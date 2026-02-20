11 segundos en silencio y una frase: la reacción de Luis Enrique tras la denuncia de Vinicius contra el argentino Prestianni por racismo

El entrenador del PSG fue consultado en conferencia de prensa

La denuncia pública de Vinicius Jr. a Gianluca Prestianni por un insulto racial durante el juego entre Benfica y Real Madrid de este martes por la ida de los playoffs de la Champions League todavía genera mucha repercusión en el fútbol mundial. Diferentes protagonistas se han expedido sobre la situación, como los entrenadores de Flamengo (Filipe Luís) o de Bayern Múnich (Vincent Kompany). Ahora, Luis Enrique también fue consultado sobre el hecho que dio la vuelta al mundo en la previa al duelo del París Saint-Germain (PSG) ante Metz este sábado desde las 17:05 por la fecha 23 de la Ligue 1.

El entrenador del PSG recibió la consulta por parte de una reportera en medio de la conferencia de prensa y cambió su cara inmediatamente cuando le mencionaron el nombre del brasileño. “Y si me permites una pregunta un poco fuera del partido de mañana, la semana ha estado marcada por el episodio que pasó en el partido del Benfica y Real Madrid y lo visto con Vinicius Jr: ¿Ha sido un tema en tu grupo? ¿Qué mirada tienes de esto?“, lo interrogó la cronista.

La mención del extremo del Merengue lo llevó a inclinarse contra la mesa y permaneció 11 segundos en silencio, mientras levantaba los hombros en dirección a la periodista y buscaba palabras para definir su sentimiento. Finalmente, el ex DT del Barcelona rompió el hielo con un contundente mensaje al micrófono: “Lo que puedo decir sobre este tema no es nada importante”.

*El preciso momento cuando Vinicius denuncia a Prestianni

De esta manera, el conductor evitó lanzar una reflexión sobre el asunto que eclipsó el triunfo de la Casa Blanca por 1-0 en Portugal con el único gol del brasileño. De hecho, el efusivo festejo de Vini motivó una tarjeta amarilla por parte del árbitro Francois Letexier. Segundos antes del saque de reanudación, podría haberse ido expulsado porque le dijo a Prestianni “cagón, cagón de mierda, cagón, cagón”. Esto transgrede la regla 12 de la IFAB, apuntada a faltas y conducta incorrecta, donde se remarca que un futbolista debe ser expulsado por distintas infracciones al reglamento, entre ellas “emplear lenguaje o actuar de modo ofensivo, insultante o humillante”.

Luego de ese insulto a Prestianni, el atacante se dio media vuelta, pero a los instantes volvió a girar su rostro, percibió algo y le comunicó a Letexier que, según su relato, el ex Vélez le había dicho “mono”. Al taparse la boca con su camiseta, el VAR no pudo comprobar la acusación con las cámaras habilitadas en la transmisión y, únicamente, el juez principal le dio una advertencia al subcampeón del mundo Sub 20 con la selección argentina. Hubo 10 minutos desde el gol hasta el relanzamiento del juego.

“Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinícius Júnior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamás fui racista con nadie”, escribió Gianluca Prestianni en un comunicado divulgado en sus redes sociales.

El atacante del Merengue le dijo "cagón de mierda" al argentino

En la otra vereda, Vinícius Júnior defendió su versión: “Los racistas son, por encima de todo, cobardes. Necesitan ponerse la camiseta en la boca para demostrar lo débiles que son”. Incluso, la Confederación Brasileña de Fútbol le brindó su respaldo y, en las últimas horas, volvió a publicar otra misiva, en la que exigió sanciones “estrictas” a los implicados a través de cartas enviadas a la FIFA y la UEFA, luego de que se hayan difundido videos con hinchas del Benfica haciendo gestos de un mono. “La CBF reiteró que espera que la FIFA supervise el caso y que la UEFA adopte todas las medidas necesarias para identificar y sancionar a los responsables de los insultos racistas”, detallaron.

El tema llegó a los oídos de la FIFA, que se expidió a través de su presidente Gianni Infantino. Si se comprueba el insulto racista, Gianluca Prestianni podría ser penado con una sanción de “diez partidos” de mínima, tener un parate por “tiempo determinado o cualquier otra sanción apropiada”.

Las Águilas volverán a jugar este sábado desde las 15 contra AVS por la Primeira Liga de Portugal y todavía no se sabe si el joven viajará a España para la revancha del próximo miércoles ante Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu.