El video de la periodista que salió al aire alcoholizada en los Juegos Olímpicos de Invierno y debió pedir perdón: “Avergonzada”

Danika Mason fue protagonista de una inusual situación durante su reporte desde la localidad italiana de Livigno

Danika Mason se mostró arrepentida por la situación que tuvo lugar en la cita invernal de Italia

La periodista Danika Mason se hizo viral esta semana después de una aparición en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 que llamó la atención de los espectadores por el particular tono que utilizó para hablar y, más allá de que sus compañeros de trabajo se tomaron esta situación en broma, la reportera pidió perdón 24 horas después. “Admitió haber consumido una bebida alcohólica”, detalló el portal Globo.

Según consignaron diferentes medios internacionales, como The Sun y The Times, la reportera australiana salió al aire este miércoles en la región italiana de Livigno, una de las sedes de los JJOO, desde donde salió un segmento para el programa Today, del Canal Nueve de su país. Allí, hizo una serie de comentarios inconexos con el precio del café y la mención de un animal en medio de su reporte: “Aquí está bien. Es más bien el precio del café en Estados Unidos al que tendremos que acostumbrarnos. No estoy segura sobre las iguanas... ¿A dónde vamos con eso?”. Cabe remarcar que Los Ángeles albergará la cita olímpica veraniega en 2028.

A partir de ahí, Mason dio vuelta la página e intentó continuar con su participación, en la que habló sobre Lindsey Vonn, legendaria esquiadora que deberá afrontar la quinta intervención quirúrgica tras una fractura de tibia en los primeros días de competencia. El presentador, Karl Stefanovic, la interrumpió y buscó generar un gesto de complicidad con ella: “Mirá, el clima frío es una cosa. Simplemente no puedes mover los labios”. En ese momento hacían ocho grados bajo cero en Livigno.

Trabaja en Canal Nueve desde 2012

Las fuentes citadas repasaron la trascendencia que tomó el tema con el paso de las horas, al punto de que el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, se expidió: se puso “del lado de Danika” y sugirió que el comportamiento de la oceánica podría vincularse al jet lag. Incluso, en las redes sociales hubo miradas contemplativas y otras más duras. Mientras un usuario decía que “se nota que la está pasando muy bien allá”, otro pidió su salida de la señal: “Si no es un problema de salud, debería ser despedida de inmediato: muy poco profesional”.

Este jueves, Danika Mason, quien también se desenvuelve en la cobertura de la National Rugby League en Australia, pidió la palabra para explicar lo que había sucedido: “Estoy bien, probablemente solo un poco avergonzada”. “Realmente evalué mal la situación, no debí haber bebido, especialmente en estas condiciones: hace frío, hay altitud y no cenar probablemente tampoco ayudó”, indicó sobre la ingesta de alcohol que repercutió en su organismo.

A continuación, admitió su error: “Pero quiero asumir total responsabilidad; no es el estándar que me impongo. Dicho esto, lo siento mucho y también agradezco a todos por los mensajes que recibí”. La presentadora, Jayne Azzopardi, le brindó su apoyo con una frase: “Sabemos cuánto trabajás, Danika”. Y Stefanovic acompañó el respaldo al caratularla como una “leyenda”.

La mujer de 34 años se crió en el noroeste de Sídney y se desempeñó en varias disciplinas, como básquet y fútbol, y tuvo un paso como estudiante de ingeniería en la universidad antes de dedicarse al periodismo deportivo. Desde 2012 se unió al Canal Nueve y, a principios de 2025, trabaja en Today. “Desde niña, despertarme cada mañana para ver el programa ha sido mi sueño, ya que me había propuesto una carrera en la transmisión deportiva. También es un punto de inflexión para mí en Nine, ya que, hace tan solo 10 años, mi primer trabajo en la cadena fue producir deportes para Today“, contó en declaraciones divulgadas por Women’s Weekly Australia.

Es una de las expertas de la señal para los partidos de la Liga Nacional de Rugby en Australia

