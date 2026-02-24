Atlético de Madrid y el Inter definen su pase a los octavos de la Champions League: la agenda de la jornada

Futbolistas de Atlético Madrid, Inter, Liverpool y Newcastle United se preparan para los emocionantes encuentros de la UEFA Champions League del martes. (.)

La fase de playoffs ofrece la última posibilidad para avanzar a los octavos de final. Los equipos europeos disputarán los encuentros de vuelta con la meta de sumarse a los clubes que ya aseguraron su clasificación en la etapa anterior y de forma directa: Liverpool, Arsenal, Barcelona, Bayern Múnich, Sporting Lisboa, Tottenham, Chelsea y Manchester City.

La atención se centra en el enfrentamiento entre el Inter, con Lautaro Martínez, y el Bodo Glimt de Noruega, que sorprendió al imponerse 3-1 en el partido de ida. Ahora, el conjunto noruego visitará Milán, donde el equipo italiano intentará revertir la serie.

Por otro lado, el Atlético de Madrid dirigido por Diego Simeone recibirá al Brujas de Bélgica tras igualar 3-3 en un encuentro de ida muy disputado. Desde la temporada 2022/2023, los goles marcados como visitante ya no tienen valor doble, lo que aumenta la tensión en este tipo de duelos.

El Newcastle prácticamente aseguró su pase a la siguiente ronda luego de vencer 6-1 al Qarabag en condición de local. El equipo inglés buscará administrar el partido de vuelta para evitar sanciones y lesiones. Finalmente, el Bayer Leverkusen, tras superar 2-0 al Olympiacos en Grecia, afrontará el desafío de sostener la ventaja en Alemania para alcanzar los octavos.

Todos los partidos de la jornada

Atlético Madrid vs Brujas

El partido de Champions entre el Brujas y el Atlético de Madrid (REUTERS/Maurice Van Steen)

Hora: 11.45 Ciudad de México / 12.45 Perú, Colombia y Ecuador / 13.45 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 14.45 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: ESPN / DGO / Disney +

Estadio: Estadio Riyadh Air Metropolitano

Inter vs Bodo Glimt

Soccer Football - UEFA Champions League - Play Off - First Leg - Bodo/Glimt v Inter Milan - Aspmyra Stadion, Bodo, Norway - February 18, 2026 Bodo/Glimt's Fredrik Sjovold in action with Inter Milan's Lautaro Martinez Thomas Andersen/NTB via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NORWAY OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN NORWAY.

Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: ESPN / DGO / Disney +

Estadio: San Siro

Newcastle vs Qarabag

Soccer Football - UEFA Champions League - Play Off - First Leg - Qarabag v Newcastle United - Tofiq Bahramov Stadium, Baku, Azerbaijan - February 18, 2026 Newcastle United's Anthony Gordon celebrates scoring their fifth goal REUTERS/Aziz Karimov

Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: ESPN 2 / DGO / Disney +

Estadio: St James Park

Leverkusen vs Olympiacos:

Soccer Football - UEFA Champions League - Play Off - First Leg - Olympiacos v Bayer Leverkusen - Karaiskakis Stadium, Piraeus, Greece - February 18, 2026 Bayer Leverkusen's Alex Grimaldo in action with Olympiacos' Gelson Martins REUTERS/Louisa Gouliamaki

Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Fox Sports / DGO / Disney+

Estadio: BayArena