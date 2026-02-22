Deportes

El golazo de Manuel Lanzini con el que Vélez abrió el marcador ante River Plate: del pedido de disculpas al gesto de Gallardo

El ex delantero del Millonario puso en ventaja al Fortín en Liniers a los 5 minutos de partido

Guardar

Vélez Sarsfield golpeó rápidamente y desde los 5 minutos le gana a River Plate en Liniers, en el encuentro correspondiente a la sexta fecha del Torneo Apertura. El gol lo marcó Manuel Lanzini, tras una estupenda jugada colectiva

El ex futbolista millonario recuperó un mal pase de Juan Fernando Quintero, quien intentó darle la pelota a Fausto Vera. Sin embargo, atento estuvo para anticipar Lanzini, que descargó rápidamente para Matías Pellegrini, quien controló de perfecta manera, se sacó de encima la desesperada marca de Juanfer y volvió a descargar para Manu.

Con una nueva pared, Lanzini descargó a un toque ante el acecho de Aníbal Moreno y el punta de Vélez corrió a toda velocidad hacia el centro del área rival. En notable inferioridad numérica, la defensa de River Plate buscó reorganizarse, pero el contragolpe fue tan veloz que nunca pudo acomodarse.

En la puerta del área por la izquierda recibió nuevamente Lanzini, quien al recibir enganchó de manera perfecta, se sacó de encima la marca de Lucas Martínez Quarta y definió con un rasante derechazo al palo derecho de Franco Armani, quien voló y alcanzó a rozar la pelota pero no pudo evitar que impactara en el poste e ingresara mansamente.

Desde el banco de suplentes, quien lo lamentó fue Marcelo Gallardo. Las imágenes de ESPN lo captaron siguiendo la acción desde el primer momento en que Juanfer Quintero perdió la pelota y tras el tanto recibido, cerró sus ojos en clara señal de fastidio.

El ex futbolista millonario abrió el marcador a los 5 minutos de partido tras una excelente jugada colectiva del Fortín

Por su pasado en el club, Lanzini apenas convirtió ofreció sus disculpas con el clásico gesto de llevar las dos palmas de sus manos en forma vertical. El mediocampista surgido de las divisiones inferiores de River Plate dejó una huella en el club de Núñez, transformándose en protagonista de encuentros clave y sumando títulos nacionales.

Lanzini debutó en la primera división de River Plate el 8 de agosto de 2010, con 17 años, en un partido frente a Tigre. La temporada 2010-11 lo tuvo alternando entre la titularidad y el banco de suplentes, mientras el equipo buscaba estabilizarse en la máxima categoría. Después de su primera experiencia en el equipo principal, Manu fue cedido a préstamo a Fluminense de Brasil en julio de 2011, tras el histórico descenso del Millonario a la Primera B Nacional.

Su regreso al club argentino se produjo en junio de 2012. El mediocampista solicitó el número 10, un dorsal emblemático en la historia de River Plate. Durante la temporada 2012-13, sumó 26 partidos y anotó 8 goles, consolidándose como uno de los jugadores más desequilibrantes del plantel. En ese ciclo, marcó el gol más rápido registrado en la historia de los Superclásicos, a los 43 segundos del primer tiempo frente a Boca Juniors.

El año 2014 resultó decisivo para el futuro del futbolista y la institución. Lanzini formó parte del plantel que se consagró campeón del Torneo Final y la Copa Campeonato bajo la dirección técnica de Ramón Díaz. Tras la obtención de estos títulos, el jugador fue transferido en agosto de 2014 al Al-Jazira de Emiratos Árabes Unidos, iniciando así su primera experiencia fuera de Sudamérica. Posteriormente, su carrera continuó en West Ham United de Inglaterra, donde permaneció hasta 2023.

El nuevo ciclo de Lanzini en River Plate comenzó en agosto de 2023, tras finalizar su contrato en Europa. El club oficializó su regreso con un acuerdo por un año, y el mediocampista volvió a vestir la camiseta número 10. Su retorno se destacó con un gol en el Superclásico ante Boca Juniors en La Bombonera, y la obtención de la Supercopa Argentina y el Trofeo de Campeones durante ese año. Sin embargo, una serie de lesiones lo complicaron a tal punto que en el mercado de pases pasado Gallardo le comunicó que lo tendría en cuenta y decidió pegar el salto a Vélez Sarsfield.

Las cifras oficiales indican que Manuel Lanzini disputó 141 partidos oficiales con la camiseta de River Plate y anotó 15 goles, distribuidos entre todas sus etapas.

Temas Relacionados

Vélez SarsfieldRiver PlateManuel LanziniTorneo Apertura

Últimas Noticias

River Plate pierde con el Vélez de Guillermo Barros Schelotto por la sexta fecha del Torneo Apertura

El equipo de Marcelo Gallardo viene de dos derrotas consecutivas e intenta cortar la mala racha en su visita a Liniers. Transmite ESPN Premium

River Plate pierde con el

La lesión de Juanfer Quintero que preocupó a River Plate ante Vélez: el gesto que hizo al salir durante el primer tiempo

El colombiano debió abandonar el terreno de juego por molestias físicas a los 27 minutos de acción. Lo reemplazó el juvenil Freitas

La lesión de Juanfer Quintero

El cálido reencuentro entre Marcelo Gallardo y los mellizos Barros Schelotto en el duelo entre Vélez y River

El enfrentamiento en el estadio José Amalfitani atrajo la atención no solo por la rivalidad deportiva, sino también por la carga simbólica que arrastran los antecedentes entre ambos técnicos

El cálido reencuentro entre Marcelo

El Santos fue eliminado del Torneo Paulista por el humilde Novorizontino: el error de Neymar que inició la debacle

El Peixe cayó 2-1 en la última jugada del partido. El delantero necesita rodaje y buenos rendimientos para pelear por un lugar en la lista de la selección de Brasil para el Mundial

El Santos fue eliminado del

El eufórico festejo de Gabriel Heinze tras la victoria del Arsenal en el clásico frente al Tottenham

El equipo de Mikel Arteta se impuso con contundencia en el derbi londinense y el argentino no pudo ocultar su emoción

El eufórico festejo de Gabriel
DEPORTES
River Plate pierde con el

River Plate pierde con el Vélez de Guillermo Barros Schelotto por la sexta fecha del Torneo Apertura

La lesión de Juanfer Quintero que preocupó a River Plate ante Vélez: el gesto que hizo al salir durante el primer tiempo

El cálido reencuentro entre Marcelo Gallardo y los mellizos Barros Schelotto en el duelo entre Vélez y River

El Santos fue eliminado del Torneo Paulista por el humilde Novorizontino: el error de Neymar que inició la debacle

El golazo de Manuel Lanizini con el que Vélez abrió el marcador ante River Plate: del pedido de disculpas al gesto de Gallardo

TELESHOW
El excéntrico look de Juliana

El excéntrico look de Juliana “Furia” Scaglione que se robó todas las miradas en la Gala del Festival de Viña del Mar 2026

Quién es Meli, la joven cordobesa que habría conquistado a Mariano Martínez en Villa Carlos Paz

Valentina Cervantes mostró la tierna travesura que hizo su hijo Benjamín: “Con esta carita”

Delfina Chaves confirmó su reconciliación con el actor neerlandés Martijn Lakemeier: la sorpresa en su cumpleaños

Melody Luz dio a conocer el secreto para que funcione su relación con Alex Caniggia

INFOBAE AMÉRICA

Rusia concluyó la repatriación de

Rusia concluyó la repatriación de 4.300 turistas varados en Cuba por la crisis energética

Solo el fin de la dictadura y no la modernización del régimen es libertad para Cuba y seguridad para las Américas

Cuatro personas mueren en un grave accidente cerca del aeropuerto de Long Beach

La inteligencia artificial revela cómo el arte ha contado la historia de nuestras emociones colectivas

Washington afirmó que la muerte de “El Mencho” es “un gran acontecimiento” para México, EEUU y América Latina