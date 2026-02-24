Deportes

“Hay un 90% de posibilidades”: Luciana Rubinska anticipó quién es el DT elegido por River para reemplazar a Gallardo

Luego de la renuncia del “muñeco”, el club de Núñez ya tiene en la mira a un entrenador que triunfó como futbolista en la institución

La salida de Marcelo Gallardo marca el final de una era histórica para River Plate y el fútbol argentino

La salida de Marcelo Gallardo, oficializada por River Plate a través de un video institucional, marcó un quiebre en el fútbol argentino.

El entrenador dirigirá su último partido el jueves frente a Banfield en el estadio Monumental, mientras la dirigencia ya trabaja en la búsqueda de su sucesor.

La periodista Luciana Rubinska anticipó este martes en Infobae al Amanecer quién es el favorito de los dirigentes. “No son las 8 de la mañana y a mí me dicen a esta hora que hay un 90% de posibilidades”, planteó en Infobae en Vivo.

Los motivos de la renuncia de Gallardo

La periodista profundizó en los motivos personales y deportivos que llevaron a la renuncia. “La realidad terminaba condenando este proceso del técnico de River, que muy apenado, con mucha tristeza, tomó la decisión después del partido frente a Vélez, sobre todo después de ese primer tiempo donde no encontró respuesta de los jugadores”, explicó.

La dirigencia de River Plate
La dirigencia de River Plate analiza la llegada de Coudet, con un 90% de probabilidades según Luciana Rubinska REUTERS/Agustin Marcarian

Según la comunicadora, el desempeño reciente fue determinante. “En los últimos 15 partidos, River perdió más que Newell’s, que es el peor equipo del fútbol argentino en las últimas dos temporadas. Dicho esto, el presente fue más potente que la historia. A Gallardo lo ampara una historia gigante, es el técnico más ganador de la historia de River”, remarcó la periodista.

Además, Rubinska indicó que la decisión representó un desafío emocional tanto para Gallardo como para los hinchas. “Por eso la decisión no era ni sencilla para él y tampoco justamente para los hinchas, que con otro entrenador seguramente hubiesen rechazado su presencia tiempo atrás”, manifestó.

Reacción de la dirigencia de River Plate

En cuanto a la dirigencia, Rubinska reveló la intervención de Stefano Di Carlo. “Tengo entendido que Stefano Di Carlo intentó convencerlo, que la intención era que se quedara y que Marcelo Gallardo comprendió que este era el punto final”, dijo la periodista.

El desempeño reciente y factores
El desempeño reciente y factores personales motivaron la renuncia de Marcelo Gallardo como técnico millonario

La directiva era consciente de que, sin resultados favorables, la permanencia de Gallardo podía deteriorar aún más la relación interna. Rubinska subrayó el ambiente emocional en el club: “La verdad es que Gallardo, ni él se merecía, ni su cuerpo técnico, ni el propio hincha de River, termina repudiando un campeonato, porque la realidad es que un campeonato o, este año y medio, no tapa la historia”.

El elegido para reemplazar a Gallardo

El club inicia una nueva etapa con la salida de su técnico más laureado, mientras directivos analizan opciones y la hinchada enfrenta la expectativa de un cambio de liderazgo

Sobre el futuro inmediato, Rubinska dijo que elegido es Eduardo “Chacho” Coudet, actual entrenador del Alavés de España.

Hay un 90% de posibilidades de que el ”Chacho" Coudet se convierta en el próximo director técnico de River“, informó a las 7:57.

Y desarrolló: “Llamado va, llamado viene, están en estos momentos arreglando la salida porque él es técnico de Alavés y le habían renovado el vínculo porque logró la permanencia en primera”.

El Chacho Coudet a esta hora está evaluando seriamente aceptar la propuesta de River, para River es el candidato más importante, es el número 1″, completó.

Los contactos entre el ex mediocampista ofensiva y los dirigentes del club comenzaron anoche, luego de que se oficializara la renuncia de Gallardo. Y lo que resta es que el propio Coudet defina una salida ordenada del Alavés.

Nacido en Platense, Coudet llegó por primera vez a River en 1999. Luego de un paso por España, volvió al club “millonario” en 2002. Ganó varios campeonatos locales.

Como DT, en el medio local se destacó en Rosario Central (llegó a dos finales de Copa Argentina) y en Racing (salió campeón). Luego forjó una carrera en el exterior (Inter de Brasil, Celta de Vigo, Atlético Mineiro, y Deportivo Alavés).

Eduardo 'Chacho' Coudet surge como
Eduardo 'Chacho' Coudet surge como el principal candidato a suceder a Gallardo en River, según fuentes del club REUTERS/Diego Vara

