Darío Benedetto puso fin a su racha de 747 días sin convertir un gol y le dio el triunfo al Barcelona de Ecuador

El Pipa pudo quebrar su sequía goleadora y fue clave para el conjunto de Guayaquil

El delantero argentino volvió al gol en la victoria del Barcelona SC sobre Técnico Universitario

Darío Benedetto rompió una sequía de 747 días sin convertir un gol y le dio la victoria al Barcelona SC sobre Técnico Universitario, en un partido clave de la Liga de Ecuador que se disputó en el estadio Monumental de Guayaquil.

El delantero argentino, fichaje estrella del club para la temporada 2026, ingresó desde el banco de suplentes en el segundo tiempo y, con oportunismo, marcó el único tanto del encuentro a los 82 minutos al aprovechar un rebote tras un disparo de Joao Rojas que el arquero Santiago Razzeto no pudo contener.

El encuentro fue tenso para el equipo dirigido por César Farías. Técnico Universitario, con un planteo táctico sólido, puso en aprietos al Ídolo del Astillero durante la primera mitad y dificultó el desarrollo ofensivo de los locales. Barcelona careció de profundidad y apenas inquietó a la defensa rival, el primer remate al arco del equipo llegó recién en el minuto 82, en la misma jugada que terminó en el tanto de Benedetto.

El gol del Pipa no sólo cortó una racha personal de 40 partidos sin convertir, sumando pasos por Boca Juniors (10 encuentros), Querétaro (8), Olimpia (12), Newell’s (9) y Barcelona (1)— sino que también le devolvió confianza al equipo. De esa forma, alivió la presión en vísperas de un compromiso determinante por la Copa Libertadores ante Argentinos Juniors y alcanzó los 173 festejos en su carrera.

El argentino marcó el único
El argentino marcó el único tanto del partido y celebró una victoria fundamental

El propio Benedetto, al finalizar el partido, expresó a la transmisión de Zapping TV: “Estoy muy feliz y contento por este premio, ojalá que sea el primero de muchos. Después de mucho tiempo me tocó volver al gol. Eso es porque la gente me trató bien, mis compañeros me recibieron muy bien. Ojalá podamos seguir de esta manera, esto recién arranca y ojalá sea el primero de muchos”.

El impacto inmediato del argentino fue celebrado por el cuerpo técnico, que había apostado por un doble 9 con Miguel Parrales en busca de romper el cero ante un rival que se cerró bien defensivamente. Benedetto, quien no convertía desde el 5 de febrero de 2024 jugando para Boca Juniors ante Tigre, encontró el desahogo esperado tras etapas poco fructíferas en Querétaro de México, Olimpia de Paraguay y Newell’s.

El festejo de Darío Benedetto
El festejo de Darío Benedetto tras volver a marcar un gol oficial con la camiseta del Barcelona de Ecuador (captura video)

Barcelona SC encara ahora uno de los desafíos más importantes de la temporada: el partido de vuelta ante Argentinos Juniors por la Fase 2 de la Copa Libertadores. El equipo ecuatoriano deberá revertir el 1-0 en contra sufrido en Guayaquil, cuando el conjunto argentino se impuso en el Monumental y se llevó la ventaja para la revancha. El encuentro definitivo se disputará este miércoles 25 en la Paternal a las 21.30, donde el conjunto del Pipa Benedetto buscará avanzar a la Fase 3 del certamen continental.

El delantero también reflexionó sobre su adaptación al plantel y la competencia interna: “Uno trata de poder ayudar porque está viendo desde el banco lo que va pasando, pero siempre para sumar y tirar para adelante. Creo que se ha armado un lindo grupo, muy competitivo, eso está bueno para el técnico, que la tiene difícil para elegir los 11. Así mejoran los equipos y los jugadores, vamos por buen camino”. Sobre el desafío ante Argentinos Juniors, añadió: “Ahora tenemos que pensar en el partido de la Copa, realmente va a ser difícil, contra un rival que juega bien y nos ha sacado diferencia de local. Son 90 minutos, son partidos aparte, estamos con mucha fe de poder revertir eso y ojalá así sea”.

