Deportes

La brutal agresión a un ciclista olímpico argentino mientras entrenaba en la ruta: “Casi me meten abajo de la rueda del camión”

El entrerriano Catriel Soto fue golpeado por un camionero y su acompañante en Colón tras un incidente de tránsito

Feroz agresión al ciclista Catriel Soto en la ruta

El deportista de 38 años fue abordado por un camionero y su acompañante mientras realizaba un entrenamiento en Entre Ríos

Guardar

El deportista de 38 años fue abordado por un camionero y su acompañante mientras realizaba un entrenamiento en Entre Ríos

El reconocido ciclista olímpico argentino Catriel Soto fue atacado por un camionero y su acompañante mientras realizaba un entrenamiento en la Ruta 135 a la altura de la localidad de Colón, Entre Ríos. El deportista de 38 años, que participó de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, realizó la denuncia policial y brindó detalles de lo ocurrido.

Según los reportes y las imágenes que se divulgaron en las redes sociales, Soto estaba realizando su rutina de entrenamiento para las próximas competencias nacionales e internacionales cuando un camión intentó sobrepasarlo sin respetar la distancia reglamentaria de 1.5 metros. Tras una discusión, fue agredido por los ocupantes del vehículo en la ruta. El violento episodio quedó registrado por las cámaras de un supermercado cercano y se observan a los dos ocupantes del camión enfrentando al deportista que ganó la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, golpeándolo con piñas y patadas, mientras él intentaba defenderse con su bicicleta. Este material audiovisual forma parte de las pruebas ya remitidas a la Justicia.

La brutal golpiza al ciclista
La brutal golpiza al ciclista olímpico Catriel Soto tras una discusión con un camionero (Captura video)

Finalizada la agresión, el especialista en ciclismo de montaña, tercero en el Mundial, comunicó a través de sus redes sociales que su estado de salud es bueno y agradeció el apoyo recibido. En su mensaje, el tres veces campeón panamericano aprovechó para destacar la necesidad de mejorar el respeto y la convivencia entre los vehículos de gran tamaño y los ciclistas que transitan por rutas del país.

“Se hizo la denuncia en la policía local. Se puso en conocimiento a la empresa donde trabajan estos dos conductores. Así que esperamos que tomen como una sanción ejemplar a estas dos personas, como lo hizo ayer el autoservicio Rincón Sanducero, que en el momento que vieron lo acontecido hicieron volver para atrás el camión con toda la carga que se dirigía hacia allí. También se comunicaron con la empresa donde trabajan estas personas para manifestarle lo que sucedió“, indicó Soto en un video que publicó el medio El Once junto al momento de la agresión.

Catriel Soto, ciclista argentino que
Catriel Soto, ciclista argentino que participó de dos Juegos Olímpicos en 2012 y 2016 (@DeportesAR)

En cuanto al inicio del suceso que terminó con la agresión al atleta entrerriano, el propio Catriel Soto contó en una entrevista con Telefé: “La parte donde me va a adelantar prácticamente no respetó ese metro y medio de distancia que hay que darle a cualquier persona, ciclista, o motociclista. Pasó esta situación y el camión continuó su trayectoria. Me detuve para decirle si realmente se habían dado cuenta de la maniobra que habían hecho, que casi me aplastan. Y bueno, ahí viene la parte de la discusión, los insultos y la posterior agresión que está documentada. Los vi muy fuera de sí todo el tiempo. La chica también, es la que más me agrede y me decía que le pegara a ella. Lógicamente yo no lo iba a hacer, porque tampoco es mi manera de ser”.

El integrante del BH Coloma Team también describió en declaraciones a TN que por la temeraria maniobra del conductor “casi termina debajo de la rueda del camión”. En cuanto al momento en el que se acercó para hablar con los agresores, agregó: “200 metros más adelante ellos tenían que parar a descargar la mercadería en un autoservicio y me acerqué para trasladarle mi inquietud y decirles qué había pasado, si se habían dado cuenta o no de lo que habían hecho. Ahí empezaron los insultos y las agresiones. Después me comentaron que lo habían hecho porque yo iba molestando en la ruta y que no tenía derecho a circular por ahí, cuando para la ley de tráfico, la bicicleta es un vehículo más. Tampoco se trata de que por ver a una persona que va más despacio en un vehículo de menor porte, lo vayas a pasar por encima”.

Temas Relacionados

Catriel SotoCiclistaAgresióndeportes-argentina

Últimas Noticias

Realizó comentarios machistas contra una árbitra en Brasil y su club le recortó la mitad del sueldo: “Mi mamá y mi esposa me retaron”

El futbolista Gustavo Marques fue sancionado por Bragantino luego de una desafortunada frase contra una jueza

Realizó comentarios machistas contra una

Jugo de brócoli, ¿el secreto mejor guardado de los atletas olímpicos para la recuperación muscular?

Elaborada en Suecia a partir de grandes cantidades de esta verdura, esta bebida cuenta con varios adeptos entre los competidores. Qué dice la ciencia sobre sus beneficios

Jugo de brócoli, ¿el secreto

Courtois repudió los dichos de Chilavert contra Vinicius Jr. y Mbappé en medio de la acusación por racismo a Prestianni

El arquero de Real Madrid definió las frases del ex arquero como “lamentables” y afirmó: “Esas cosas no caben en el mundo de hoy y ni en cualquier lugar”

Courtois repudió los dichos de

Fuerte respuesta de Dalma y Gianinna contra Macri tras sus dichos sobre Maradona: “No sabés leer y fuiste presidente”

Las hijas del Diez apuntaron contra el ex presidente de la Nación luego de los comentarios sobre la etapa que compartieron en Boca Juniors

Fuerte respuesta de Dalma y

El argumento de los dirigentes que impulsan el paro del fútbol y quiénes se ausentaron a la reunión en AFA

Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors y Secretario General de la Casa Madre del fútbol nacional, fue la voz cantante de la defensa de Claudio Tapia y Pablo Toviggino

El argumento de los dirigentes
DEPORTES
Realizó comentarios machistas contra una

Realizó comentarios machistas contra una árbitra en Brasil y su club le recortó la mitad del sueldo: “Mi mamá y mi esposa me retaron”

Jugo de brócoli, ¿el secreto mejor guardado de los atletas olímpicos para la recuperación muscular?

Courtois repudió los dichos de Chilavert contra Vinicius Jr. y Mbappé en medio de la acusación por racismo a Prestianni

Fuerte respuesta de Dalma y Gianinna contra Macri tras sus dichos sobre Maradona: “No sabés leer y fuiste presidente”

El argumento de los dirigentes que impulsan el paro del fútbol y quiénes se ausentaron a la reunión en AFA

TELESHOW
La lluvia sorprendió a los

La lluvia sorprendió a los participantes de Gran Hermano: goteras y humor en la primera noche

El descargo de El Polaco por la foto íntima que despertó rumores de infidelidad a Barby Silenzy

Los consejos amorosos de Brian Sarmiento en su primera noche en Gran Hermano

La reacción de Zoe Bogach cuando su exnovio ingresó a Gran Hermano Generación Dorada: el video

La llamativa elección de Andrea del Boca en la primera noche de Gran Hermano Generación Dorada

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador reporta más de

El Salvador reporta más de 184,000 casos de infección respiratoria aguda en 2026

Aumento de chikungunya en Bolivia genera alerta sanitaria: en dos meses hay más casos que en todo 2025

Sonrisa enigmática, puño de acero: el ascenso imparable de Kim Yo Jong, la mujer más temida de Corea del Norte

El rover Curiosity de la NASA explora las inquietantes telarañas de Marte

Una peste felina intriga a Tailandia: murieron 72 tigres en 10 días