Crece la expectativa en Italia por la llegada de Paulo Dybala a Boca Juniors: “Los contactos son constantes”

Paulo Dybala y Boca Juniors. Los caminos de ambos se podrian juntar después del Mundial

Boca Juniors atraviesa un complicado presente futbolístico luego de las primeras fechas del Torneo Apertura. Con sólo ocho puntos tras las seis jornadas iniciales, sumado a dos caídas (ante Estudiantes y Vélez) y dos empates seguidos en La Bombonera, los cuestionamientos por el rendimiento del equipo que dirige Claudio Úbeda ya se hacen escuchar en las voces de los fanáticos del Xeneize. A la espera del debut de este martes en la Copa Argentina con Gimnasia de Chivilcoy en Salta, una noticia procedente de Italia generó una nueva ilusión.

Según el periodista Matteo Moretto, especializado en el mercado de pases en Europa, el futuro de Paulo Dybala estaría cada vez más cerca de ser con la camiseta de Boca. Uno de los gurús de las transferencias, que tiene estrecho vínculo con Fabrizio Romano, aprovechó para contar detalles de cómo avanzan las negociaciones en relación a la continuidad de la carrera de La Joya.

“Dybala está más afuera que dentro de la Roma”, contó Moretto en un video en su cuenta de YouTube. “Los contactos entre el entorno de Dybala y Boca Juniors son constantes. Todavía no hay una decisión final, pero las sensaciones son que el argentino está viviendo los últimos meses en Roma”, agregó en su análisis.

“Durante la primavera en Italia se sentarán para definir su futuro, pero es posible el retorno a su país”, sumó el periodista al mencionar que parece lejana la chance que el volante de la selección argentina que ganó el Mundial de Qatar 2022 continúe en la capital italiana luego de renovar con la Loba.

Paredes y Dybala junto a sus parejas. Ambas familias se podrían reencontrar después del Mundial

Hay que recordar que fue el propio Dybala el que alimentó las expectativas sobre su posible regreso a la Argentina tras admitir que su continuidad en Italia es incierta. La posibilidad de que el futbolista abandone la Roma a mitad de año, en un contexto de charlas estancadas y un futuro contractual sin definir, podría abrir la puerta a la llegada del delantero al conjunto Xeneize justo en la antesala de la Copa Libertadores, torneo clave en las aspiraciones del club.

Hace poco más de un mes, Paulo fue consultado por la TV tras el partido contra el Torino en el que aportó un gol y una asistencia en la victoria, Dybala reconoció: “No sé cuánto tiempo me quedaré aquí en Italia, pero este es un lugar especial para mí”. La frase intensificó las versiones sobre el final de su etapa en la Serie A y reforzó el interés de Boca, club que ya había mostrado señales desde la incorporación de Leandro Paredes, amigo personal de la Joya.

Es importante mencionar que Dybala y su esposa Oriana Sabatini serán padres por primera vez los primeros días de marzo, otra razón por la que el jugador y su familia podrían desear un retorno a su país natal para disfrutar el comienzo de una nueva etapa de sus vidas.

En línea con lo expresado por Moretto, para el periodista Nicolo Schira, las gestiones para una renovación no prosperan. La directiva romana considera viable aceptar una oferta de entre 2 y 3 millones de dólares por el delantero en el actual mercado de pases para evitar que el mediocampista ofensivo se quede con el pase en su poder durante el próximo verano europeo. Dicho escenario facilitaría negociaciones con el club que preside Juan Román Riquelme, que podría incorporar un jugador de jerarquía sin gastar dinero en su ficha.

Dybala estaría atravesando sus últimos meses comoo jugador de la Roma (Fabio Ferrari/LaPresse via AP)

En paralelo, el atacante ya está habilitado a firmar un preacuerdo con cualquier institución a meses de la finalización de su vínculo, lo que refuerza el clima de especulación sobre su futuro inmediato. Boca, atento a los movimientos del jugador, considera que la atracción por competir en la Copa Libertadores puede resultar decisiva para seducir al delantero y sumar un refuerzo de alto impacto.

Las conversaciones entre Paulo Dybala y la dirigencia de la Roma se trabaron en las condiciones económicas del nuevo contrato. Aunque ambas partes expresaron en algún momento su predisposición a un acuerdo, la propuesta del club romano incluyó una fuerte reducción salarial que dista mucho de lo que percibe el atacante actualmente.

La prensa romana indicó que la oferta oficial estipulaba un salario de aproximadamente 3,5 millones de dólares anuales, una suma notablemente inferior a los casi 9 millones netos que Dybala cobra hoy. Esta diferencia en los montos se transformó en el principal impedimento para sellar la continuidad del futbolista en Italia, según trascendidos en medios italianos.

A la espera de la resolución de esta novela, los indicios que llegan desde el Viejo Continente hacen ilusionar en grande a los fanáticos de Boca de poder contar con otra figura que logró la tercera estrella para Argentina en la última Copa del Mundo.