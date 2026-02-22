El golazo de Manuel Lanzini con el que Vélez abrió el marcador ante River Plate: del pedido de disculpas al gesto de Gallardo

Vélez Sarsfield golpeó rápidamente y desde los 5 minutos le gana a River Plate en Liniers, en el encuentro correspondiente a la sexta fecha del Torneo Apertura. El gol lo marcó Manuel Lanzini, tras una estupenda jugada colectiva

El ex futbolista millonario recuperó un mal pase de Juan Fernando Quintero, quien intentó darle la pelota a Fausto Vera. Sin embargo, atento estuvo para anticipar Lanzini, que descargó rápidamente para Matías Pellegrini, quien controló de perfecta manera, se sacó de encima la desesperada marca de Juanfer y volvió a descargar para Manu.

Con una nueva pared, Lanzini descargó a un toque ante el acecho de Aníbal Moreno y el punta de Vélez corrió a toda velocidad hacia el centro del área rival. En notable inferioridad numérica, la defensa de River Plate buscó reorganizarse, pero el contragolpe fue tan veloz que nunca pudo acomodarse.

En la puerta del área por la izquierda recibió nuevamente Lanzini, quien al recibir enganchó de manera perfecta, se sacó de encima la marca de Lucas Martínez Quarta y definió con un rasante derechazo al palo derecho de Franco Armani, quien voló y alcanzó a rozar la pelota pero no pudo evitar que impactara en el poste e ingresara mansamente.

Desde el banco de suplentes, quien lo lamentó fue Marcelo Gallardo. Las imágenes de ESPN lo captaron siguiendo la acción desde el primer momento en que Juanfer Quintero perdió la pelota y tras el tanto recibido, cerró sus ojos en clara señal de fastidio.

Por su pasado en el club, Lanzini apenas convirtió ofreció sus disculpas con el clásico gesto de llevar las dos palmas de sus manos en forma vertical. El mediocampista surgido de las divisiones inferiores de River Plate dejó una huella en el club de Núñez, transformándose en protagonista de encuentros clave y sumando títulos nacionales.

Lanzini debutó en la primera división de River Plate el 8 de agosto de 2010, con 17 años, en un partido frente a Tigre. La temporada 2010-11 lo tuvo alternando entre la titularidad y el banco de suplentes, mientras el equipo buscaba estabilizarse en la máxima categoría. Después de su primera experiencia en el equipo principal, Manu fue cedido a préstamo a Fluminense de Brasil en julio de 2011, tras el histórico descenso del Millonario a la Primera B Nacional.

Su regreso al club argentino se produjo en junio de 2012. El mediocampista solicitó el número 10, un dorsal emblemático en la historia de River Plate. Durante la temporada 2012-13, sumó 26 partidos y anotó 8 goles, consolidándose como uno de los jugadores más desequilibrantes del plantel. En ese ciclo, marcó el gol más rápido registrado en la historia de los Superclásicos, a los 43 segundos del primer tiempo frente a Boca Juniors.

El año 2014 resultó decisivo para el futuro del futbolista y la institución. Lanzini formó parte del plantel que se consagró campeón del Torneo Final y la Copa Campeonato bajo la dirección técnica de Ramón Díaz. Tras la obtención de estos títulos, el jugador fue transferido en agosto de 2014 al Al-Jazira de Emiratos Árabes Unidos, iniciando así su primera experiencia fuera de Sudamérica. Posteriormente, su carrera continuó en West Ham United de Inglaterra, donde permaneció hasta 2023.

El nuevo ciclo de Lanzini en River Plate comenzó en agosto de 2023, tras finalizar su contrato en Europa. El club oficializó su regreso con un acuerdo por un año, y el mediocampista volvió a vestir la camiseta número 10. Su retorno se destacó con un gol en el Superclásico ante Boca Juniors en La Bombonera, y la obtención de la Supercopa Argentina y el Trofeo de Campeones durante ese año. Sin embargo, una serie de lesiones lo complicaron a tal punto que en el mercado de pases pasado Gallardo le comunicó que lo tendría en cuenta y decidió pegar el salto a Vélez Sarsfield.

Las cifras oficiales indican que Manuel Lanzini disputó 141 partidos oficiales con la camiseta de River Plate y anotó 15 goles, distribuidos entre todas sus etapas.