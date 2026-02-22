La pelea que dio que hablar en la NBA entre el hijo de una leyenda y un rival: “Me golpeó desde un lugar donde no podía verlo”

Salvaje pelea en la NBA entre Scotty Pippen Jr. y Myron Gardner

La noche del sábado en el Kaseya Center de Miami quedó marcada por un episodio que se robó la atención en la NBA: Scotty Pippen Jr., base de los Memphis Grizzlies, fue expulsado tras protagonizar un enfrentamiento físico con Myron Gardner, alero del Miami Heat, después de recibir un golpe que consideró desleal. El incidente ocurrió en los segundos finales de la victoria del Heat, que se impuso 136-120 ante unos Grizzlies que transitan una temporada complicada.

El altercado se desató luego de que Pippen Jr. anotara un triple y fuera derribado desde atrás sin balón por Gardner. El base, de 25 años, reaccionó de inmediato y cruzó la pista para encarar a Gardner, a quien terminó sujetando por el cuello y los hombros, empujándolo hasta la primera fila de asientos.

“No lo consideraría lucha libre”, expresó Scotty Pippen Jr. en declaraciones recogidas en el vestuario de los Grizzlies y difundidas por la cuenta oficial de X Five Reasons Sports. “Como dije, siento que fue solo un abrazo”, ironizó. El jugador minimizó la gravedad del suceso, aunque sí calificó el contacto de Gardner como un “golpe bajo”. Añadió: “Me golpeó desde un lugar donde no podía verlo, así que pensé que fue un gesto suave. Solo pensé que necesitaba un abrazo en el otro extremo”.

Scotty Pippen Jr., jugador de los Memphis Grizzlies, es asistido por un miembro del staff técnico en la cancha.

El intercambio físico, que incluyó un forcejeo breve entre ambos jugadores, obligó a la intervención de los cuerpos técnicos y el resto de los jugadores, generando un momento de tensión que interrumpió el cierre del partido. Tanto Pippen Jr. como Gardner fueron expulsados tras la revisión de los árbitros.

El episodio se produjo después de varias jugadas de contacto entre ambos protagonistas. Primero, lucharon por un rebote donde Gardner bloqueó con fuerza a Pippen Jr., quien respondió alejándolo físicamente del balón. Pocos segundos después, el jugador de los Grizzlies anotó un triple sin marca, instante en el que Gardner, rezagado en la defensa, impactó a Pippen Jr. por la espalda.

Al reincorporarse, Pippen Jr. cruzó toda la cancha con el dedo índice levantado, aparentemente para recriminarle la acción a Gardner, aunque terminó empujándolo fuera de la pista. “Se intensificó un poco más de lo que fue, la gente corrió hacia allí, pero solo estaban tratando de mostrarle algo de amor”, interpretó el base sobre el caos posterior. “Fue como dije, un abrazo. No creo que fuera una locura”.

Jugadores de la NBA Scotty Pippen Jr. y Myron Gardner se enzarzan en una salvaje pelea en la cancha, con personal de seguridad y espectadores intentando contener la situación.

La NBA podría analizar las imágenes para determinar sanciones adicionales, aunque, según palabras del propio Pippen Jr., no espera recibir una suspensión o multa. “No creo que se lanzaran puñetazos”, afirmó. El reglamento de la liga establece sanciones automáticas si algún jugador abandona la banca para unirse a una pelea, situación que no se produjo en este caso.

El contexto deportivo presenta a los Memphis Grizzlies con un registro de 21 victorias y 34 derrotas, prácticamente fuera de la contienda por los playoffs, mientras que el Miami Heat sostiene el séptimo lugar del Este con 31 triunfos y 27 caídas, acechando puestos de clasificación directa. La presencia de Pippen Jr., hijo del histórico Scottie Pippen, ha sido relevante para Memphis tras su regreso de una cirugía en el pie, con promedios de 10,1 puntos por partido y un 40,2 % en triples. El sábado, sumó 18 puntos, seis asistencias y dos robos en solo 20 minutos, aunque su expulsión eclipsó su actuación.

Por su parte, Myron Gardner vive su primera temporada con el Miami Heat, tras pasar por la filial Osceola Magic de la G League. El alero promedia 4,1 puntos en 9,7 minutos por juego en 27 apariciones. Su estilo físico ya había generado roces previos con otros jugadores desde su llegada a la franquicia.