Impacto en Francia: por qué el PSG le pagó 60 millones de euros a Kylian Mbappé tras una extensa batalla legal

Kylian Mbappé recibió casi 61 millones por parte del PSG tras ganar un litigio legal (REUTERS/Rodrigo Antunes)

El enfrentamiento judicial entre Kylian Mbappé y el Paris Saint-Germain (PSG) ha concluido con un resultado favorable para el delantero, quien recibirá 60.9 millones de euros tras una sentencia del tribunal laboral de París. La entidad parisina confirmó el pago total de la cifra y renunció a presentar recurso, dando por cerrado uno de los litigios más relevantes del fútbol europeo reciente, según informó la agencia AFP.

El conflicto entre Mbappé y el PSG se originó en el verano de 2023, cuando el futbolista comunicó al presidente del club, Nasser Al-Khelaïfi, su decisión de no renovar contrato. Ante ese escenario, la directiva optó por excluirlo de la pretemporada, una medida que el sindicato de futbolistas franceses consideró acoso laboral. Finalmente, el jugador fue reincorporado a la plantilla dirigida por Luis Enrique, aunque persistieron los desacuerdos económicos.

Ambas partes habrían alcanzado un entendimiento verbal por el cual Mbappé renunciaba a parte de sus primas para no afectar la economía del club. El delantero negó en todo momento la existencia de un pacto válido y, al finalizar su relación contractual en julio de 2024 para fichar por el Real Madrid, reclamó judicialmente todas las cantidades que consideraba retenidas de forma indebida.

El proceso legal recorrió diferentes instancias, incluida la Comisión Jurídica de la Ligue de Football Professionnel (LFP) y la UEFA, hasta llegar al Consejo de Prud’hommes de París. El 16 de diciembre de 2024, cuatro magistrados dictaron una sentencia unánime que obligaba al club a abonar varias sumas pendientes. Entre ellas, 36.6 millones de euros correspondían al último tramo de la prima de fichaje, 17.25 millones a los salarios de abril, mayo y junio de 2024, 1.72 millones por vacaciones y 1.5 millones en concepto de prima ética, además de otros 150.000 euros ligados a vacaciones asociadas a esa prima.

El PSG realizó de inmediato el pago de aproximadamente 55 millones de euros tras conocerse el fallo, aunque retuvo cerca de seis millones relacionados con vacaciones, lo que motivó que los abogados del futbolista enviaran un alguacil a la sede del club para reclamar la suma restante.

El comunicado oficial del PSG, citado por AFP, explica: “En aras de la responsabilidad y con el fin de poner fin definitivamente a un procedimiento que se ha prolongado demasiado, el club ha decidido no continuar con este litigio. El PSG mira ahora decididamente hacia el futuro, centrado en su proyecto deportivo y en el éxito colectivo”. De este modo, la entidad parisina agotó el plazo legal de un mes que tenía desde la notificación de la sentencia —emitida en torno al 20 de enero— sin presentar apelación, consolidando la firmeza del fallo.

Renaud Semerdjian, abogado del club, afirmó que el PSG “siempre actuó de buena fe” y subrayó que el tribunal desestimó las acusaciones de acoso psicológico y “ejecución injusta del contrato” formuladas por el entorno de Mbappé, según recogió la aegencia de noticias francesa. El delantero del Real Madrid no realizó declaraciones públicas tras conocerse la decisión definitiva del club francés de no recurrir.

Mbappé, desde su desembarco al PSG proveniente de Mónaco a cambio de 180 millones de euros, conquistó 16 títulos en el elenco de la capital francesa: dos Copa de la Liga, seis Ligue 1, cuatro Copa de Francia y cuatro Supercopa de Francia. Tras su salida a mediados de 2023, el atacante firmó con Real Madrid, donde levantó una Supercopa de la EUFA y una Copa Intercontinental de la FIFA.