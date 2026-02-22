20 fotos impactantes que dejaron los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

Últimas Noticias

Se cumplen 40 años del último triunfo del “Loco” Di Palma en el TC 2000: de ir preso por su auto al joven cerebro que comenzó hacer historia Junto a Alberto Canapino prepararon un VW 1500 de vieja generación, que fue un “rayo” y ganó en Balcarce. La increíble anécdota en la que el ídolo terminó terminó tras las rejas

Los seniors que superan el desafío de volver al waterpolo y a la competencia en aguas abiertas: “Exigencia y disfrute” Participantes con diferentes recorridos superan sus propios límites en un entorno natural inesperado. La experiencia es desafiante pero lo vale: “Es un viaje de ida”, aseguran estos veteranos que se han animado a este deporte “de mucha fuerza pero que permite cuidar el cuerpo”

Anécdotas y testimonios de una jornada histórica: a 45 años del debut oficial de Diego Maradona en Boca El primer partido del Diez con la camiseta azul y oro coincidió con la presentación en Argentina de Víctor Hugo Morales, que relató aquellos dos goles de Pelusa frente a Talleres

Con Lionel Messi, el campeón Inter Miami comenzó la temporada de la MLS con una caída en Los Angeles El conjunto que dirige Javier Mascherano tuvo un debut complicado en California y perdió 3-0. Jugaron Rodrigo De Paul, Mateo Silvetti, Facundo Mura y Tadeo Allende