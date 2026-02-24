Atlético de Madrid y el Inter definen su pase a los octavos de la Champions League: la agenda de la jornada

La fase de playoffs ofrece la última posibilidad para avanzar a los octavos de final. Los equipos europeos disputarán los encuentros de vuelta con la meta de sumarse a los clubes que ya aseguraron su clasificación en la etapa anterior y de forma directa: Liverpool, Arsenal, Barcelona, Bayern Múnich, Sporting Lisboa, Tottenham, Chelsea y Manchester City.
La atención se centra en el enfrentamiento entre el Inter, con Lautaro Martínez, y el Bodo Glimt de Noruega, que sorprendió al imponerse 3-1 en el partido de ida. Ahora, el conjunto noruego visitará Milán, donde el equipo italiano intentará revertir la serie.
Por otro lado, el Atlético de Madrid dirigido por Diego Simeone recibirá al Brujas de Bélgica tras igualar 3-3 en un encuentro de ida muy disputado. Desde la temporada 2022/2023, los goles marcados como visitante ya no tienen valor doble, lo que aumenta la tensión en este tipo de duelos.
El Newcastle prácticamente aseguró su pase a la siguiente ronda luego de vencer 6-1 al Qarabag en condición de local. El equipo inglés buscará administrar el partido de vuelta para evitar sanciones y lesiones. Finalmente, el Bayer Leverkusen, tras superar 2-0 al Olympiacos en Grecia, afrontará el desafío de sostener la ventaja en Alemania para alcanzar los octavos.
Todos los partidos de la jornada
Atlético Madrid vs Brujas
Hora: 11.45 Ciudad de México / 12.45 Perú, Colombia y Ecuador / 13.45 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 14.45 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: ESPN / DGO / Disney +
Estadio: Estadio Riyadh Air Metropolitano
Inter vs Bodo Glimt
Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: ESPN / DGO / Disney +
Estadio: San Siro
Newcastle vs Qarabag
Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: ESPN 2 / DGO / Disney +
Estadio: St James Park
Leverkusen vs Olympiacos:
Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: Fox Sports / DGO / Disney+
Estadio: BayArena