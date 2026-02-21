Las imágenes del accidente más escalofriante de los Juegos Olímpicos de Invierno: cortaron su rostro con el filo del patín y será operada

La atleta polaca protagonizó un peligroso suceso durante los cuartos de final de los mil 500 metros de patinaje de velocidad

Los Juegos Olímpicos de Invierno se caracterizan tanto por su belleza estética en cada disciplina, pero también por deportes que están enmarcados en el riesgo físico para los atletas. Si bien hubo escenas que generaron gran preocupación a lo largo de esta cita, el hecho que protagonizó la polaca Kamila Sellier paralizó los corazones.

Cuando afrontaba la serie 6 de los cuartos de final de los 1500m femeninos de patinaje de velocidad en pista corta, resbaló y la navaja del patín de la norteamericana Kristen Santos-Griswold impactó de lleno en su rostro. Las imágenes hablaron por sí solas: “Tiene un corte en el párpado y en la mejilla”, gritó la patinadora polaca Natalia Maliszewska –que participó de una serie anterior en esta misma disciplina– al salir corriendo de la pista, según replicó un medio local.

El momento en el que el patín golpea a Kamila Sellier (Foto: AP/Stephanie Scarbrough)

Las repeticiones televisivas mostraron que la polaca cayó y en ese momento la atleta norteamericana le pegó con el filo del patín cerca de su ojo, volando los lentes protectores que tiene cada competidora. La polaca terminó generando de manera involuntaria la caída de la italiana Arianna Fontana e impactó luego ante las protecciones ubicadas alrededor de la pista.

La tensión en el Milano Ice Skating Arena, recinto que cobijó esta disciplina en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d’Ampezzo, escaló. Las autoridades sanitarias entraron rápidamente al lugar y la sacaron en camilla, mientras las imágenes mostraron la sangre en la zona. Antes de trasladarla, taparon el sector con una gran sábana blanca mientras la atendían.

Sellier golpeó contra las protecciones de la pista tras su caída (Foto: AP/Stephanie Scarbrough)

La ex competidora de short track y actual mánager del equipo Aida Bella se “mostró conmocionada, con lágrimas en los ojos” durante los primeros segundos, cuando no había información sobre la gravedad del hecho. Su compatriota y colega de disciplina Gabriela Topolska habló del tema: “Vimos que se había lesionado la cara. Solo supe lo que había pasado al ver la repetición. Una situación terrible. Este tipo de accidentes no son frecuentes, pero ocurren. Kamila ya tiene una cicatriz en la cara. Hace unos ocho años se cortó la sien”, dijo según el medio local Sportowefakty.

La atleta de 25 años fue atendida inmediatamente en la pista (Foto: AP/Bernat Armangue)

Según reprodujo el diario polaco Gazeta Wyborcza, el jefe de la misión olímpica Konrad Niedźwiedzki aseguró que le suturaron inicialmente el corte en la mejilla, pero deberá continuar bajo observación de los médicos para definir los pasos a seguir. “Lo más probable es que haya una fractura en el hueso cigomático”, afirmó. “Esperemos que no sea nada grave, que el patín no haya penetrado más profundamente. No ha perdido el conocimiento en ningún momento. Me ha saludado con la mano”, agregó.

Ese mismo medio explicó que desde el equipo olímpico polaco adelantaron que será intervenida: “Consiste en volver a abrir la herida para que los médicos puedan evaluar con precisión el estado del hueso. La decisión se tomó tras los resultados de la tomografía computarizada, que revelaron una pequeña fractura. Después de la intervención, Kamila pasará la noche en el hospital en observación”. Si bien deberá pasar por el quirófano, los primeros informes advierten que las autoridades polacas detallaron que su ojo está fuera de peligro más allá del delicado accidente.

Sellier será operada en las próximas horas (Foto: AP/Bernat Armangue)

Sellier, que cumplirá 26 años en abril, había logrado un 6° puesto en los Juegos de Beijing 2022 en los 3000m relay femeninos como mejor resultado entre todas sus participaciones olímpicas.

Luego de ser parte de los 1000m de patinaje de velocidad en pista corta y del relevo mixto por equipos de patinaje de velocidad en pista corta en este 2026, tanto Sellier como Santos-Griswold aparecieron con la figura de “penalización” en los cuartos de final de los 1500m femeninos y quedaron fuera. La penalidad a la norteamericana, según detalló ESPN, se dio por “adelantamiento ilegal” antes del accidente.

Finalmente, la disciplina tuvo como ganadora del oro a la surcoreana Kim Gilli, seguida por su compatriota Minjeong Choi y la norteamericana Corinne Stoddard en el tercer lugar.

La patinadora polaca levantó su brazo para llevar tranquilidad mientras era trasladada (Foto: AP/Stephanie Scarbrough)