Deportes

La sorpresiva declaración de Neymar que reavivó los rumores sobre su retiro

Luego de volver a jugar al Santos y ser clave para el equipo, el brasileño no descartó finalizar su carrera a fin de año

Guardar
El astro brasileño dejó abierta
El astro brasileño dejó abierta la puerta al retiro (REUTERS/Thiago Bernardes)

La incertidumbre marca el presente de Neymar tras su regreso al Santos y la reciente confesión sobre la posibilidad de un retiro anticipado. El astro brasileño, de 34 años, volvió a vestir la camiseta del club donde se formó y logró evitar el descenso, además de sellar la clasificación agónica a la Copa Sudamericana. Sin embargo, sus declaraciones recientes generaron un nuevo debate sobre el futuro de una de las figuras más emblemáticas del fútbol brasileño.

En sus palabras a Cazé TV tras el retorno a las canchas, el delantero dejó claro que el Mundial de 2026 permanece como una meta personal. "Este año es muy importante para el Santos, pero también como brasileño, que es año de Copa del Mundo, para mí también. Entonces es un desafío muy grande“, sostuvo el atacante.

No obstante, sorprendió al admitir que no descarta la opción de dejar la actividad profesional a finales de este año. "Voy viviendo año a año, no sé qué va a pasar de acá para adelante, no sé el año que viene, puede ser que llegue diciembre y yo quiera retirarme. No sé, va a depender de mi corazón. Es un día a la vez, vamos paso a paso“, expresó y despertó el interrogante sobre el futuro de su carrera.

Neymar fue determinante para evitar
Neymar fue determinante para evitar el descenso del Santos (REUTERS/Thiago Bernardes)

Después de una temporada marcada por las lesiones y la irregularidad, Neymar optó por priorizar su recuperación. La decisión de someterse a una artroscopia en el menisco de su rodilla izquierda, postergada inicialmente para luchar por la permanencia en el Brasileirao, evidenció el compromiso del delantero con el equipo. Durante 2025, el futbolista sumó 28 partidos, 22 de ellos fueron como titular, anotó 11 goles y repartió cuatro asistencias en 2.065 minutos de juego.

El propio jugador explicó que su objetivo era regresar “al 100%”, por lo que se ausentó en algunos partidos clave. “Quería volver a jugar esta temporada al 100%, por eso cuidé algunos partidos, me aguanté un poquito más“, afirmó en diálogo con Cazé TV. Además, subrayó la importancia del proyecto conjunto con el club: "El Santos hizo una planificación muy buena, me ayudó mucho en ese sentido“.

La vuelta de Neymar se produjo tras 70 días de inactividad debido a la intervención quirúrgica en su rodilla izquierda. El reencuentro con los fanáticos se dio durante la goleada por 6-0 del Santos ante el Velo Clube en el Campeonato Paulista, donde el jugador sumó 45 minutos de acción y demostró su influencia en el campo de juego. El técnico argentino Juan Pablo Vojvoda fue quien lo convocó para este crucial partido, permitiéndole sumar sus primeros minutos de 2026.

Neymar recibió un reconocimiento junto
Neymar recibió un reconocimiento junto a su pareja Bruna Biancardi y su hija (REUTERS/Thiago Bernardes)

Sobre su estado físico, Neymar explicó: "Obviamente yo quería volver para ayudar a mi equipo de la mejor manera posible, pero aguanté un poco para volver al 100%, sin dolor, sin miedo, sin nada“. El delantero remarcó que su meta es alcanzar su mejor versión a través del trabajo constante: ”Con mucho entrenamiento, con mucha perseverancia, creo que eso es lo que nos mueve, y que voy a conseguir llegar a mi 100%. Eso es lo que quiero“.

La temporada actual no solo es vital para el futuro de Neymar, sino también para el presente del Santos. El club logró evitar el descenso en el Brasileirao 2025 tras un triunfo por 3-0 frente a Cruzeiro en la última jornada, resultado que también les permitió clasificar a la Copa Sudamericana. El regreso del delantero se percibe como un impulso anímico y deportivo para el equipo, en un año que podría definir tanto su futuro individual como el del club.

Temas Relacionados

NeymarSantosBrasileiraoDeportes-ArgentinaSelección de Brasil

Últimas Noticias

Terminaron los test de pretemporada de la F1: Ferrari dominó el último día en Baréin y Alpine completó un trabajo que ilusiona

Los ensayos en el circuito de Sakhir finalizaron con Charles Leclerc con el mejor registro. Pierre Gasly comandó a la escudería francesa durante el viernes y dio un total de 118 vueltas

Terminaron los test de pretemporada

Franco Colapinto se mostró optimista para la nueva temporada de la F1 y puntualizó en dónde se ubicará Alpine respecto a sus rivales

El argentino, que disputó por primera vez una pretemporada en la Máxima, hizo hincapié en las sensaciones que se lleva la escuderia francesa de los ensayos en Baréin

Franco Colapinto se mostró optimista

La foto viral de Marcelo Weigandt el día que vuelve a jugar como titular en Boca Juniors después de más de dos años

El Chelo irá de arranque contra Racing y una imagen suya se replicó en las redes en las horas previas

La foto viral de Marcelo

La cifra récord con la que Atlético de Madrid tasó a Julián Álvarez ante el interés del Barcelona

El Colchonero quiere retener a la Araña y solicita un elevado monto para entablar una negociación por su salida

La cifra récord con la

La respuesta de la AFA a la decisión judicial de llamar a indagatoria a Tapia y Toviggino

La casa madre del fútbol argentino se expidió luego de que el juez Amarante los convocara por pedido de ARCA

La respuesta de la AFA
DEPORTES
Terminaron los test de pretemporada

Terminaron los test de pretemporada de la F1: Ferrari dominó el último día en Baréin y Alpine completó un trabajo que ilusiona

Franco Colapinto se mostró optimista para la nueva temporada de la F1 y puntualizó en dónde se ubicará Alpine respecto a sus rivales

La foto viral de Marcelo Weigandt el día que vuelve a jugar como titular en Boca Juniors después de más de dos años

La cifra récord con la que Atlético de Madrid tasó a Julián Álvarez ante el interés del Barcelona

La respuesta de la AFA a la decisión judicial de llamar a indagatoria a Tapia y Toviggino

TELESHOW
La contundente frase de Karina

La contundente frase de Karina Iavícoli sobre los paros: “Este país se levanta trabajando, no parando”

Guido Icardi: “Qué asco de ser vivo”, los polémicos mesajes en redes sociales contra Wanda Nara, que escribió el hermano de Mauro

La fiesta íntima de Benedicto: cómo fue el cumpleaños que reunió a Maxi López, Guido Icardi y Martín Migueles

Laura Pausini rindió tributo a Fito Páez con una versión renovada de Mariposa Tecknicolor: “Mi homenaje a Argentina”

La música argentina brilló en la ceremonia de Premio Lo Nuestro: la noche de Cazzu y María Becerra

INFOBAE AMÉRICA

Titular del COAMSS sostiene encuentro

Titular del COAMSS sostiene encuentro con embajador de la Unión Europea para generar desarrollo e inversión en El Salvador

Baz Luhrmann revive al verdadero Elvis Presley, “el hombre detrás de la máscara”

Generación limpia gana terreno mientras se redefine el futuro energético de Panamá

La NASA superó una prueba decisiva y la vuelta del hombre a la Luna sería a principios de marzo

Un programa de televisión, un presentador mafioso y un loro narcotraficante: así es la serie italiana considerada como una obra maestra que estrena HBO