Deportes

Atlético de Madrid y el Inter definen su pase a los octavos de la Champions League: la agenda de la jornada

El conjunto colchonero recibe al Brujas tras empatar 3-3 en Bélgica, mientras que los italianos deberán dar vuelta el resultado tras su sorpresiva derrota por 3-1 ante el Bodo Glimt

Guardar
Futbolistas de Atlético Madrid, Inter,
Futbolistas de Atlético Madrid, Inter, Liverpool y Newcastle United se preparan para los emocionantes encuentros de la UEFA Champions League del martes. (.)

La fase de playoffs ofrece la última posibilidad para avanzar a los octavos de final. Los equipos europeos disputarán los encuentros de vuelta con la meta de sumarse a los clubes que ya aseguraron su clasificación en la etapa anterior y de forma directa: Liverpool, Arsenal, Barcelona, Bayern Múnich, Sporting Lisboa, Tottenham, Chelsea y Manchester City.

La atención se centra en el enfrentamiento entre el Inter, con Lautaro Martínez, y el Bodo Glimt de Noruega, que sorprendió al imponerse 3-1 en el partido de ida. Ahora, el conjunto noruego visitará Milán, donde el equipo italiano intentará revertir la serie.

Por otro lado, el Atlético de Madrid dirigido por Diego Simeone recibirá al Brujas de Bélgica tras igualar 3-3 en un encuentro de ida muy disputado. Desde la temporada 2022/2023, los goles marcados como visitante ya no tienen valor doble, lo que aumenta la tensión en este tipo de duelos.

El Newcastle prácticamente aseguró su pase a la siguiente ronda luego de vencer 6-1 al Qarabag en condición de local. El equipo inglés buscará administrar el partido de vuelta para evitar sanciones y lesiones. Finalmente, el Bayer Leverkusen, tras superar 2-0 al Olympiacos en Grecia, afrontará el desafío de sostener la ventaja en Alemania para alcanzar los octavos.

Todos los partidos de la jornada

Atlético Madrid vs Brujas

El partido de Champions entre
El partido de Champions entre el Brujas y el Atlético de Madrid (REUTERS/Maurice Van Steen)

Hora: 11.45 Ciudad de México / 12.45 Perú, Colombia y Ecuador / 13.45 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 14.45 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: ESPN / DGO / Disney +

Estadio: Estadio Riyadh Air Metropolitano

Inter vs Bodo Glimt

Soccer Football - UEFA Champions
Soccer Football - UEFA Champions League - Play Off - First Leg - Bodo/Glimt v Inter Milan - Aspmyra Stadion, Bodo, Norway - February 18, 2026 Bodo/Glimt's Fredrik Sjovold in action with Inter Milan's Lautaro Martinez Thomas Andersen/NTB via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NORWAY OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN NORWAY.

Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: ESPN / DGO / Disney +

Estadio: San Siro

Newcastle vs Qarabag

Soccer Football - UEFA Champions
Soccer Football - UEFA Champions League - Play Off - First Leg - Qarabag v Newcastle United - Tofiq Bahramov Stadium, Baku, Azerbaijan - February 18, 2026 Newcastle United's Anthony Gordon celebrates scoring their fifth goal REUTERS/Aziz Karimov

Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: ESPN 2 / DGO / Disney +

Estadio: St James Park

Leverkusen vs Olympiacos:

Soccer Football - UEFA Champions
Soccer Football - UEFA Champions League - Play Off - First Leg - Olympiacos v Bayer Leverkusen - Karaiskakis Stadium, Piraeus, Greece - February 18, 2026 Bayer Leverkusen's Alex Grimaldo in action with Olympiacos' Gelson Martins REUTERS/Louisa Gouliamaki

Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Fox Sports / DGO / Disney+

Estadio: BayArena

Temas Relacionados

deportes-internacionalChampions LeagueOctavos de finalPlayoffsAtlético MadridInter

Últimas Noticias

Nutrición estricta, fuerza y equilibrio: la dura rutina que mantuvo a Chris Paul en la elite de la NBA durante 21 temporadas

El legendario base de Golden State Warriors, que anunció su retiro recientemente, apostó por el descanso controlado y la flexibilidad mental como ejes de su preparación, según confesó en una entrevista con Men’s Health

Nutrición estricta, fuerza y equilibrio:

Georgios Karaiskakis: el estadio construido en el siglo XIX que une historia y modernidad

Considerado uno de los más antiguos del mundo, se ha transformado en la casa del Olympiacos y en uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol europeo por su legado e innovación

Georgios Karaiskakis: el estadio construido

“Prefiero asumir riesgos que elijo”: la filosofía con la que Alex Honnold enfrenta el miedo cada vez que escala sin cuerda

En “The Diary Of A CEO”, el escalador habló sobre la práctica constante y la decisión consciente de asumir desafíos calculados para dedicarse a lo que ama

“Prefiero asumir riesgos que elijo”:

Tenía problemas de salud, bajó 80 kilos y se convirtió en el “abuelo fisicoculturista”: “Comía sin control, mi vida estaba en riesgo”

A los 55 años, Almir Rogério da Silva, ex agricultor y camionero, se transformó en un influencer, con más de un millón de seguidores en las redes sociales

Tenía problemas de salud, bajó

El detrás de escena de la decisión de Gallardo de marcharse de River Plate: el intento de convencerlo para que siguiera

El entrenador llegó al River Camp con la determinación tomada. Dirigirá su último partido el jueves ante Banfield en el Monumental

El detrás de escena de
DEPORTES
Nutrición estricta, fuerza y equilibrio:

Nutrición estricta, fuerza y equilibrio: la dura rutina que mantuvo a Chris Paul en la elite de la NBA durante 21 temporadas

Georgios Karaiskakis: el estadio construido en el siglo XIX que une historia y modernidad

“Prefiero asumir riesgos que elijo”: la filosofía con la que Alex Honnold enfrenta el miedo cada vez que escala sin cuerda

Tenía problemas de salud, bajó 80 kilos y se convirtió en el “abuelo fisicoculturista”: “Comía sin control, mi vida estaba en riesgo”

El detrás de escena de la decisión de Gallardo de marcharse de River Plate: el intento de convencerlo para que siguiera

TELESHOW
Todo el brillo y la

Todo el brillo y la primera tanda de jugadores: así fue la gala estreno de Gran Hermano Generación Dorada

Uno por uno, todos los famosos que saludaron a Mirtha Legrand por sus 99 años

Andrea del Boca fue la primera participante en ingresar a la casa de Gran Hermano: “Mi objetivo es ganar en buena ley”

Mirtha Legrand cumple 99 años: los invitados que la acompañaron

Noche de alta tensión en MasterChef: quién es el nuevo eliminado tras un desafío inesperado

INFOBAE AMÉRICA

Zelensky habló a cuatro años

Zelensky habló a cuatro años de la invasión en Ucrania: “Putin no logró sus objetivos, no quebró a los ucranianos”

Combustibles, sellos y un cohete gigante: cómo la NASA logró “dominar” al hidrógeno para llegar a la Luna

Georgios Karaiskakis: el estadio construido en el siglo XIX que une historia y modernidad

La hermana del dictador Kim Jong-un, Kim Yo-jong, fue ascendida en el congreso de Corea del Norte

El ex presidente surcoreano Yoon Suk Yeol apeló su sentencia a cadena perpetua por insurrección