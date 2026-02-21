Preocupante accidente de un equipo de Bobsleigh en los Juegos Olímpicos de Invierno: vuelco a 117 km/H y 15 minutos de tensión

El piloto Jakob Mandlbauer debió ser trasladado al hospital

El equipo austriaco masculino de Bobsleigh cuádruple protagonizó un preocupante accidente durante el evento principal de esta cita en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026. El trineo volcó en la curva 9 de la pista del Cortina Sliding Centre de la cita en Milán-Cortina d’Ampezzo y paralizó los corazones de los seguidores.

Cuando los registros televisivos marcaban que habían alcanzado la velocidad de 117 kilómetros por hora, el trineo de los austriacos impactó contra los muros de contención y continuó avanzando a toda velocidad con sus cuatro integrantes dentro.

Los integrantes perdieron el control cuando iban a más de 110 km/h (Foto: AP/Aijaz Rahi)

El portal austriaco OE24 informó que los empujadores Sebastian Mitterer, Daiyehan Nichols-Bardi y Daniel Bertschler descendieron por su propia cuenta, pero el piloto Jakob Mandlbauer permaneció tendido y “tras 15 minutos” fue retirado del lugar en camilla. Este medio detalló que el atleta de 27 años “estaba consciente y podía mover los brazos, el cuerpo y la cabeza”, pero “se quejaba de un dolor en el cuello”.

Durante la Serie 1, el equipo había quedado 21° con un tiempo de 55.14, alcanzado una velocidad máxima de 133 kilómetros por hora según los registros oficiales. El cuarteto alemán, compuesto por Johannes Lochner, Thorsten Margis, Jon Wenzel y Georg Fleischhauer, había sido el más veloz con un registro de 53.91 y un velocidad de punta superior a los 137 km/h.

El trineo continuó avanzando tras volcar y los tripulantes debieron ser atendidos por el equipo médico (Foto: AP/Aijaz Rahi)

Poco más de una hora más tarde, se lanzó la Serie 2 con tres equipos que terminaron sin registros por diversos accidentes. Sin dudas que lo sucedido con los austriacos fue lo más impactante tras haber tocado los 118 kilómetros por hora en un tramo, según lso registros formales de los JJ.OO. 2026.

El periódico Kurier advirtió que las primeros informes marcan que Mandlbauer “perdió el conocimiento”, pero luego recobró la conciencia: “Se le están realizando más exámenes en el hospital”, aclararon. “El piloto Jakob Mandlbauer, de Austria, fue trasladado al hospital para exámenes de rutina”, informó la Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton.

Jakob Mandlbauer fue hospitalizado tras el accidente (Foto: AP/Aijaz Rahi)

El periódico norteamericano The Athletic citó a una fuente del equipo austriaco, quien aseguró que Mandlbauer está “bien” de salud. “Jakob va camino del hospital, No está tan mal. Es solo una revisión. Todos los demás están bien. No hay lesiones, sólo una revisión. Estará bien”, subrayó a este medio Christoph Iglhauser, agregado de prensa de la selección austriaca.

“Volvió a ocurrir en la curva nueve, donde ya nos caímos una vez durante el entrenamiento. La entrada no fue perfecta, así que no pudimos hacer mucho hacia el final. Nos alegramos de que el médico del Comité Olímpico Austriaco estuviera allí de inmediato y nos atendiera”, expresó Bertschler en declaraciones que replicó el diario Kronen Zeitung.

Uno de los atletas relató que ya habían tenido un accidente en esa misma curva durante los entrenamientos (Foto: Tiziana FABI / AFP)

Luego de lo sucedido con los austriacos, los representantes de Francia (Romain Heinrich, Dorian Hauterville, Nils Blairon y Antonie Riou) y de Trinidad y Tobago (Axel Brown, De Andre Joh, Shakeel John y Xaverri Williams) sufrieron también accidentes que les impidió terminar la segunda manga, aunque no con la gravedad del caso comentado.

Mandlbauer, de 27 años, había participado días atrás de la Serie 3 del Bobsleigh doble junto con Daiyehan Nichols-Bardi: quedaron en el 21° y no lograron avanzar más allá en una cita que entregó la medalla dorada al dúo alemán de Johannes Lochner y Georg Fleischhauer por delante en el podio de otros dos equipos de ese país que compusieron Francesco Friedrich-Alexander Schuller (plata) y Adam Ammour-Alexander Schaller (bronce).

Según los medios locales, la tensión se extendió durante 15 minutos mientras atendían a los atletas (Foto: Tiziana FABI / AFP)

La cita olímpica estuvo marcada por distintos accidentes que despertaron gran preocupación con la leyenda Lindsey Vonn protagonizando una grave caída que le demandó varias operaciones en los días posteriores. En las últimas horas, la polaca Kamila Sellier cayó durante los cuartos de final de los 1500m femeninos de patinaje de velocidad y terminó gravemente herida en su rostro tras cortarse con el filo del patín de la norteamericana Kristen Santos-Griswold.

El gesto que llevó tranquilidad de Jakob Mandlbauer tras ser evacuado en camilla (Foto: AP/Aijaz Rahi)