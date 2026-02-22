“Él jugó conmigo, no yo con él”: la frase de Luis Figo sobre Cristiano Ronaldo que reavivó el debate generacional en Portugal

Luis Figo revivió el debate generacional en Portugal y resalta la influencia personal en el fútbol contemporáneo (Grosby)

La explicación de Luis Figo sobre su vínculo profesional con Cristiano Ronaldo en la selección de Portugal volvió a poner en el centro del debate la cuestión generacional, al tiempo que ofreció una visión profunda sobre el peso de la influencia personal en el fútbol.

Durante su extensa charla en The Obi One Podcast en YouTube, Figo repasó su carrera, analizando con franqueza episodios clave de su vida futbolística y la evolución del deporte en las últimas décadas.

Del vestuario a la administración: la nueva vida de Figo

Figo, ganador del Balón de Oro y exlíder de la selección portuguesa, comenzó reconociendo que no extraña jugar profesionalmente.

El exfutbolista portugués afirmó que la influencia personal es lo que realmente trasciende generaciones en el fútbol europeo (REUTERS/Benoit Tessier)

“No extraño el fútbol porque fui realista. Terminé mi carrera muy cansado, física y mentalmente. Lo que sí echo de menos es el vestuario, la camaradería, los viajes y el ambiente con los compañeros, pero no el estrés ni la presión”, confesó.

Actualmente, Figo mantiene su vínculo con el deporte desde el ámbito administrativo, trabajando para la UEFA y en proyectos personales, y destacó que disfruta seguir ligado a La Liga y a iniciativas de excelencia.

Al abordar su ausencia del fútbol inglés, Figo despejó rumores: nunca hubo un contacto real con Manchester United ni con Manchester City. “Por circunstancias, nunca tuve la oportunidad de jugar en la Premier. Cuando salí del Sporting con 21 años, mi carrera me llevó a España, y cuando pasé del Real Madrid al Inter, tuve conversaciones con Liverpool, pero el club tardó en decidirse y finalmente opté por Italia tras una reunión decisiva con Massimo Moratti”, explicó.

Figo recordó que nunca tuvo contacto real con clubes ingleses, pese a rumores sobre su posible fichaje por el Manchester United o el Manchester City (REUTERS/Albert Gea)

El paso por Barcelona y la era de los Galácticos en el Real Madrid

Figo recordó su llegada al Barcelona motivada por la admiración al “Dream Team” de Johan Cruyff, con quien coincidió en el último año del técnico neerlandés.

“Cruyff estaba adelantado a su época. Después tuve a Bobby Robson, a quien ya conocía del Sporting, y más tarde a Louis van Gaal. Con él, aunque discutíamos mucho, tuve una experiencia enriquecedora y mantengo un gran respeto”, relató. Asimismo, destacó que la convivencia con estos entrenadores marcó su visión del juego y potenció su madurez futbolística.

El exjugador destaca la gestión de egos como clave del éxito durante la era de los Galácticos en el Real Madrid (AFP/JAVIER SORIANO)

El portugués compartió detalles sobre su temporada con Ronaldo Nazário en el Barcelona: “En ese momento, Ronaldo era pura calidad, muy superior a todos, no necesitaba entrenar para marcar la diferencia. Sus lesiones cambiaron su físico, pero no su talento ni su capacidad para definir”.

Más adelante, en el Real Madrid, Figo vivió la era de los “Galácticos”, rodeado de figuras como Beckham, Zidane, Roberto Carlos y Makelele: “Fue un privilegio compartir equipo con tantos jugadores excepcionales y, sobre todo, personas de calidad. La gestión de egos fue clave para el éxito y, hasta hoy, conservamos una relación de respeto y amistad”.

El traspaso más polémico: Barcelona-Real Madrid y el precio de la decisión

El traspaso de Figo al Real Madrid en el 2000 sigue siendo uno de los episodios más recordados en la historia del fútbol europeo. El propio Figo relató la presión que vivió durante aquel verano, la desconfianza de los directivos, las tensiones familiares y las campañas mediáticas que lo convirtieron en blanco de amenazas.

Figo detalla los desafíos y amenazas vividos durante su polémico traspaso del Barcelona al Real Madrid en el año 2000 (Action Images/Sporting Pictures)

“Sufrimos muchas amenazas, especialmente hacia mi esposa e hijo, que tenía solo un año. Incluso exhibieron pancartas con el rostro de mi hija en el estadio. Todo eso fue impulsado por la prensa de Barcelona”, denunció.

La hostilidad alcanzó su punto máximo en su regreso al Camp Nou, donde recibió insultos, objetos en el campo y vivió uno de los ambientes más adversos registrados, sin que el club recibiera sanción disciplinaria alguna.

Por otra parte, Figo evocó la Eurocopa 2004, celebrada en Portugal: “Fue una experiencia inolvidable, aunque perdimos la final contra Grecia. Logramos unir al país detrás de la selección, algo raro en una nación históricamente dividida por clubes como Porto, Benfica y Sporting”.

El exlíder del fútbol portugués remarcó que la grandeza de las leyendas se mide por su legado individual y no por comparaciones generacionales (REUTERS/Pedro Nunes)

“La gente nos seguía desde el aire, por mar y por tierra. En la derrota, aprendimos y crecimos como equipo y como país, y el fútbol nos devolvió la alegría en el futuro con el título en Francia”, agregó.

El vínculo generacional con Cristiano Ronaldo

El pasaje más citado de la entrevista llegó al abordar la relación con Cristiano Ronaldo en la selección portuguesa. Ante la pregunta sobre quién jugó con quién en 2004, Figo corrigió con humor: “No, él jugó conmigo, no yo con él”, subrayando la jerarquía y el contexto de aquel entonces.

“Cristiano era un talento extraordinario desde el principio: rápido, técnico, capaz de usar ambas piernas y excelente en el juego aéreo. Ya se notaba que iba a ser diferente”, comentó Figo, quien no dudó en definirlo como “un ejemplo, alguien que llevó el nombre de Portugal por todo el mundo, competitivo y con hambre de superarse”.

La confesión de Figo sobre su vínculo con Cristiano Ronaldo destaca la importancia del contexto en la comparación de leyendas futbolísticas (Grosby)

Figo fue contundente al rechazar las comparaciones directas entre grandes figuras: “No me gusta comparar. Cada uno deja su huella y merece admiración por lo que logra en su época. No se puede comparar a Maradona con Messi o a Eusébio con Cristiano; son contextos, estilos y momentos distintos”, argumentó.

Además, defendió la idea de que la grandeza reside en el aporte individual, y que el gusto personal define las preferencias, como “elegir entre caviar y trufa”.

Un legado plural y la proyección futura

En el cierre de la charla, Figo reiteró su admiración por las nuevas generaciones y la importancia de prepararse para los desafíos fuera de la cancha.

Luis Figo reivindica el valor de la Eurocopa 2004 para unir a Portugal y resalta el legado de la selección pese a la derrota (Grosby)

“No basta con tener un nombre; hay que formarse y aprender para aportar desde la gestión. Mi sueño es seguir promoviendo el fútbol desde el ámbito administrativo”, afirmó.

Sobre el futuro inmediato, apostó por un próximo título para el Real Madrid en La Liga, tras varios años de dominio azulgrana.

La intervención de Figo en The Obi One Podcast ofreció una mirada integral sobre la evolución del fútbol, la gestión de la fama, los dilemas personales y el valor de la singularidad, dejando claro que, para las leyendas, la verdadera trascendencia se mide por la influencia personal que dejan en el deporte y en la sociedad.