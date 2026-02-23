Radiografía de la pretemporada de Franco Colapinto: por qué demostró que puede pelear otra vez por los puntos en la Fórmula 1

Colapinto buscará su mejor versión en la Fórmula 1

Franco Colapinto camina por los boxes del Circuito Internacional de Sakhir y esboza una sonrisa. Se lo ve bien al piloto argentino luego de completar su primera pretemporada en la Fórmula 1. El flamante Alpine A526 respondió bien en estos tres ensayos previos al arranque, los privados en Barcelona y los que terminaron el viernes en Bahréin. El nuevo coche responde con su confiabilidad, pese a los problemas menores, algo común en esta etapa de preparación y con sus primeros kilómetros en pista. Es uno de los monoplaza de esta nueva generación que más expectativas genera debido al cambio de motor con la llegada de Mercedes en reemplazo de los Renault. La casa alemana también los provee de la transmisión y la suspensión.

Colapinto tiene motivos para estar feliz. Por primera vez desde que corre en autos tuvo definido su futuro en noviembre de la temporada anterior. No debió parir en sus vacaciones sobre dónde iba a correr en el venidero ejercicio. Terminó su primer año con Alpine con la tranquilidad de la continuidad asegurada. El corredor bonaerense de 22 años inició su pretemporada en los últimos días de 2025, cuando se lo vio corriendo por San Andrés de Giles, durante su visita a su padre, Aníbal. Luego continuó con su actividad aeróbica en Punta del Este junto a su coach, Lucas Benamo. Ese trabajo físico le valió terminar sin cansancio este jueves en Bahréin luego de dar 120 vueltas. Aunque lo más importante fue su inédita oportunidad de hacer una pretemporada completa al igual que el resto de los pilotos de la Máxima. En este ejercicio, el pilarense no comenzará en desventaja a diferencia de 2024 cuando debutó en la fecha 15 y en 2025, cuando arrancó en el séptimo evento.

Ahora bien, en cuanto a su actividad en pista mostró una evolución constante, tanto en España como en Medio Oriente. Lo más importante es el rodaje, los kilómetros y la experiencia que pudo recoger Franco en estas tres semanas de entrenamientos. Tuvo la chance de comenzar a trabajar en pista sobre un coche que él mismo desarrolló desde el primer minuto en la base del team galo en Enstone. En cuanto a los números, en Barcelona dio 118 vueltas y recorrió 545,8 kilómetros en los dos días que estuvo en pista. En la primera semana en Bahréin comenzó complicado el miércoles 11 por una falla mecánica que lo obligó a abortar su trabajo y concretó 28 vueltas (152 kilómetros). Volvió a salir a pista el viernes 13 y completó 144 rondas y 779 kilómetros. Este miércoles concretó 60 giros y 324 kilómetros y el jueves manejó a la mañana y tarde con 120 vueltas (el GP de Bahréin es a 57 giros) y 650 kilómetros. Sumó un total de 352 vueltas y 1.905 kilómetros en el Golfo Pérsico, que agregados a los hechos en España dan un global de 2.451 totales.

Práctica de parada en boxes de Franco Colapinto en los tests de pretemporada de la Fórmula 1 (@alpineclub_esp)

En cuanto a los tiempos, cabe aclarar que en esta instancia deben tomarse con pinzas porque todas las escuderías escondieron su verdadero potencial. En estas pruebas los equipos buscaron la confiabilidad del auto y ver qué deben solucionar ante los problemas que se presentan con monoplazas que recién “salieron del horno”. La verdad de dónde está cada uno se sabrá en la clasificación de Australia, en la primera fecha del campeonato. Además, habrá que ver en qué termina la polémica por la supuesta mayor compresión en los motores de Mercedes de 18.1 sobre los 16.1 reglamentados. Esto les daría a los impulsores alemanes unos 15/20 caballos adicionales y hasta 3/10 por vuelta, según le explicó a Infobae Enrique Scalabroni, el ex jefe de diseño de Ferrari. El prestigioso ingeniero la adelantó recientemente a este medio que “Alpine va a estar luchando más adelante”. La Federación Internacional del Automóvil (FIA) propuso las bases para hacer un control el 1 de agosto, pero el campeonato ya habrá tenido más de su mitad cumplida (13 sobre 24) El lapso que se usará será el parate en medio del año calendario, después del Gran Premio en Hungría (26 de julio) y con el resto de la actividad en el circuito de Zandvoort, Países Bajos (23 de agosto).

Como referencias, en Barcelona (26/01) Colapinto comenzó siendo tercero entre nueve corredores, con un crono de 1m20a189, a 2,03 segundos del más rápido. En su segunda jornada (28/01) fue cuarto con 1m19s150 y se ubicó a 1,7s del más veloz. En cuanto la comparación con su compañero de equipo, Pierre Gasly (30 años, 177 carreras y una victoria), superó al argentino pues su mejor registro en los dos días que estuvo en pista fue de 1m17s707. Cabe recordar que el francés comienza su cuarta temporada con Alpine.

En Bahréin, en el primer día Gasly volvió a estar adelante (49 vueltas), pero Colapinto tuvo el atenuante de que solo pudo dar 28 giros por el mencionado percance en su coche. En el cierre de la tercera jornada, Franco respondió y se quedó con el mejor tiempo de Alpine pues el viernes clavó 1m35s806 (a 2,1s de la referencia), contra 1m36s723 del galo el día anterior (a 2,4 del más rápido). Ya en el inicio de la segunda semana, otra vez el mano a mano quedó para Colapinto y en el primer día de actividad marcó 1m35s254 (a 1,7s del mejor) sobre 1m35s898 de Gasly (a 2,4 de la punta). Este jueves Franco giró solo en la escuadra francesa y quedó sexto con 1m33s818, a 1,01s del primer puesto. Fue el segundo que más vueltas dio después de Max Verstappen (159). En la misma jornada alcanzó la octava máxima velocidad final con 323,8 km/h y el más veloz fue Nico Hülkenberg (Audi), aunque el alemán tuvo más energía para capitalizar esa marca. Este viernes Gasly firmó 1m33s421 para su mejor vuelta de las 118 (637,2 km).

Franco Colapinto analizó su primera pretemporada en la Fórmula 1

Otro dato alentador que también dejó este jueves y que sirve como comparación, es que Colapinto fue más rápido que Alex Albon (Williams), ambos con motores Mercedes y con el mismo compuesto de neumáticos, el C5, el más blando y que permite una mejor adherencia al asfalto. En el momento del análisis publicado por GP Tempo, Franco hizo su informado registro de 1m33s818, mientras que su ex compañero en el team inglés (11º) logró 1m34s555.

Colapinto tuvo un progreso constante sobre su auto. Demostró un manejo prolijo y, salvo algún exceso que pudo controlar en la primera semana en Bahréin, no presentó inconvenientes en pista. “Fue una muy buena primera prueba de pretemporada para mí. Fue la primera pretemporada que he hecho. Así que fue muy emocionante probar los autos nuevos, aprender con el equipo, aprender con los ingenieros. Hubo un muy buen progreso durante cada día que hemos estado aquí”, contó un sonriente pilarense en un video publicado por Alpine. “Cada vez que salíamos a la pista, hemos estado progresando y eso era lo más importante. Así que estoy feliz, por supuesto, sabiendo que tenemos mucho que mejorar, mucho que aprender, mucho en lo que trabajar, pero estamos en el camino correcto, en la dirección correcta”, añadió. “Hemos hecho 120 vueltas hoy, no lo suficiente como para cansarme demasiado, pero, estuvo bien. Probamos muchas cosas en el auto, algunas cosas que resultaron muy buenas, otras que no fueron tan buenas. Pero, eso es parte del proceso y ahora estamos realmente emocionados de ir a Melbourne”.

En ese testimonio se lo vio muy sonriente y al punto de no poder contar todo lo que sabe. Es posible que Franco sepa que el auto aún puede dar mucho más y es lógico si se trata de un primer contacto. Atrás quedaron algunos rostros de frustración por las fallas del A525, que careció de desarrollo y evoluciones debido a que el foco estuvo en el nuevo auto. El propio Flavio Briatore, asesor ejecutivo del equipo, elogió a Colapinto y dijo que en Australia sus motores alcanzarán el mismo nivel de potencia que Mercedes y McLaren. Además, el italiano anticipó que “serán el mejor del resto” detrás de los cuatro equipos principales, Mercedes, McLaren, Ferrari y Red Bull.

Franco Colapinto terminó con su primera pretemporada en la F1 (@AlpineF1Team)

En tanto que el director del equipo, Steve Nielsen, explicó que “nuestra semana de finales de enero en Barcelona y nuestra primera semana en Bahréin, se centraron principalmente en comprender los nuevos sistemas y adaptarnos a los nuevos métodos de trabajo. Esta vez, el énfasis está más puesto en controlar la configuración del coche, permitiendo a los pilotos experimentar mejor su comportamiento en diferentes condiciones antes de la reanudación de la competición”.

También lo ayuda el hecho de que al igual que el resto experimenta el inicio de una nueva era en la categoría con el cambio de reglamento técnico con autos más chicos con un chasis 100 milímetros más angosto y un recorte de 200 milímetros en la distancia entre ejes. Son 30 kilos más livianos. Tienen menos aditamentos aerodinámicos, el fin del efecto suelo (NdR: el auto va pegado al piso para ganar velocidad en las curvas), alerones móviles delanteros y traseros. El reemplazo de la energía extra para facilitar los sobrepasos en lugar del DRS, en una novedad que se relaciona con otra ya que ahora los motores eléctricos erogan la misma potencia que los de combustión, unos 1.000 caballos combinados. Además, llegaron los combustibles sintéticos para reducir la contaminación.

El piloto argentino se preparó en lo físico desde fines del año pasado y ni bien volvió a la base del equipo en Enstone continuó con su trabajo en el simulador. Es uno de los embajadores de la nueva generación de pilotos y el empezar de cero con un nuevo reglamento obliga a barajar y dar de nuevo. Si bien la Fórmula 1 es dinámica y todo puede cambiar en una etapa previa al comienzo de un campeonato, hasta ahora, lo demostrado por Alpine y Franco Colapinto invita a ilusionarse con la chance de poder pelear por ingresar en la zona de puntos. El argentino tiene con qué entusiasmarse de cara a su primera temporada completa en la Máxima.