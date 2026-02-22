Deportes

La profunda reflexión de Lewis Hamilton sobre su primer año con Ferrari en la Fórmula 1: “Olvidé quién era”

El piloto británico hizo un análisis de su primera temporada con la Scuderia y qué cambió tras los test en Baréin

Mucho se habló de la llegada de Lewis Hamilton a Ferrari en uno de los pases más resonantes en la historia de la Fórmula 1. El séptuple campeón mundial se incorporó a la Scuderia en 2025, pero no pudo mostrar el rendimiento en pista que esperaba debido a un proceso lógico de adaptación a un equipo luego de haber estado dos años con Mercedes. El auto tampoco ayudó demasiado, aunque es cierto que su compañero de equipo, Charles Leclerc, mostró una mejor performance debido a que el monegasco hace siete ejercicios que es piloto del team de Maranello e integra esa estructura desde su época la academia que forma jóvenes talentos.

En el umbral de la temporada 2026, Hamilton dejó atrás las sombras de un 2025 que describió como “la peor temporada de su vida”. El piloto británico, siete veces campeón mundial y nuevo estandarte de Ferrari, inicia esta campaña con una declaración poderosa: “Por un momento, olvidé quién era, pero gracias a ustedes y a su apoyo, no volverán a ver esa mentalidad”, afirmó el inglés de 41 años en sus redes sociales, marcando así un punto de inflexión tanto personal como profesional.

El de Stevenage profundizó en el proceso interno que vivió después de un año sin podios, algo inédito en sus casi dos décadas como profesional. “Obviamente he pasado por muchas cosas y, lo dejé todo atrás. Pasé mucho tiempo reconstruyéndome durante este invierno, reenfocándome, mejorando mi cuerpo y mi mente. En general, me siento en el mejor momento en mucho tiempo, con la reorganización de mi equipo y con el coche”, reconoció el británico.

El máximo laureado en 76 años de la F1 junto a Michael Schumacher, subrayó el valor de este nuevo comienzo: “Creo que empezamos bastante bien hasta ahora, y es emocionante con esta nueva generación de coches, porque es completamente nuevo”, agregó, transmitiendo confianza ante el reto con Ferrari.

El vínculo entre Hamilton y su entorno emerge como uno de los factores centrales de esta renovada motivación. En un mensaje lleno de gratitud, el piloto manifestó: “Quiero agradecer enormemente a todo el equipo de la fábrica por el arduo trabajo que han hecho para llegar hasta aquí. Estoy realmente agradecido. Me encanta este trabajo, trabajar con mi equipo y pilotar para la afición. Tengo muchísima suerte de poder hacer lo que hago y estoy entusiasmado por la temporada que se avecina”, expresó Hamilton en sus plataformas oficiales.

El siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Desde su arribo a la escudería italiana, Hamilton ha enfatizado su determinación. “Estoy renovado y con energías renovadas. No me voy a ninguna parte. Sé lo que hay que hacer. Esta va a ser una temporada increíble. Lo he dado todo para estar aquí hoy. ¡¡¡Vamos equipo!!!”, escribió reforzando la expectativa que rodea esta nueva etapa.

La confianza de Hamilton coincide con un ambiente optimista en Ferrari, que concluyó la pretemporada mostrando señales convincentes. La escudería cerró los ensayos con 2.124 vueltas acumuladas entre los tres equipos usuarios de su unidad de potencia y escasas complicaciones mecánicas.

El ímpetu también se vio reflejado en el desempeño de Leclerc, quien finalizó los nueve días de test como el piloto más rápido, marcando un tiempo de 1.31.992 y situando a Ferrari entre los favoritos para la temporada.

En su primer año con el team de Maranello, Hamilton ganó solo una carrera Sprint en China. Terminó sexto en el campeonato con 156 puntos, contra 242 de Leclerc, que lo precedió en la tabla final y conquistó siete podios en carreras dominicales y el inglés nunca pudo terminar en el top tres en esas competencias principales.

La primera cita será en Melbourne el 8 de marzo. Ferrari se presenta como uno de los principales contendientes frente a los vigentes campeones McLaren y las potencias recientes como Mercedes y Red Bull.

