La demanda que sacude al tenis mundial: consumió carne contaminada, la sancionaron por doping y reclama USD 20 millones

Tara Moore, de 33 años, en acción en el circuito durante 2021 (Reuters/Molly Darlington/File Photo)

La demanda millonaria de Tara Moore contra la Asociación de Tenis Femenino (WTA) provocó conmoción en el circuito profesional y reabrió el debate sobre la gestión de los controles antidopaje. La tenista británica reclama una indemnización de USD 20 millones tras haber sido suspendida durante cuatro años por un caso vinculado al consumo de carne contaminada, un suceso que, según sostiene, se agravó por la falta de información y presunta negligencia de la organización.

Moore presentó la demanda ante un tribunal de Nueva York. En su argumento, acusa a la Asociación de Tenis Femenino de no advertir sobre los riesgos de consumir carne local en determinadas sedes, ya que podría contener sustancias prohibidas usadas en el ganado.

El conflicto se originó en un control antidopaje realizado en el torneo de Bogotá en 2022. Los análisis detectaron esteroides anabólicos, lo que motivó una suspensión provisional ordenada por la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA).

El caso de dopaje y la carne contaminada

La defensa de la tenista sostiene que la sustancia prohibida ingresó a su organismo por el consumo de “carne contaminada”, un riesgo ambiental señalado para jugadores que compiten en determinadas regiones. La posición del entorno de Moore fue que nunca existió la intención de mejorar su rendimiento deportivo.

El hallazgo de la sustancia derivó en una suspensión inmediata y la pérdida del ranking que mantenía entonces. Moore llegó a ocupar el puesto 145 en el escalafón individual y sumaba siete títulos individuales y dieciocho en dobles en el circuito ITF.

La batalla legal y la suspensión vigente

El caso evolucionó en lo jurídico y deportivo. Un tribunal independiente determinó en diciembre de 2023 que la deportista no tuvo intención de infringir las normas, lo que le permitió regresar temporalmente a la competencia.

Sin embargo, la La Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) apeló esa resolución. La suspensión de cuatro años quedó restablecida y se mantendrá hasta diciembre de 2027.

Esta situación prolongó la inhabilitación de la atleta, quien sigue fuera de las competencias organizadas por la Asociación de Tenis Femenino. Su reclamo enfatiza la falta de garantías y la inexistencia de información clara sobre riesgos alimentarios, motivo central de la demanda en Nueva York.

Argumentos de la defensa y consecuencias para Moore

Daniel Weiss, abogado de la jugadora, declaró que su clienta fue perjudicada tanto por la falta de advertencias como por el funcionamiento del sistema antidopaje. Weiss sostuvo que el procedimiento aplicado acostumbra a “dar por hecho que el culpable es el jugador sin prueba de mala intención”.

Por su parte, la propia Moore manifestó en múltiples ocasiones que la sanción “arruinó” su carrera deportiva. Su equipo legal considera que el castigo provocó daños irreparables en la trayectoria de la británica y en sus posibilidades de recuperar su nivel competitivo, subrayando la responsabilidad institucional de la Asociación de Tenis Femenino.

Trayectoria de Tara Moore antes de la sanción

Antes del conflicto, Moore estaba consolidada en el circuito. En el momento de ser apartada, había perdido su lugar en el ranking; tras un breve retorno, quedó fuera del Top 1.000.

El proceso judicial continúa abierto mientras la tenista permanece inhabilitada para competir en los eventos regulados por el máximo organismo del tenis femenino.

El caso de Moore evidencia posibles deficiencias en los procedimientos, exponiendo las consecuencias que enfrentan deportistas internacionales ante el rigor de los sistemas antidopaje, incluso en ausencia de intención de incumplimiento.