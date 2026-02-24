La brutal agresión a un ciclista olímpico argentino mientras entrenaba en la ruta: “Casi me meten abajo de la rueda del camión”

El deportista de 38 años fue abordado por un camionero y su acompañante mientras realizaba un entrenamiento en Entre Ríos

El reconocido ciclista olímpico argentino Catriel Soto fue atacado por un camionero y su acompañante mientras realizaba un entrenamiento en la Ruta 135 a la altura de la localidad de Colón, Entre Ríos. El deportista de 38 años, que participó de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, realizó la denuncia policial y brindó detalles de lo ocurrido.

Según los reportes y las imágenes que se divulgaron en las redes sociales, Soto estaba realizando su rutina de entrenamiento para las próximas competencias nacionales e internacionales cuando un camión intentó sobrepasarlo sin respetar la distancia reglamentaria de 1.5 metros. Tras una discusión, fue agredido por los ocupantes del vehículo en la ruta. El violento episodio quedó registrado por las cámaras de un supermercado cercano y se observan a los dos ocupantes del camión enfrentando al deportista que ganó la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, golpeándolo con piñas y patadas, mientras él intentaba defenderse con su bicicleta. Este material audiovisual forma parte de las pruebas ya remitidas a la Justicia.

La brutal golpiza al ciclista olímpico Catriel Soto tras una discusión con un camionero (Captura video)

Finalizada la agresión, el especialista en ciclismo de montaña, tercero en el Mundial, comunicó a través de sus redes sociales que su estado de salud es bueno y agradeció el apoyo recibido. En su mensaje, el tres veces campeón panamericano aprovechó para destacar la necesidad de mejorar el respeto y la convivencia entre los vehículos de gran tamaño y los ciclistas que transitan por rutas del país.

“Se hizo la denuncia en la policía local. Se puso en conocimiento a la empresa donde trabajan estos dos conductores. Así que esperamos que tomen como una sanción ejemplar a estas dos personas, como lo hizo ayer el autoservicio Rincón Sanducero, que en el momento que vieron lo acontecido hicieron volver para atrás el camión con toda la carga que se dirigía hacia allí. También se comunicaron con la empresa donde trabajan estas personas para manifestarle lo que sucedió“, indicó Soto en un video que publicó el medio El Once junto al momento de la agresión.

Catriel Soto, ciclista argentino que participó de dos Juegos Olímpicos en 2012 y 2016 (@DeportesAR)

En cuanto al inicio del suceso que terminó con la agresión al atleta entrerriano, el propio Catriel Soto contó en una entrevista con Telefé: “La parte donde me va a adelantar prácticamente no respetó ese metro y medio de distancia que hay que darle a cualquier persona, ciclista, o motociclista. Pasó esta situación y el camión continuó su trayectoria. Me detuve para decirle si realmente se habían dado cuenta de la maniobra que habían hecho, que casi me aplastan. Y bueno, ahí viene la parte de la discusión, los insultos y la posterior agresión que está documentada. Los vi muy fuera de sí todo el tiempo. La chica también, es la que más me agrede y me decía que le pegara a ella. Lógicamente yo no lo iba a hacer, porque tampoco es mi manera de ser”.

El integrante del BH Coloma Team también describió en declaraciones a TN que por la temeraria maniobra del conductor “casi termina debajo de la rueda del camión”. En cuanto al momento en el que se acercó para hablar con los agresores, agregó: “200 metros más adelante ellos tenían que parar a descargar la mercadería en un autoservicio y me acerqué para trasladarle mi inquietud y decirles qué había pasado, si se habían dado cuenta o no de lo que habían hecho. Ahí empezaron los insultos y las agresiones. Después me comentaron que lo habían hecho porque yo iba molestando en la ruta y que no tenía derecho a circular por ahí, cuando para la ley de tráfico, la bicicleta es un vehículo más. Tampoco se trata de que por ver a una persona que va más despacio en un vehículo de menor porte, lo vayas a pasar por encima”.