La reacción del público al ver las remeras en apoyo a la AFA con las que salieron los planteles de San Lorenzo e Instituto

En una escena que refleja la tensión creciente entre las bases y la dirigencia del fútbol argentino, San Lorenzo e Instituto protagonizaron un hecho llamativo en su último encuentro por el Torneo Apertura: los jugadores de ambos equipos salieron al campo en el estadio Nuevo Gasómetro, antes del pitazo inicial, luciendo una camiseta con la consigna “Basta de perseguirnos. AFA somos todos los clubes”, en respaldo al presidente de la AFA Claudio Tapia. El gesto se inscribió en la jornada inmediatamente posterior al anuncio del paro de la Liga Profesional para la primera semana de marzo, convocado en coincidencia con la citación judicial de la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino por una denuncia de evasión impositiva.

La reacción en el estadio condensó el contraste que domina el presente del fútbol argentino. Mientras los equipos expresaban unidad con la AFA y la dirigencia, buena parte de los hinchas de San Lorenzo respondió con insultos hacia la conducción exteriorizando el malestar por la polémica en la organización de los torneos, los arbitrajes y las denuncias por corrupción. “Chiqui Tapia botón, Chiqui Tapia botón...”, se escuchó con claridad mientras los planteles posaban para las fotos.

La decisión de la AFA de suspender la novena fecha del Torneo Apertura, prevista entre el 5 y el 8 de marzo, no fue producto del azar. El paro se programó para coincidir con las fechas en las que la Justicia citó a indagatoria a Claudio Tapia y al tesorero Pablo Toviggino por una causa de “evasión de aportes de más de 19 mil millones de pesos”, a raíz de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Ambos dirigentes enfrentan también otras investigaciones, como la referente a la supuesta propiedad de una mansión en Pilar.

"Basta de perseguirnos. AFA somos todos los clubes". El mensaje en las camisetas de San Lorenzo e Instituto previo al encuentro por el Torneo Apertura (Fotobaires)

La elaboración de las camisetas fue idéntica para ambos planteles y se entregaron a los jugadores en el vestuario minutos antes del encuentro, con la indicación de usarlas y posar con el mensaje que tapaba a los patrocinadores oficiales. Así, la escena adquirió un carácter coordinado y funcionó como exposición pública del respaldo a la cúpula directiva.

El apoyo de las instituciones al paro y a la dirigencia de la AFA se formalizó también mediante comunicados institucionales. San Lorenzo difundió en sus redes sociales su respaldo a la suspensión de la novena fecha y reflexionó sobre la necesidad de que el debate acerca del futuro del fútbol se dé “en los ámbitos institucionales que marcan los estatutos, sin injerencias externas ni operaciones que busquen alterar su autonomía”, según citó el club. La entidad remarcó su “compromiso inquebrantable con la institucionalidad, la autonomía del fútbol argentino y la defensa del modelo de asociaciones civiles”.

El mensaje de San Lorenzo en apoyo a Chiqui Tapia y la AFA

A su vez, Instituto expresó el lunes anterior su adhesión “a la medida adoptada por unanimidad por los clubes que integran el Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino”, alineándose con el bloque de apoyo a la AFA. El respaldo tuvo expresiones similares por parte de numerosos clubes de la Liga Profesional quienes publicaron mensajes en favor de la autonomía institucional y el rechazo a la privatización a través de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

El contexto actual agrava la fractura entre los socios y las dirigencias: parte de la molestia de los hinchas se remonta al reciente paro nacional (previo a esta disputa), cuando San Lorenzo debió jugar dos partidos en 48 horas, lo que incrementó el descontento con las decisiones de la Liga y la Asociación del Fútbol Argentino. Los propios comentarios en redes sociales a los comunicados institucionales dejaron registro del rechazo mayoritario de la base social a la estrategia impulsada desde la cúpula del fútbol argentino.