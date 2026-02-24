Platense-Defensa y Justicia abren la acción de la séptima fecha del Apertura: San Lorenzo-Instituto y la agenda del día

La séptima fecha del Torneo Apertura arranca este martes en una jornada especial para el fútbol argentino porque también habrá Copa Argentina con el estreno de Boca Juniors. Más allá de esto, habrá cinco compromisos que abrirán las acciones en el campeonato doméstico: Platense-Defensa y Justicia, San Lorenzo-Instituto (19:15), Central Córdoba-Talleres (19:45), Belgrano-Atlético Tucumán (21:30) y, en último término, Independiente visita a Gimnasia de Mendoza (22:00).
Platense vs. Defensa y Justicia
Platense recibe a Defensa y Justicia en el Estadio Ciudad de Vicente López por el primer encuentro de la séptima fecha del Torneo Apertura. Dirige el encuentro el árbitro Bruno Amiconi y transmite en vivo TNT Sports.
LA PREVIA
Los dirigidos por Walter Zunino perdieron un partido en este inicio de año ante Independiente como local y sostienen un rendimiento que los lleva a estar en el tercer lugar de la Zona A con 11 puntos, a la espera de lo que será su participación en la Copa Libertadores.
El Halcón está en la misma sintonía porque se ubica en el cuarto lugar de la tabla con 10 unidades, a 4 del líder Vélez, y una victoria lo meterá como el principal escolta del Fortín con toda la jornada por disputar.
Formaciones:
Estadio: Ciudad de Vicente López
Árbitro: Bruno Amiconi
VAR: Sebastián Habib
TV: TNT Sports
San Lorenzo vs. Instituto
Probables formaciones:
San Lorenzo:
Instituto:
Estadio: Pedro Bidegain
Árbitro: Andrés Merlos
VAR: Lucas Novelli
Hora: 19:15
TV: ESPN Premium
Central Córdoba vs. Talleres de Córdoba
Probables formaciones:
Central Córdoba:
Talleres de Córdoba:
Estadio: Único Madre de Ciudades
Árbitro: Yael Falcón Pérez
VAR: Luis Lobo Medina
Hora: 19:45
TV: TNT Sports
Belgrano vs. Atlético Tucumán
Probables formaciones:
Belgrano:
Atlético Tucumán:
Estadio: Julio César Villagra
Árbitro: Andrés Gariano
VAR: Diego Ceballos
Hora: 21:30
TV: ESPN Premium
