los profesionales. “El entrenamiento de resistencia mejora la longevidad, la salud metabólica y la fortaleza ósea. El riesgo aparece cuando el entrenamiento se vuelve extremo y descontrolado”, puntualizó el Dr. Sudhir Kumar, neurólogo de Hyderabad, citado por Times of India.

El especialista remarcó que el uso indebido de esteroides anabólicos y suplementos no regulados puede aumentar el riesgo de infarto, accidente cerebrovascular, arritmias, lesión hepática y muerte súbita cardíaca, incluso en personas jóvenes. Además, prácticas como la deshidratación previa a las competencias y la manipulación rápida de peso elevan el peligro de complicaciones.

