20 fotos impactantes que dejaron los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026
El evento inició el miércoles 4 de febrero y tuvo su ceremonia de inauguración el viernes 6. Este domingo bajará el telón de la cita que reunió a 2.900 deportistas de todo el mundo repartidos en 16 disciplinas
La bandera de Italia fue izada al inicio de la ceremonia de apertura en San Siro
La gala de apertura se llevó a cabo en San Siro y contó con la particularidad de que el desfile de las delegaciones se llevó a cabo en todas las sedes para que el conjunto de los deportistas pueda participar si no podía trasladarse a Milán
La próxima edición se realizará en los alpes franceses en 2030
La delegación argentina estuvo compuesta por ocho integrantes
El reconocido cantante, Andrea Bocelli, protagonizó un emotivo momento para la aparición de la antorcha olímpica
Vista general de los fuegos artificiales mientras Alberto Tomba y Deborah Compagnoni encienden el pebetero olímpico bajo el Arco della Pace en Milán
El curling ha estado en la palestra de estos JJOO porque el equipo canadiense fue acusado por Suecia de lanzamientos irregulares durante un juego entre ambos combinados
Lindsey Vonn, de Estados Unidos, es trasladada en helicóptero tras una caída durante la competencia de descenso femenino de esquí alpino en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026. La deportista ya comunicó que deberá ser operada por quinta vez
Otra de las imágenes de la evacuación de emergencia de Lindsey Vonn en helicóptero
El skeleton es uno de los deportes de invierno más antiguos. Es una disciplina en la que el atleta comienza de pie, como en el bobsleigh, y tras el impulso inicial, salta boca abajo sobre el trineo, descendiendo por la pista helada a 130 o 140 kilómetros por hora y guiando el vehículo con movimientos corporales
Tiziano Gravier, esquiador argentino e hijo de Valería Mazza, cerró en el Top 30 de eslalon gigante y estuvo muy cerca de quebrar una marca nacional
Jutta Leerdam fue una de las grandes protagonistas de los Juegos Olímpicos porque la pareja de Jake Paul se quedó con dos medallas, entre ellas una dorada en los 1.000 metros de patinaje de velocidad
El atleta ucraniano Vladyslav Heraskevych fue descalificado por un casco que homenajeaba a deportistas que murieron durante la invasión rusa
Tina y Milo fueron las dos mascotas elegidas para los JJOO. Aquí, una de ellas (Crédito: Reuters/Jennifer Lorenzini)
La snowboarder china Liu Jiayu sufrió un aterrador accidente, luego de perder el control en el aterrizaje de su último salto. Había sido medallista de plata en los Juegos de PyeongChang 2018
La intimidad de las tiendas de los Juegos Olímpicos para quedarse con un recuerdo de la cita
El bobsleigh es un deporte donde se recorre una pista estrecha y sinuosa tallada en el hielo en una carrera contra el cronómetro sobre trineos de alta tecnología
Lucas Pinheiro Braathen se quedó con la primera medalla sudamericana en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno. El noruego nacionalizado brasileño se quedó con la presea dorada en eslalon gigante
Las jugadoras de Suiza celebran con su público tras ganar la medalla de bronce ante Suecia en hockey sobre hielo
La foto previa al inicio del encuentro que le dio la medalla dorada a Estados Unidos ante Canadá en hockey sobre hielo femenino (Crédito: Reuters/Mike Segar)