El diálogo entre Lando Norris y otro piloto que reveló la separación del campeón de la F1 y la modelo Magui Corceiro

En medio de los test de pretemporada en Baréin, el británico habló con Carlos Sainz sobre la relación con la influencer de Portugal

La charla entre Carlos Sainz y el campeón de la F1 que reveló la ruptura

Lando Norris confirmó el final de su relación con Margarida Corceiro a días de iniciar la defensa de su título mundial de Fórmula 1. El piloto británico, que el año pasado consiguió su primer campeonato con McLaren, reveló su nuevo estado civil durante una charla casual con Carlos Sainz Jr, registrada en video durante los últimos ensayos de pretemporada en Baréin antes del comienzo de la temporada con el Gran Premio de Australia.

El diálogo, que se conoció por un video que se publicó en TikTok y que medios como el diario británico The Sun lo tomó como referencia, dejó en claro la ruptura: Sainz consultó por la relación entre Norris y Corceiro, y el campeón respondió. “¿Vos y Magui están bien?”, le consultó el piloto de Williams. “Se terminó”, fue la escueta contestación del británico. “¿En serio?, ¿por qué?”, sumó el español en medio de la preparación de la foto oficial de la F1 en la que participaron los 22 corredores de la Máxima.- “¿Terminado?”... Soltero”, sentenció el joven que se coronó por primera vez en la temporada 2025.

La noticia impactó tanto a sus seguidores como al círculo íntimo, especialmente porque la pareja había retomado su vínculo hace poco, tras una separación anterior. Según The Sun, la ausencia visible de Corceiro en la fiesta privada que Norris organizó para festejar el título en la F1 y agradecer a su entorno inmediato encendió las alarmas. Un allegado sostuvo en diálogo con el medio: “Había señales evidentes desde hace un tiempo. Se distanciaron después de la victoria de Lando la temporada pasada. La mayor pista apareció en Baréin, mientras el equipo continuaba con los ensayos para el nuevo campeonato”.

Esta versión se refuerza al constatar que, en esa exclusiva celebración, asistieron todos los protagonistas clave del entorno del piloto, menos la modelo portuguesa, lo que alimentó las especulaciones sobre el final de una relación que se transformó en una de las que generó más comentarios en el paddock de la Máxima.

El beso entre Lando Norris
El beso entre Lando Norris y Magui Corceiro tras el título del piloto de McLaren en Abu Dhani (REUTERS/Amr Alfiky)

El romance entre Lando Norris y Margarida Corceiro se hizo público en mayo de 2023. Fueron vistos juntos en Mónaco, donde reside habitualmente el piloto, de acuerdo con registros de la revista ¡Hola!. Su incipiente vínculo generó controversia, pues la modelo mantenía oficialmente una relación de cuatro años con Joao Félix, el ex delantero del Atlético de Madrid y Chelsea. La simultaneidad temporal desató rumores de triángulo amoroso e infidelidades, amplificados tanto en redes sociales como en medios del espectáculo.

En respuesta a la atención mediática, Corceiro decidió pronunciarse a través de su cuenta de Instagram para precisar los términos de su relación con el volante de la selección de Portugal. “Joao Félix y yo compartimos logros durante algunos años, en una fase de cambio, crecimiento y aprendizaje. Sin estar juntos como pareja desde algún tiempo, tengo la suerte de ser parte de su vida. Agradecemos todos los mensajes de aquellos que realmente se preocupan por nosotros. Estamos bien, felices y amigos como siempre lo fuimos”, publicó. Tiempo después, Norris también se expresó en una entrevista con British Vogue: “Nos conocemos desde hace unos años, pero nunca estuvimos realmente juntos hasta hace poco. Todo en ella me parece especial. Es alguien con quien puedo ser yo mismo”.

Tras esos pronunciamientos, Lando terminó por hacer pública su relación y la modelo se integró de manera estable al universo de la Fórmula 1. Su presencia en el box de McLaren se hizo recurrente y fue protagonista de momentos que recorrieron el mundo, como el beso compartido por la pareja en el Gran Premio de Hungría en 2025 o su firme presencia en lo que fue la definición del campeonato junto a los padres del piloto británico en Abu Dhabi. La actriz portuguesa incluso tuvo participación en la séptima temporada de la serie documental “Drive to Survive”, lo que aumentó su exposición en el ambiente automovilístico.

Corceiro junto a Cisca Wauman,
Corceiro junto a Cisca Wauman, la madre de Lando, tras el triunfo en Mónaco (REUTERS/Jakub Porzycki)

A lo largo de la pasada campaña, Corceiro se mostró como un apoyo constante para Norris. No pasó inadvertida en las principales competencias del calendario mundial y mantuvo una interacción activa con la comunidad de la F1, reforzando su perfil ante la audiencia global del deporte. Paralela a su papel junto a Norris, la trayectoria de la influencer en el mundo del espectáculo continuó en ascenso. Nacida en Santarém, Portugal, consolidó su lugar en la TV y plataformas digitales. Posee más de dos millones de seguidores en Instagram y más de 800 mil en TikTok, evidenciando su impacto como figura viral.

La actriz diversificó su carrera: participó en la serie de ciencia ficción “Punto Nemo” (Prime Video), condujo programas televisivos, protagonizó campañas internacionales y en 2022 ingresó como socia a una línea de trajes de baño ecológicos. En 2020 integró el elenco de la versión portuguesa de “Dancing with the Stars”. Su actividad constante en los medios y su vinculación con Norris la convirtieron en una de las figuras recurrentes de la Fórmula 1.

