Con Bareiro y sin Cavani: la lista de citados de Boca Juniors y el probable equipo para el debut en la Copa Argentina

El cuerpo técnico de Claudio Úbeda rotará para el partido de este martes ante Gimnasia de Chivilcoy en Salta

Claudio Úbeda busca recuperar el camino de la victoria tras dos empates al hilo como local

La lista de convocados de Boca Juniors para su estreno en la Copa Argentina incluye varias novedades respecto a partidos anteriores, en especial el debut del delantero Adam Bareiro y la ausencia destacada de Edinson Cavani. La decisión del entrenador Claudio Úbeda de cuidar al experimentado goleador y apostar por el refuerzo paraguayo, junto al regreso de Ander Herrera y la presencia de jóvenes, marca la apuesta inicial para el encuentro ante Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, que se disputará este martes 24 de febrero desde las 21.15 en Salta.

Entre los convocados de Boca Juniors se encuentran Leandro Brey, Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida, Tomás Belmonte, Milton Delgado, Williams Alarcón, Ángel Romero, Adam Bareiro y Lucas Janson. Además, retorna Ander Herrera tras recuperarse de una lesión muscular y se suman los juveniles Dylan Gorosito y Leonel Flores. La ausencia de Cavani responde a una decisión técnica para que el delantero priorice su preparación física (fue titular contra Racing), mientras que Gorosito reemplaza al lesionado Juan Barinaga.

Novedades en la lista de convocados de Boca Juniors

La inclusión de Adam Bareiro es la principal novedad del listado, con grandes posibilidades de ser titular, de acuerdo a lo ensayado en el último entrenamiento bajo las órdenes de Úbeda. Por el atacante ex River y San Lorenzo, de 29 años, el Xeneize pagó 3 millones de dólares.

Por su parte, Edinson Cavani no viajará a Salta precisa que esta decisión tiene como objetivo que el atacante trabaje en su preparación física, tras su floja actuación ante Racing, en la que pagó el precio de su inactividad.

El regreso de Ander Herrera, ya recuperado tras un desgarro, agrega una alternativa para el mediocampo, mientras que la convocatoria de los juveniles Dylan Gorosito y Leonel Flores responde a la necesidad de variantes, en especial por la lesión muscular de Juan Barinaga, quien estará de baja al menos tres semanas.

El probable once de Boca para enfrentar a Gimnasia de Chivilcoy

El equipo que ensayó Úbeda apunta a una formación con modificaciones en todas las líneas. Todo indica que el arquero Leandro Brey disputará su primer partido oficial de la temporada.

La defensa estaría integrada por Marcelo Weigandt en el lateral derecho, Nicolás Figal y Marco Pellegrino como centrales y Malcom Braida en el lateral izquierdo.

En el mediocampo, Tomás Belmonte, Milton Delgado y Williams Alarcón ocuparían los puestos principales. El juvenil ex Selección Sub 20 se consolida en este sector debido a la falta de alternativas relacionadas con lesiones.

El tridente ofensivo estaría conformado por Ángel Romero, Adam Bareiro como centrodelantero y Lucas Janson. Esta alineación refleja la intención de administrar la carga física de habituales titulares y acelera la integración de refuerzos ante un calendario exigente.

Los citados para el duelo por la Copa Argentina

La seguidilla de partidos y recientes empates en el certamen local han llevado al plantel a replantear el equipo titular y acelerar la recuperación de lesionados, entre ellos Zeballos y Paredes.

Boca postergó su partido ante Lanús por la fecha 7 del Torneo Apertura debido a que el Granate disputará la revancha de la Recopa Sudamericana ante el Flamengo (la ida fue 1-0). El choque del conjunto auriazul contra los dirigidos por Mauricio Pellegrino pasó al 4 de marzo. En tanto, por la jornada N° 8, los Xeneizes recibirán en La Bombonera a Gimnasia de Mendoza el sábado 28 desde las 17.45.

Los orientados por Úbeda aparecen novenos en la tabla de posiciones de la Zona A: acumulan ocho puntos y están a seis del líder Vélez.

