Los polémicos dichos contra Vinícius de un experimentado árbitro español tras la acusación de racismo a Prestianni

La controversia en torno a Vinícius Junior sumó un nuevo capítulo tras las declaraciones de César Muñiz Fernández, ex árbitro FIFA y actual analista del fútbol español, quien abordó el reciente caso de presunta discriminación que involucró a Gianluca Prestianni y que mantiene en debate la respuesta institucional y social frente al racismo en el deporte. Este episodio generó un amplio impacto y no solo en España, tanto por la figura de los futbolistas afectados como por la reiteración de incidentes en escenarios de alta visibilidad, incluido el campeonato de la UEFA Champions League.

Durante una entrevista concedida al programa “Desinteligencia artificial” de Directv, Muñiz Fernández detalló el protocolo que deben seguir los jueces ante situaciones de racismo dentro de los estadios. “Toda acción racista hay que desterrarla. De la vida y del campo de juego. A nadie le gusta vivir estas situaciones. Es realmente muy triste”, afirmó el ex árbitro con más de 14 temporadas y 252 partidos en Primera. El procedimiento expuesto incluye la obligación del árbitro de detectar el acto, escuchar a la persona afectada y comunicar lo ocurrido a capitanes y público mediante megafonía, así como la eventual suspensión temporal o definitiva del encuentro si las agresiones persisten.

Muñiz Fernández advirtió que el árbitro actúa como notario dentro del partido, registrando los hechos en el acta y dejando en manos de los organismos como la UEFA o la FIFA la tarea de analizar imágenes y determinar sanciones. Respecto al caso de Prestianni, el ex juez subrayó que la investigación debe fundamentarse en pruebas objetivas: “La UEFA tiene que demostrar, analizar mediante imágenes que Prestianni dijo esas palabras de la cual se lo acusa. Incluso la FIFA quiere implementar que todo futbolista que se tape la boca con la camiseta es por algo. Si te tapas la cara es porque algo has hecho. Está claro que no se puede sancionar sin pruebas”.

A partir de este contexto, Muñiz Fernández introdujo una reflexión sobre la figura de Vinícius Junior, marcada por una sucesión de denuncias por insultos racistas en España y otros países europeos. “No estamos diciendo que Vinícius esté fomentando esto pero el futbolista también tiene que mirarse un poco el ombligo. No olvidemos que en el Real Madrid hay chicos con su mismo color de piel. Está Camavinga, por ejemplo, y nunca pasa nada con ellos. Siempre pasa con Vinícius. Él debería mirarse el ombligo y pensar un poco... ¿Por qué me pasa a mí esto?”, cuestionó el ex árbitro, declaraciones que generaron repercusión en medios deportivos y redes sociales.

Vinícius ha sufrido diversos episodios de racismo desde su llegada a Real Madrid, provocando un rápido repudio de parte de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Liga de Fútbol Profesional (LaLiga). El debate sobre el rol de las celebraciones provocadoras y la gestión emocional de los futbolistas cobró fuerza a raíz de las palabras de Muñiz Fernández, quien expresó: “Yo soy un jugador temperamental, caliente, me gusta el contacto con el contrario. Nosotros como árbitros sabemos que está con muchas pulsaciones... Otros equipos y otros futbolistas no pasa nada cuando mete un gol. Ayer también lo dijo Mourinho: el chico mete un golazo pero también tienes que mirar cómo lo vas a celebrar porque hay un público rival y no tienes que pasar el límite de la provocación”. El reglamento, recordó el ex árbitro, contempla la amonestación de los jugadores que incurren en gestos o acciones considerados provocadores hacia la grada rival.

El caso de Vinícius se ha convertido en un ejemplo paradigmático para el análisis del racismo en el fútbol europeo. La reiteración de incidentes llevó a la FIFA a proponer nuevas medidas para abordar la discriminación, como la automatización de protocolos y la utilización de tecnología para recabar pruebas en tiempo real. Al respecto, Muñiz Fernández reiteró que la sanción solo puede imponerse si existen evidencias concluyentes y que la generalización de actitudes no resulta adecuada para el abordaje de estos episodios.

Durante la conversación con el conductor del programa Cecilio Flematti, el ex árbitro insistió en que la personalidad y la forma de celebrar de Vinícius lo exponen a una mayor tensión con la afición rival y con otros futbolistas, en comparación con compañeros como Eduardo Camavinga o figuras de otros equipos, entre ellos Kylian Mbappé. “Vinícius debería pensar por qué me pasa a mí y no le pasa a Camavinga o a Mbappé”, sostuvo, señalando la influencia de los gestos y el temperamento sobre la dinámica de los partidos.

La intervención de Muñiz Fernández reavivó el debate sobre la frontera entre la expresión individual de los jugadores y el límite que imponen las reglas del fútbol en materia de respeto y convivencia. La UEFA y la FIFA han endurecido los procedimientos ante actos de discriminación con el objetivo de proteger la integridad de los futbolistas y preservar el ambiente deportivo. La discusión sobre el caso de Prestianni y las declaraciones sobre Vinicius ponen en primer plano la necesidad de un enfoque integral que contemple tanto la erradicación del racismo como la regulación de las conductas en el campo de juego.

Las palabras de César Muñiz Fernández se suman a una larga lista de reacciones y análisis surgidos en Europa luego de los últimos incidentes de racismo en la Champions League y en La Liga española. El debate permanece abierto en torno a la responsabilidad compartida entre instituciones, jugadores y público para garantizar un fútbol libre de discriminación y respetuoso de la diversidad.