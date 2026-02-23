Mauricio Macri recordó su “traumática” relación con Maradona y reveló una frase que le dijo Diego: “Yo estoy entre Dios y los hombres”

El ex presidente recordó su etapa al en el club con el histórico 10

Mauricio Macri brindó una entrevista en la que hizo hincapié en Diego Armando Maradona y la traumática relación que compartieron en Boca Juniors. El ex presidente de la Nación, que lideró al club en su etapa más gloriosa, recordó episodios sobre el tiempo vivido coon Pelusa en el Xeneize durante su segunda etapa, además de asegurar que, a pesar de su admiración por la leyenda, se vio obligado a tomar decisiones difíciles en favor de las reglas del club.

No obstante, el ex presidente de la institución también hizo hincapié en una frase que le dijo El Diez en la intimidad y que nunca la contó abiertamente. Al evocar aquellos años, Macri admitió que nunca se enojó con Maradona, entendiendo que su trato casi divino en el mundo del fútbol terminaba condicionando su forma de ser. “Maradona me dijo vos no entendés que yo estoy entre Dios y los hombres”, contó en diálogo con La Fábrica Podcast.

“Tuve una convivencia muy traumática con él cuando era el presidente de Boca. Fue tremendo. Un padecimiento. Erró cinco penales consecutivos. Estaba tan mal en sus adicciones que no podía patear ni un penal. Me pidió ser el entrenador de Boca y le tuve que decir que no porque no estaba en condiciones”, recordó Macri. Luego, añadió: “Igual, nunca me enojé. Él fue tratado como un dios en el mundo. Era imposible que no tuviera esas actitudes”.

Maradona y Macri compartieron varios años en Boca durante el inicio de la presidencia (AP)

“Maradona era mi ídolo. Yo moría por él. Cuando estaba enfrente, ponía cara de serio porque quería abrazarlo y sacarme 20 fotos más. Tenía que hacer el papel de que respete las reglas, algo que me llevó a un conflicto con él”, sumó.

Mauricio Macri asumió como presidente de Boca Juniors en 1995 y su ciclo se extendió hasta el 2007. Por su parte, el astro argentino volvió al Xeneize en 1995 y se marchó en 1996. Después de algunos meses, Maradona se calzó los botines de vuelta en una tercera etapa con la camiseta azul y oro que terminó en 1997. Estos últimos años, el histórico número 10 de la selección argentina coincidió con la presidencia del expresidente de la Nación.

Macri detalló las razones que lo llevaron a descartar a Maradona como alternativa para reemplazar al Bambino Veira en 1998. Explicó que, aunque soñaba con verlo como director técnico de Boca, Maradona debía primero “hacerse cargo de su problemita y resolverlo”. El ex presidente señaló que Diego no podía “garantizar dónde iba a amanecer al día siguiente”, lo que imposibilitaba confiarle la conducción del equipo.

Incluso comentó que durante sus últimos meses como jugador, Maradona asistía a un entrenamiento, pero faltaba a cuatro, un hecho que generaba inestabilidad y dificultaba la toma de decisiones en beneficio de la entidad. “Me matarán, pero voy a hacer lo correcto. Que es traer a alguien que pudiera estar a la altura del desafío. El tiempo me dio la razón”, destacó.

En uno de los momentos más álgidos de la entrevista ofrecida, Macri describió cómo la llegada de Carlos Bianchi resultó determinante para el club. Según su perspectiva, la llegada del técnico francés permitió a Boca conquistar una era de oro: “Si Maradona hubiese sido el técnico de Boca en ese momento, no había ninguna posibilidad de ganar dos copas del mundo, Libertadores y 17 torneos. Ser números 1 del mundo durante muchos momentos de mi presidencia. Eso se logra con reglas. El vestuario, los dos ídolos, que eran Guillermo y Palermo, estaban todos los días para entrenar”, dijo, sin mencionar a Juan Román Riquelme, otra pieza clave en los títulos de la primera época del Virrey como DT.

Macri volvió a remarcar que la disciplina colectiva fue el factor decisivo tras desestimar la candidatura de Maradona para la dirección técnica, apuntando a la necesidad de priorizar el bienestar institucional por encima de los nombres propios.