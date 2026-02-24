Jugó más de 15 años en Europa, enfrentó a Messi y lo convocaron 3 veces a la Selección: “No tuve el reconocimiento que merecía”

Tino Costa habló de su paso por la selección argentina

El exfutbolista argentino Tino Costa abordó su experiencia con la selección argentina y su convivencia con Lionel Messi en una de las etapas más competitivas del combinado nacional, según relató en el pódcast De todo un poco.

Costa, nacido en Buenos Aires en 1985, integró tres veces la nómina de la albiceleste en una generación liderada por figuras como Messi, Javier Mascherano y Sergio Agüero. El ex jugador de Valencia CF consideró que sus méritos deportivos, especialmente durante su paso por el fútbol europeo, justificaban una presencia más prolongada en el plantel nacional. “Fueron tres veces las que estuve en la selección, aunque en su momento lo dije, me merecía más, pero por motivos no se dio. Yo tenía muchos más méritos que muchos de los que estaban yendo”, afirmó Costa durante la entrevista.

El ex mediocampista explicó que sus participaciones en competiciones internacionales, como la Champions League, y su condición de titular en clubes europeos, le otorgaban argumentos sólidos para aspirar a más convocatorias. “Porque jugaba muchos más partidos que los que iban, porque era titular yo muchos más partidos que los que iban, porque mis rendimientos en Champions eran muy buenos y generalmente los que van a la selección son los que lo merecen o los que mejor lo están haciendo”, sostuvo Costa. Al describir el nivel competitivo de aquella camada, insistió en que “por estadística, creo que podría haber ido 3, 4, 10 veces más. En la convocatoria, no te hablo luego ya de jugar. Es verdad que la camada esa era muy buena, había muchos jugadores, pero yo creo que podría haber ido alguna más”.

Tino Costa destacó en su paso por Valencia (Grosby)

El último partido internacional de Costa tuvo lugar en Arabia Saudita. Allí compartió plantel con Messi, entre otros. “Mi último partido era controlar, levantar la cabeza, tener a Messi, Di María y Agüero delante y decir ‘dásela a cualquiera’. A mí me tocó salir en un vuelo privado desde Barcelona. El último partido lo jugamos en Arabia. Messi, Agüero, Mascherano… estamos hablando de Messi en su prime”, recordó el futbolista.

Costa rememoró la logística que rodeó aquella cita, con el aeropuerto cerrado durante dos horas y la seguridad reforzada debido principalmente a la presencia de Messi. “Llegar a Arabia y que cierren el aeropuerto dos horas por nosotros, no por mí, por Messi. Tener que ir a la cena por escaleras en el hotel porque la gente bloqueaba los ascensores. Son cosas que genera él. Son únicos. Esos ganan, pero los que realmente ganan son muy pocos”.

Respecto a su paso por la élite europea, Tino Costa reconoció no haber sumado títulos importantes con sus clubes, aunque defendió su trayectoria personal. “Mis amigos me lo dicen en broma, que no gané nada. Es verdad que no gané nada. Estuve en Valencia cuando estaba el mejor Barsa de la historia, ¿cómo haces? Estuve en Italia (Fiorentina) cuando estaba la Juventus ganando 10 años seguidos la Serie A, ¿cómo haces?.

Sin embargo, el argentino consideró que su éxito trasciende los trofeos: “Hablo tres idiomas, vivo en Europa, tengo mi casa, no le debo dinero a nadie, mis padres viven bien, mis hermanos viven bien… ¿no gané nada? Ahora, que no levanté copas porque hubo mejores que yo, claro".

“Siempre va a haber mejores que vos, siempre, pero de ahí a no ganar nada. Yo me considero un ganador en mi vida. Porque salí de la pobreza, porque pude darle lujos a mis padres, viajar, darles un futuro a mis hijos… Jugué con la albiceleste, ¿cómo no voy a ganar? Llevar la camiseta de la selección es algo único”, destacó.

Compartió campo con Messi y Di María en la Selección (AFP)

Sobre su primera convocatoria, Costa recordó que la noticia le llegó por medio de Éver Banega, quien le avisó antes de que la lista se hiciera pública. “Ponerte de pie con la albiceleste, que suena el himno y que se vengan los pensamientos de cuando no tenías para comer… es duro”, confesó.

En relación con el grupo que integraba la selección en aquellos años, Costa elogió la solidez y la confianza del plantel. “Era un grupo impresionante, un grupo que venía de haber ganado los Juegos Olímpicos y eran más o menos el mismo núcleo de jugadores. Tenían mucha confianza entre ellos y era un grupo muy armado”.

La convivencia con Lionel Messi dejó impresiones claras en Costa, quien describió al astro argentino como una persona sencilla. “Messi es una persona muy normal, hay que estar en su piel, no se puede vivir tranquilamente. Es difícil ser Messi, pero él es muy normal. Nos juntábamos a tomar mates y él venía como uno más y se sentaba con nosotros”.

En su carrera profesional, Tino Costa jugó en clubes como Montpellier en Francia, Valencia CF en España, Spartak de Moscú en Rusia y Genoa y Fiorentina en Italia, entre otros. Aunque no consiguió títulos mayores, integró planteles protagonistas en ligas de primer nivel y acumuló más de 400 partidos oficiales, con participaciones en Champions League y Europa League.

En el plano internacional, sus apariciones con la albiceleste se produjeron entre 2011 y 2012, coincidiendo con la etapa de Messi como principal figura del equipo.