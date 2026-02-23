Crece la preocupación en la F1 por el nuevo reglamento: del “plan B” para combatir el manejo “antinatural” al problema de la energía

El problema de la gestión y la recuperación de la energía encendió las alarmas en el paddock (REUTERS/Hamad I Mohammed)

La nueva era técnica de la Fórmula 1 comenzó con múltiples debates respecto a la flamante normativa y el funcionamiento de los monoplazas. En medio de la polémica que rodea a los motores, el foco de la preocupación está centrado en la gestión de la energía de los autos y la recuperación de la batería. La Máxima podría tomar cartas en el asunto después de que los equipos y las escuderías encendieran las alarmas, al punto de que habría un “plan B” para el debut en el Gran Premio de Australia para realizar modificaciones en el reglamento.

Uno de los grandes cambios para la temporada 2026 estuvo relacionado con la unidad de potencia, la cual se reparte en partes iguales (50%-50%) entre el motor de combustión y la batería eléctrica. La preocupación dentro del paddock escaló a un nivel elevado por el hecho de que los pilotos tengan que manejar de manera “antinatural” con el objetivo de no quedarse sin energía.

En este contexto, según informó el portal especializado Auto Racer Italia, la Comisión de la F1 presentó un “plan B” que se podría implementar después de evaluar los resultados en las primeras carreras. El gran cambio estaría centrado en “un compromiso para reducir entre un 15% y un 30% la potencia eléctrica máxima”. Incluso, el medio mencionado hizo alusión a que “la FIA ha pedido a los equipos que realicen pruebas con menor potencia eléctrica en los dos últimos días” de la pretemporada.

Una disminución de la energía eléctrica podría repercutir en que “los coches podrían ser entre 1,5″ y 2,5″ segundos más lentos”. Este cambio sería tan sustancial que “los pilotos lo notarán, pero al menos estarán sujetos a un estilo de conducción menos artificial”.

La organización habría obligado a las escuderías a que rueden con menos potencia eléctrica en los últimos días de los ensayos en Baréin (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Los corredores dialogaron en Baréin con Stefano Domenicali, presidente de la F1, para destacar la dificultad que supone la gestión de la batería. Debido a los múltiples problemas del nuevo reglamento y las fuertes polémicas entre los equipos por su interpretación, dentro de la organización “se discuten cambios si surge algún problema en las dos primeras carreras, con la FIA y Liberty Media siendo bastante flexibles a la hora de realizar cambios sobre la marcha”.

“Podría haber algunos ajustes a medida que aprendamos sobre los coches, y estamos totalmente abiertos a hacerlo”, reconoció el Director Técnico de Monoplazas de la FIA, Nikolas Tombazis.

“Por un lado, durante la vuelta de calentamiento, aún no hay forma de preparar completamente la unidad de potencia y evitar el retraso al inicio de la carrera. Por otro lado, nadie puede confiar plenamente en el impulso eléctrico durante toda la vuelta, sin una recuperación completa de energía, incluso durante esa fase en la que el piloto debería pensar únicamente en ir lo más rápido posible”, explicó el medio citado sobre los problemas de las unidades de potencia.

Max Verstappen fue uno de los grandes críticos sobre la importancia que tomó la batería eléctrica en la Fórmula 1 (REUTERS/Hamad I Mohammed)

El nuevo reglamento sufrió fuertes críticas de pilotos de peso pesado. Uno de los más severos fue Max Verstappen, quien desde el inicio de la pretemporada habló de una “Fórmula E con esteroides”. “Quiero que nos mantengamos alejados de eso y que nos convirtamos en Fórmula 1. Así que no aumenten la batería. De hecho, desháganse de eso y concéntrense en un buen motor y que la Fórmula E sea Fórmula E, porque de eso se trata”, recordó el medio Autosport.

“En este circuito en Bahréin no es tan malo, pero cuando vayamos a Melbourne es cuando realmente verán que nos quedamos sin energía en las rectas”, destacó el neerlandés de Red Bull. Este pensamiento fue compartido por gran parte de la grilla. “Melbourne es difícil porque simplemente no se puede recolectar tanta energía”, explicó Oliver Bearman, de Haas.

Otro de los grandes críticos de las nuevas unidades de potencia fue Oscar Piastri, de McLaren: “Creo que en ciertas pistas tendremos mucha menos energía que aquí en Baréin. Aquí, dependiendo de dónde configures tu optimalidad, no tienes que hacer mucho superclipping ni mucho auge y planeo, mientras que en Melbourne creo que si no quisieras hacer nada, te quedarías sin energía muy, muy rápido”.

Miembros del equipo de Mercedes alegan que Red Bull es el equipo que mejor recupera la energía en medio de una vuelta (REUTERS/Hamad I Mohammed)

“Yeddah (Arabia Saudita) es otro ejemplo. En lugares con varias rectas unidas por curvas rápidas donde es muy difícil cosechar, es donde se producen las mayores anomalías. El factor subyacente es la falta de zonas de frenado largas y curvas lentas donde los pilotos puedan recargar la batería durante la fase de frenado o acelerando a medias. El trazado del Circuito Internacional de Baréin disimulaba este problema, pero el panorama podría cambiar en las próximas semanas”, argumentó Autosport.

El cambio de la configuración de las unidades de potencia también repercutió en otros problemas en pista. Uno de los más importantes se relaciona con el procedimiento de largada en el inicio de la carrera. Los monoplazas presentaron múltiples problemas que derivaron en que la F1 impulse una serie de modificaciones para el inicio de la temporada. Todo esto también estuvo atravesado por una “guerra de motores” entre los proveedores por una diferente interpretación de una zona gris del reglamento.

Con todo este panorama, la Fórmula 1 iniciará oficialmente el curso de 2026 el próximo 8 de marzo en el Gran Premio de Australia. En Melbourne se vivirá la primera prueba de fuego de la nueva era técnica de la Máxima, con una carrera que está pautada para las 01:00 de Argentina.