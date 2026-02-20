La llamativa respuesta de Ruben Dario Insua cuando le consultaron si dirigiría a Boca Juniors ante un llamado de Riquelme

Ruben Dario Insua se refirió a un hipotético llamado de Boca

Frente a los rumores que indican que Claudio Úbeda podría ser despedido de Boca Juniors si al equipo no se le dan los resultados en los próximos partidos, uno de los nombres que figura en el radar como hipotético reemplazante es el de Ruben Dario Insua. Con contrato en Barracas Central y muy vinculado a San Lorenzo, club que tiene una marcada rivalidad con el Xeneize, el Gallego desestimó la posibilidad inmediata ante un presunto llamado de Juan Román Riquelme, aunque no cerró del todo la puerta.

“Estos temas los tomo con bastante naturalidad, sobre todo cuando tengo trabajo. Tengo un compromiso personal y profesional con Barracas y lo voy a cumplir. Nunca en mi carrera como entrenador dejé un club para irme a otro por una oferta superior. Y tampoco lo haría ahora”, fue la sentencia de Insua en la entrevista que le dio a TyC Sports.

Más tarde, amplió: “O estuve equivocado 20 años o me equivoco ahora. Voy a respetar el compromiso que tengo con Barracas. Tuve dos ofrecimientos en diciembre, pero había hecho un acuerdo de palabra con Barracas y lo respeté. Ahora, desde que arrancó el año, no tuve ofertas ni me llamaron. Si me llaman, lo único que haría es agradecer el llamado y explicar que tengo un compromiso con el club”. Vale mencionar que el entrenador de 64 años firmó vínculo con el Guapo hasta diciembre de 2026.

Insua aseguró que seguirá todo el año en Barracas Central (Gustavo Gavotti)

Al ser consultado puntualmente por su relación con Riquelme, detalló: “Lo conocí personalmente cuando Barracas inauguró su estadio. Estaba hablando con el Pocho Lavezzi. ¿Si me llama la semana que viene o en un mes para ir a Boca? Voy a respetar el compromiso que tengo con Barracas. Tendría que haberme llamado antes, estuve 19 años sin dirigir acá (en el fútbol argentino)“.

Al mismo tiempo, dejó una respuesta ambigua cuando lo cuestionaron por la chance de dirigir a Boca en algún momento de su vida: “Tampoco tendría problema en dirigir al Real Madrid, pero Florentino Pérez no me va a llamar. Vos decís una cosa y ‘pin’, sale al otro día. Hoy voy a respetar el compromiso con el club que me contrató”.

En lo que va del Torneo Apertura, Barracas ganó un partido, empató dos y perdió dos, puntaje que lo mantiene fuera de la zona de clasificación a octavos de final de la Zona B. Mañana visitará a Platense en Vicente López a partir de las 17. En tanto, en Boca se debate la continuidad de Úbeda y el encuentro de hoy por la noche ante Racing podría ser trascendental para definir el futuro del Sifón.

Por último, dio un concepto sobre Adam Bareiro, a quien dirigió en San Lorenzo, donde el delantero paraguayo exhibió uno de los niveles más altos de su carrera profesional, ante su inminente presentación en Boca: “Es un muy buen delantero y muy buen profesional. Se cuida mucho, entrena al límite. Es un jugador valiente. He escuchado en estas últimas horas que en River no le fue bien... pero estuvo un minuto y medio, jugó poco”.