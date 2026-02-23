Deportes

Un futbolista le pidió matrimonio a su novia en el campo de juego y se separó a los tres días: “No voy a hablar mal”

Derrikson Quirós, mediocampista costarricense del Xelajú MC de Guatemala, puso fin a su compromiso con la creadora de contenido Wendy Nicole

El compromiso con la tiktoker Wendy Nicole se terminó cuatro días después

Hay quienes dicen que los momentos de felicidad son efímeros. Otros sostienen que la vida pasa en un abrir y cerrar de ojos. Y el fútbol guatemalteco vivió en carne propia un claro ejemplo de ello: una historia de amor que se esfumó en menos de una semana.

Derrikson Quirós puso fin a su compromiso apenas tres días después de protagonizar una emotiva propuesta de matrimonio en el estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango. El mediocampista costarricense del Xelajú MC había acaparado la atención tras arrodillarse en el campo frente a miles de aficionados para pedirle casamiento a la creadora de contenido Wendy Nicole, conocida como “La Tica Feliz” en redes sociales.

El momento, ampliamente compartido en plataformas digitales, había provocado reacciones de alegría y apoyo entre los seguidores tanto del club guatemalteco como de la pareja. Quirós, que en esa velada celebró la victoria 4-2 ante Marquense y su compromiso a la vez, selló el instante con un abrazo y frases dedicadas a su entonces prometida. “Mi compañera de vida, te amo demasiado”, escribió el futbolista horas después en su cuenta de Instagram, acompañando las imágenes que, hasta entonces, simbolizaban el inicio de una nueva etapa.

Derrikson Quirós se separó unos días después de proponerle casamiento a su novia

Sin embargo, el miércoles siguiente, Quirós sorprendió a sus seguidores al anunciar en la misma red social el abrupto final de la relación. “Fue una situación personal muy difícil, como cualquier ruptura, pero prefiero manejar la situación con respeto y madurez”, comunicó el exjugador del Cartaginés, quien optó por reservarse más detalles y pidió no hablar negativamente sobre ninguna de las partes, según consignaron los medios Prensa Libre y El Heraldo. Esta declaración generó gran repercusión en la comunidad digital, que días antes había festejado la noticia de la boda.

La ruptura se produjo cuando el club Xelajú MC está atravesando una buena campaña en la Liga Nacional de Guatemala, ubicándose en la cuarta posición con 13 unidades. Quirós, pieza clave del equipo, publicó que ahora está enfocado en su futuro profesional: “Ahora estoy enfocado en mi carrera, en mi equipo y en seguir creciendo como persona. Agradezco el apoyo de la gente y espero que puedan respetar este momento. Gracias”.

La viralidad de la propuesta, sumada a la inesperada ruptura, generó toda clase de comentarios y reacciones entre usuarios e internautas en Instagram y TikTok, donde Wendy Nicole acumula más de 37 mil seguidores. Tras el anuncio de Quirós, la creadora de contenido decidió poner sus perfiles privados y hasta el momento no ha realizado declaraciones públicas sobre el fin de la relación.

Si bien las razones exactas que motivaron la ruptura permanecen desconocidas, el propio futbolista solicitó respeto a la intimidad de ambos. “No voy a hablar mal de nadie ni voy a entrar en detalles sobre nuestra ruptura, porque en su momento sí fue una relación muy importante para mí”, expresó el mediocampista en su publicación, replicado por medios costarricenses y guatemaltecos.

Mientras tanto, el futbolista decidió borrar las publicaciones conjuntas con su ex pareja en las redes sociales. Tras el breve compromiso, el jugador de 26 años manifestó que buscará enfocarse únicamente en su trayectoria deportiva. “Voy camino a la temporada más abundante y exitosa de mi vida, de la mano de Dios. Amén”.

De hecho, Quirós fue el autor del segundo tanto con el que su equipo se impuso por 2-1 ante el Mixco, jugado el domingo 22 de febrero por la octava fecha del certamen guatemalteco.

