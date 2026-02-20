Tomás Etcheverry celebró su triunfo número 100 y se clasificó a las semifinales del ATP 500 de Río

Tomás Etcheverry se clasificó para las semifinales del ATP 500 de Río de Janeiro tras vencer al portugués Jaime Faria por 7-(4) y 6-4. El triunfo no solo lo mantiene en la pelea por el título, sino que además tuvo un valor especial: el platense alcanzó su victoria número 100 en el ATP Tour.
La marca llegó en un escenario emblemático: la cancha central Guga Kuerten, epicentro del torneo carioca y bautizada en honor al máximo ídolo del tenis brasileño. Allí, en un estadio que respira historia y mística sudamericana, Etcheverry escribió una página personal significativa, convirtiéndose en uno de los argentinos que alcanzaron el centenar de triunfos en el circuito mayor.
Etcheverry, nacido en La Plata hace 26 años, consiguió este viernes en el certamen de Río un triunfo que llena el alma y reconforta la confianza en un deporte tan mental como el tenis. El jugador argentino continúa desde 2024 con el objetivo de reencontrarse con su mejor versión.
Sin títulos en el ATP Tour tras haber caído en las tres finales que disputó –Santiago y Houston en 2023 y Lyon en 2024–, el Retu sigue dando pelea por regresar al top 27 del escalafón mundial, su mejor marca. En el ranking en vivo se ubica 40, algo que no sucedía desde hace 12 meses.
Sus triunfos representando a la Selección Argentina de Tenis YPF en la Copa Davis 2025, ante el noruego Nicolai Budkov Kjaer (133°) en la primera ronda de los Qualifiers, frente al neerlandés Jesper De Jong (86°) en la segunda ronda y contra el alemán Jan-Lennard Struff en los cuartos de final del Final 8, sumados al cambio de equipo de trabajo, con la incorporación de Kevin Konfederak como entrenador principal y el acompañamiento de Walter Grinovero, marcaron el puntapié inicial para volver a encontrar sensaciones que parecían perdidas.
El jugador nacional, por segunda semana consecutiva, jugará las semifinales: el sábado pasado perdió en el Argentina Open ante su compatriota Francisco Cerúndolo (19°), quien se terminó consagrando campeón. Por un lugar en la final se medirá por primera vez con el checo Vit Kopriva (87°), quien venció al argentino Juan Manuel Cerúndolo (78°) por 6-4 y 6-4.
A lo largo de la historia, 31 jugadores argentinos alcanzaron al menos 100 triunfos en el ATP Tour, un registro que refleja la tradición y el peso del tenis nacional en el circuito internacional. La lista es encabezada por Guillermo Vilas, líder histórico con 951 victorias, y tiene como escolta a Juan Martín del Potro, quien acumuló 439 festejos a lo largo de su carrera.
Jugadores argentinos con más de 100 triunfos
- Vilas, Guillermo 951
- Del Potro, Juan Martín 439
- Nalbandian, David 383
- Clerc, José Luis 378
- Mónaco, Juan 342
- Chela, Juan Ignacio 326
- Jaite, Martín 301
- Gaudio, Gastón 270
- Cañas, Guillermo 252
- Schwartzman, Diego 251
- Pérez-Roldán, Guillermo 241
- Coria, Guillermo 218
- Calleri, Agustín 209
- Zabaleta, Mariano 202
- Acasuso, José 193
- De la Peña, Horacio 190
- Mayer, Leonardo 179
- Delbonis, Federico 164
- Frana, Javier 163
- Squillari, Franco 155
- Davín, Franco 153
- Cano, Ricardo 152
- Mancini, Alberto 148
- Cerúndolo, Francisco 148
- Berlocq, Carlos 134
- Pella, Guido 128
- Puerta, Mariano 128
- Báez, Sebastián 118
- Gumy, Hernán 115
- Bengoechea, Eduardo 103
- Etcheverry, Tomás 100