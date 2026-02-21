Floyd Mayweather sorprendió con un doble anuncio: hará una exhibición contra Mike Tyson y luego volverá al boxeo profesional

Floyd Mayweather regresa al boxeo profesional (Credit: Jasen Vinlove-USA TODAY Sports)

Nueve años después de su retiro, Floyd Mayweather decidió reescribir su propia leyenda. El excampeón invicto, a días de cumplir 49 años, confirmó que regresará al boxeo: hará una exhibición contra Mike Tyson y luego protagonizaría un combate profesional. El anuncio, difundido por el medio ESPN y respaldado por un comunicado oficial, representa un giro inesperado en la trayectoria del estadounidense, quien sostiene un récord perfecto de 50 victorias, ninguna derrota y se encamina en esta nueva etapa con la posibilidad de sumar marcas inéditas.

El retorno de Mayweather no es una simple incursión nostálgica. El propio boxeador sostuvo: “Todavía tengo lo necesario para establecer más récords en el deporte del boxeo”. Y añadió: “Desde mi próximo evento con Tyson hasta mi siguiente pelea profesional, nadie tendrá un impacto mayor en la taquilla ni una audiencia global más grande”. Esta autoconfianza se apoya en sus antecedentes: durante más de una década, el estadounidense fue considerado el mejor en cinco divisiones y protagonizó la pelea más lucrativa de la historia ante Manny Pacquiao en 2015.

A pesar de su retiro oficial en 2017 tras derrotar a Conor McGregor, Mayweather se mantuvo activo mediante exhibiciones frente a figuras de distintos ámbitos, incluidas estrellas del boxeo, las MMA y el mundo del espectáculo. Su última aparición fue en agosto de 2024, cuando enfrentó en Ciudad de México a John Gotti III, nieto del célebre jefe mafioso de Nueva York en los años 80′.

El estadounidense afronta el desafío de ampliar su legado (AP Foto/Adam Hunger, File)

La reaparición profesional de Mayweather llegará de la mano de su nuevo socio global de medios y promotor exclusivo para esta etapa. Según un comunicado firmado por Richard y Craig Miele, cofundadores de la empresa, confesaron que: “Firmar a Floyd Mayweather para que salga del retiro después de que capture nuevamente a una audiencia mundial con su enfrentamiento ante Mike Tyson, resalta nuestro compromiso de ofrecer a nuestra audiencia global a los peleadores de mayor perfil en el deporte“.

El combate de exhibición contra Mike Tyson está previsto tentativamente para abril de 2026 en la República Democrática del Congo, de acuerdo con lo publicado por el diario The Sun, aunque la fecha exacta y la señal de transmisión aún no fueron confirmadas oficialmente. Solo después de ese enfrentamiento, Mayweather planea subir nuevamente al ring para una pelea profesional, con rival y sede por determinar, según confesó junto a sus socios.

La decisión de Mayweather de regresar a la competencia profesional se produce en un contexto de renovado interés por las leyendas del boxeo. Mike Tyson, con 59 años, retornó en 2020 tras quince años de ausencia para una exhibición ante Roy Jones Jr. y más tarde enfrentó al youtuber Jake Paul, en un duelo transmitido por Netflix que atrajo a más de 100 millones de espectadores y marcó un hito en la presencia del boxeo en plataformas de streaming.

Floyd Mayweather y Logan Paul protagonizaron una pelea inédita en 2021 (Credit: Jasen Vinlove-USA TODAY Sports)

Por su parte, Manny Pacquiao, de 47 años, también volvió al ring recientemente y protagonizó un empate ante Mario Barrios en una pelea por el título mundial welter del CMB. El filipino, quien fue derrotado por Mayweather en 2015, prepara otra exhibición, lo que alimenta las especulaciones sobre una posible revancha profesional entre ambos.

El regreso de Mayweather coincide además con una demanda multimillonaria presentada contra un canal de televisión al que acusa de adeudarle al menos USD 340 millones de los USD 1.200 millones que habría generado a lo largo de su carrera. No obstante, su impacto trasciende lo deportivo: Mayweather fue durante años el deportista mejor remunerado del mundo, con ingresos superiores a USD 300 millones en una sola temporada, y se mantuvo como una de las figuras más influyentes, tanto por su estilo táctico como por su capacidad para generar interés global.