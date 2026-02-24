Deportes

Platense-Defensa y Justicia abren la acción de la séptima fecha del Apertura: San Lorenzo-Instituto y la agenda del día

El Marrón y el Halcón animan uno de los duelos más interesantes de la jornada

La séptima fecha del Torneo Apertura arranca este martes en una jornada especial para el fútbol argentino porque también habrá Copa Argentina con el estreno de Boca Juniors. Más allá de esto, habrá cinco compromisos que abrirán las acciones en el campeonato doméstico: Platense-Defensa y Justicia, San Lorenzo-Instituto (19:15), Central Córdoba-Talleres (19:45), Belgrano-Atlético Tucumán (21:30) y, en último término, Independiente visita a Gimnasia de Mendoza (22:00).

Platense vs. Defensa y Justicia

Platense recibe a Defensa y Justicia en el Estadio Ciudad de Vicente López por el primer encuentro de la séptima fecha del Torneo Apertura. Dirige el encuentro el árbitro Bruno Amiconi y transmite en vivo TNT Sports.

Partido en desarrollo...

LA PREVIA

Los dirigidos por Walter Zunino perdieron un partido en este inicio de año ante Independiente como local y sostienen un rendimiento que los lleva a estar en el tercer lugar de la Zona A con 11 puntos, a la espera de lo que será su participación en la Copa Libertadores.

El Halcón está en la misma sintonía porque se ubica en el cuarto lugar de la tabla con 10 unidades, a 4 del líder Vélez, y una victoria lo meterá como el principal escolta del Fortín con toda la jornada por disputar.

Formaciones:

Estadio: Ciudad de Vicente López

Árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Sebastián Habib

TV: TNT Sports

San Lorenzo vs. Instituto

Probables formaciones:

San Lorenzo:

Instituto:

Estadio: Pedro Bidegain

Árbitro: Andrés Merlos

VAR: Lucas Novelli

Hora: 19:15

TV: ESPN Premium

Central Córdoba vs. Talleres de Córdoba

Probables formaciones:

Central Córdoba:

Talleres de Córdoba:

Estadio: Único Madre de Ciudades

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Luis Lobo Medina

Hora: 19:45

TV: TNT Sports

Belgrano vs. Atlético Tucumán

Probables formaciones:

Belgrano:

Atlético Tucumán:

Estadio: Julio César Villagra

Árbitro: Andrés Gariano

VAR: Diego Ceballos

Hora: 21:30

TV: ESPN Premium

TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO APERTURA

