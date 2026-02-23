Deportes

El insólito video viral que revolucionó Turquía: le dieron un pelotazo en el aire a una gaviota y un futbolista la revivió con RCP

En medio de un torneo amateur en Estambul, un arquero le pegó con el balón al ave, la cual quedó tirada en el césped sin moverse. Un jugador reaccionó rápidamente para salvarle la vida

El insólito momento se vivió durante un torneo amateur en Turquía

Una inusual escena detuvo por completo el partido en el estadio de Zeytinburnu: el capitán Gani Çatan recuperó con reanimación cardiopulmonar (RCP) a una gaviota alcanzada por un balón durante la final de la 1.ª Liga Amateur de Estambul. El ave, golpeada accidentalmente en pleno vuelo por un despeje del arquero, quedó tirada en el césped paralizada, lo que obligó a la interrupción del juego mientras el futbolista actuaba. El hecho generó gran expectativa en el estadio y trascendió más allá del resultado deportivo, ya que la gaviota sobrevivió pero fue trasladada para recibir tratamiento a causa de lesiones en sus alas, según reportó la agencia local Anadolu.

El episodio ocurrió en el minuto 22 del encuentro entre Mevlanakapı Güzelhisar e İstanbul Yurdum Spor, cuando Muhammet Uyanık, guardameta de la visita, pateó el balón para despejarlo y este impactó de lleno contra una gaviota que atravesaba el campo. El animal cayó en picada al césped.

El jugador Gani Çatan relató que al detectar que el ave había caído “con las patas levantadas y sin poder respirar”, corrió de inmediato y optó por practicarle RCP: “Lo primero que pensé fue en RCP. Como había levantado las patas, no podía respirar. Se había desmayado, así que probé suerte”. El futbolista explicó que, sin experiencia médica formal, realizó la maniobra durante cerca de dos minutos hasta que el animal comenzó a mover lentamente las patas y recuperó la respiración.

“Los ojos de la gaviota empezaron a moverse, así que continué. Luego se recuperó un poco y le dimos agua. Había un equipo médico cerca. La llevé y la cargué con mis propias manos”, declaró a la agencia Anadolu. Los servicios médicos siguieron atendiendo al ave, que resultó con lesiones en las alas y fue derivada a especialistas para su recuperación.

El momento en el que
El momento en el que Çatan le realizó RCP a la gaviota en el suelo y, posteriormente, la cargó en sus brazos para acercarla a los médicos que estaban afuera del terreno

La gaviota no llegó a recuperar la capacidad de volar en las horas posteriores, pero se mantuvo de pie y su tratamiento sigue en curso según informaron los testigos. El propio Çatan reconoció sentirse desmoralizado por la derrota en la final, que privó a su equipo del campeonato, aunque matizó: “Perdimos el campeonato, pero es maravilloso haber ayudado a salvar una vida. Esto fue más importante que el campeonato”.

Por su parte, el arquero del Uyanık compartió con la misma agencia que al principio no comprendió lo ocurrido. “En ese momento quedé en shock. Me sentí mal. Estaba muy afectada, me conmovió profundamente. Después de todo, también es un ser vivo”, recordó. Este agregó que se alegraron como equipo al comprobar que el ave sobrevivía, y expresó su deseo de visitarla en caso de que pudiera saber su paradero.

“Esto nos alegró. Fue un hermoso ejemplo de humanidad. Después del partido, la gaviota se recuperó, pero se dijo que tenía un problema en las alas. No sé dónde está ahora. Claro que, si averiguo dónde está, consideraría visitarla”, relató el guardameta.

La noticia generó tal interés en Turquía que, según el comentarista Onur Özsoy, se multiplicaron los llamados y consultas sobre el estado de la gaviota: “El incidente de la gaviota golpeada por una pelota y los eventos posteriores atrajeron una intensa atención de los medios… Muchas personas llamaron para preguntar”.

Özsoy, quien presentaba la transmisión en directo, definió lo vivido como un hecho singular en el fútbol local: “Hemos visto peleas entre jugadores, otros incidentes en el campo y goles increíbles, pero este suceso es uno de los raros, incluso inéditos, sucesos en los campos de fútbol. Vivimos un momento así; fue una situación interesante para nosotros”.

La supervivencia de la gaviota tras la maniobra de resucitación y la repercusión mediática contrastaron con la lógica tristeza por la derrota deportiva, según indicaron los protagonistas a la agencia Anadolu.

