Flavio Briatore elogió a Franco Colapinto: el “as en la manga” que guarda Alpine de cara al inicio de la Fórmula 1

Flavio Briatore elogió a Franco Colapinto en el inicio de la actividad de 2026 (@AlpineF1Team)

El panorama de Alpine en la Fórmula 1 es diferente al del año pasado. La buena performance de su flamante auto, el A526, su confiabilidad (pese a las mermas normales de una pretemporada) y el rendimiento del motor Mercedes que sigue estando bajo la lupa, vislumbran -en principio- una temporada en la que el equipo de Franco Colapinto podría estar peleando por entrar en la zona de puntos en 2026.

Incluso a su asesor ejecutivo, Flavio Briatore, se lo nota optimista y así lo dejó saber en una entrevista con Sky Sports F1. Primero, el italiano elogió la labor del argentino en este arranque y aseguró “estoy satisfecho con cómo Colapinto parece haber mejorado su juego para la nueva temporada”.

El piloto de 22 años logró en la primera semana de tests en Bahréin el mejor tiempo de Alpine. Este miércoles 18 de febrero, en el arranque de la actividad de la segunda semana en el Circuito Internacional de Sakhir, el bonaerense dio 60 vueltas y fue más rápido que su compañero de equipo Pierre Gasly (61 giros). El pilarense logró un tiempo de 1m35s254, contra 1m35s898 del francés de 30 años (177 Grandes Premios y una victoria), que comienza su novena temporada en la F1 y la cuarta en la escuadra francesa.

Colapinto está llevando a cabo por primera vez una pretemporada en la Máxima, ya que en 2024 debutó en la fecha 15 con Williams en Monza, Italia. En el mismo país, el año pasado se estrenó en Alpine en el séptimo evento corrido en Imola, sede del Gran Premio de Emilia Romaña.

Colapinto fue más veloz que Gasly en el inicio de la segunda semana de ensayos en Sakhir (Tom Baigent / @AlpineF1Team)

Además, confirmó que el team galo no está trabajando al máximo de la potencia del motor Mercedes y es el quinto mejor equipo. “Por lo que vemos, deberíamos estar detrás de los cuatro primeros. Estaremos delante de Williams y de todos los demás pilotos a partir del séptimo puesto", afirmó. “Este año no tendremos 20 coches a menos de un segundo; los cuatro mejores equipos estarán en cabeza y nosotros les seguiremos”, destacó.

En tanto que subrayó el potencial del impulsor alemán con el que el elenco galo cuenta a partir de este ejercicio, al igual que la caja de cambios y las suspensiones. “Estoy satisfecho con nuestro motor, que solo alcanzará su máxima potencia a partir de Melbourne. Por ahora, tenemos algunas limitaciones de las que éramos conscientes. A partir de Melbourne, tendremos la misma potencia que Mercedes y McLaren”.

Al respecto de las plantas motrices, Briatore también habló sobre la polémica detrás de la supuesta compresión de 18.1 que lograría Mercedes, que superaría la reglamentada en 16.1 para este año, un cambio planteado por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) con el objetivo de evitar roturas y reducir los costos. “La Fórmula 1 es un ejercicio de ingeniería que consiste en comprender y respetar las reglas. Al leer los rumores, se podría pensar que hay grandes diferencias, pero creo que son mínimas. Mercedes hizo lo que tenía que hacer, siguió escrupulosamente las instrucciones de la FIA. La FIA lo reafirmó, lo validó y eso es todo”.

Esta semana finalizará la pretemporada y luego el gran circo se mudará a Australia, donde comenzará el campeonato el 8 de marzo en el circuito urbano del Albert Park, en Melbourne.