Independiente visitará a Gimnasia de Mendoza en busca de recuperarse de su última derrota: hora, TV y probables formaciones

El Rojo cayó en su última presentación e intentará reponerse contra el Lobo mendocino. Arrancará a las 22 y televisará TNT Sports

Jugadores de Gimnasia de Mendoza
Jugadores de Gimnasia de Mendoza e Independiente en imágenes previas a su esperado enfrentamiento, mostrando la intensidad y emoción antes del crucial partido.

Gimnasia de Mendoza e Independiente se medirán este martes desde las 22 en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie por la séptima fecha de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El conjunto de Avellaneda busca recuperarse tras haber perdido el invicto ante Independiente Rivadavia y apunta a obtener los tres puntos que se le negaron en su presentación pasada en Mendoza.

La racha negativa persigue al Lobo mendocino, que sufrió dos derrotas seguidas: primero cayó 2-1 frente a Talleres en Córdoba y luego fue vencido 1-0 por Gimnasia La Plata como local. El equipo de Ariel Broggi atraviesa un momento adverso marcado por una peligrosa falta de puntos y una serie de lesiones que impide repetir el once inicial, complicando su objetivo de conservar la categoría durante la presente temporada.

Por su parte, el Rojo abrió el torneo con tres empates consecutivos –frente a Estudiantes, Newell’s y Vélez–, seguidos de dos victorias que elevaron la expectativa de la hinchada: 1-0 ante Platense y 2-0 frente a Lanús. Sin embargo, la derrota 3-2 en Mendoza ante la Lepra cuyana significó el primer golpe para el equipo, que había tenido el liderazgo del partido.

En cuanto a las novedades del plantel, el club de Avellaneda incorporó al extremo chileno Maximiliano Gutiérrez. El futbolista acordó su llegada en condición de préstamo por un año desde Huachipato (Chile), sin cargo e incluyendo una obligación de compra de USD 2.000.000 por el 50 % del pase, a ejecutarse en enero de 2027. Si bien Gustavo Quinteros mantendría una base del once que viene de caer en suelo mendocino, no se descartan algunos cambios en la alineación.

Independiente y Gimnasia y Esgrima de Mendoza registraron su primer y único enfrentamiento oficial en los 16avos de final de la Copa Argentina 2025, donde el conjunto de Avellaneda consiguió la victoria por 2-1 (luego el Rojo quedó afuera ante Belgrano de Córdoba en octavos). El único antecedente formal entre ambas instituciones se estableció en ese partido del certamen nacional, al no existir previas confrontaciones documentadas.

Probables formaciones:

Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Franco Saavedra, Diego Mondino, Imanol González, Luciano Paredes; Julián Ceballos, Nahuel Barboza, Ulises Sánchez, Facundo Lencioni; Valentino Simoni y Agustín Módica. DT: Ariel Broggi

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Iván Marcone, Lautaro Millán; Ignacio Pussetto, Ignacio Malcorra, Matías Abaldo; y Gabriel Ávalos: DT: Gustavo Quinteros

Estadio: Víctor Legrotaglie

Hora: 22.00

Árbitro: Sebastián Zunino

Televisará: TNT Sports

