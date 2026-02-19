El cambio histórico que acordaron la FIFA y la UEFA para el próximo Mundial de Clubes: las posibles sedes para 2029

Reece James de Chelsea (centro) alza el trofeo de campeones del Mundial de Clubes tras vencer al París Saint-Germain en la final, el domingo 13 de julio de 2025, en East Rutherford, Nueva Jersey. (AP Foto/Jacquelyn Martin)

La FIFA y la UEFA acordaron ampliar el Mundial de Clubes a 48 equipos a partir de 2029, después de intensas negociaciones que reflejan un cambio de postura en la relación entre ambas organizaciones. El consenso se alcanzó tras el éxito comercial y deportivo de la edición inaugural del torneo con 32 equipos en 2025 y la presión de los grandes clubes europeos, que buscan asegurar su presencia en la cita máxima de clubes y evitar que el evento se dispute cada dos años.

La UEFA manifestó tradicionalmente su oposición ante la idea de una expansión del Mundial de Clubes por temor a que perjudique el estatus de la Champions League y sature el calendario internacional. Según informó The Guardian, el visto bueno de la entidad europea fue una concesión estratégica frente a la posibilidad más riesgosa de celebrar el torneo cada dos años, una propuesta que había surgido de directivos como los del Real Madrid.

La tensión entre las instituciones alcanzó uno de sus puntos más altos cuando, en mayo de 2025, representantes europeos abandonaron el congreso de FIFA en Paraguay en señal de protesta. Sin embargo, el escenario cambió y la aceptación del formato ampliado a 48 clubes funciona también como un gesto de acercamiento entre Aleksander Ceferin y Gianni Infantino, quienes buscan ahora consolidar una etapa de mayor armonía institucional.

Fútbol Fútbol - 50º Congreso Ordinario de la UEFA - Brussels Expo, Bruselas, Bélgica - 12 de febrero de 2026 El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se dan la mano durante el evento REUTERS/Benoit Tessier

El giro en la política de la UEFA responde en parte a la presión de gigantes como Barcelona, Manchester United y Liverpool, que quedaron fuera de la edición 2025 debido a criterios que limitaban el número de participantes por país y aplicaban un ranking de cuatro años. Esas restricciones provocaron que instituciones históricas quedaran excluidas, afectando su exposición y proyección económica.

La expansión garantizará que estas potencias tengan más oportunidades, impulsadas además por el peso de la Asociación de Clubes Europeos (ECA). El nuevo sistema aumentará la representación de clubes europeos en el certamen: de 12 en 2025 a 16 plazas para UEFA a partir de 2029.

El modelo del torneo será similar al del Mundial de selecciones, que también aumentará su formato en la edición de 2026. Se espera una fase de grupos dividida en sectores de tres o cuatro clubes cada uno, con un calendario y logística complejos y una proyección mediática global para el verano del hemisferio norte.

El premio por el título en 2025 ascendió a £85 millones (unos 99 millones de dólares), dentro de un pozo de £774 millones (cerca de 910 millones de dólares) según cifras de The Guardian. La reducción del riesgo de dejar afuera a clubes de gran audiencia beneficia especialmente los intereses comerciales del evento, consolidando el atractivo para patrocinadores y derechos televisivos.

España y Marruecos, que junto con Portugal organizarán el Mundial de Selecciones en 2030, se posicionan como sede para el Mundial de Clubes de 2029 (MAGREB AFRICA DEPORTES MARRUECOS RFEF)

Las negociaciones sobre la distribución exacta de plazas para cada federación continúan abiertas; aunque la tendencia sigue el modelo del Mundial, donde Europa tendrá 16 cupos, Sudamérica seis, y las restantes conferencias incrementarán ligeramente su presencia.

Pese al acuerdo actual, persisten voces de alerta en Europa sobre la sobrecarga del calendario internacional. Fuentes españolas enfatizan la necesidad de analizar en profundidad los impactos logísticos y comerciales: “El principal problema es la cantidad de clubes, pero no es el único punto en discusión”. También queda por consensuar si la competición mantendrá su periodicidad cuatrienal.

Boca y River fueron los representantes de Sudamérica en el último Mundial de Clubes. Al llevar el torneo a 48 equipos, la región ahora contará con más cupos

Todo indica que España y Marruecos parten como favoritos para ser sede del torneo en 2029. La elección servirá como antesala para la Copa del Mundo de selecciones de 2030, en la que ambos países serán anfitriones principales.

De confirmarse la expansión, Sudamérica y Argentina también verán aumentar su presencia, dejando atrás las estrictas reglas por país aplicadas en 2025, cuando solo Boca Juniors y River Plate representaron a la Argentina.

El nuevo formato implica que el mérito deportivo será el criterio principal para la clasificación, aunque se abre un margen para proteger a los grandes generadores de audiencia: el objetivo es no repetir exclusiones de clubes con fuerte peso en mercados internacionales ni privarlos de ingresos que rondan los 50 millones de euros solo por participar.