Cuánto dinero recibirá River Plate por el pase de Adam Bareiro a Boca Juniors

Adam Bareiro tuvo un fugaz paso por River Plate, donde no pudo marcar goles (@RiverPlate)

La reciente transferencia de Adam Bareiro de Fortaleza a Boca Juniors no solo representa un movimiento relevante para el mercado de pases argentino, sino que también genera un efecto económico directo en River Plate, club que mantenía el 50% de los derechos económicos del delantero paraguayo. En una operación que involucra a tres instituciones y que se selló en 3 millones de dólares por el 100% del pase, el club de Núñez recibirá 1.500.000 dólares limpios, pese a no haber intervenido en la negociación ni en el destino final del futbolista.

La venta de Bareiro se articuló entre Fortaleza, que poseía la mitad de la ficha, y Boca Juniors, que buscaba reforzar su plantel. El acuerdo entre ambos clubes contempló la adquisición total del pase, lo que activó de forma automática el reparto proporcional entre quienes conservaban derechos económicos. River Plate, titular del otro 50%, se aseguró así un ingreso inmediato de 1.5 millones de dólares, resultado de una cláusula contractual que le permitía beneficiarse de cualquier transferencia futura del jugador.

El trayecto de Adam Bareiro en el fútbol argentino y sudamericano ha estado marcado por sucesivas transferencias y cesiones. En 2024, River Plate adquirió el pase del delantero a San Lorenzo por una suma bruta de 2,5 millones de dólares, con la posibilidad de incrementar el monto en otros 2 millones sujetos a objetivos deportivos, lo que totalizaba una inversión potencial de 4.5 millones de dólares. La etapa de Bareiro en el club de Núñez no respondió a las expectativas iniciales: disputó 16 partidos oficiales sin convertir goles, lo que llevó a la dirigencia a buscar opciones para recuperar parte del capital invertido.

Adam Bareiro dejó Fortaleza para vestir los colores de Boca Juniors (REUTERS/Marcelo Machado De Melo)

Tras su paso por River Plate, Bareiro fue cedido a Al-Rayyan de Qatar, donde el club argentino percibió un ingreso adicional por concepto de préstamo (1 millón de la moneda estadounidense). Más tarde, la institución transfirió el 50% de los derechos económicos a Fortaleza en una operación cercana a los 3 millones de dólares. El club brasileño, al no cumplir con los objetivos estipulados para la compra de un porcentaje mayor, mantuvo solo la mitad de la ficha, lo que dejó a River como copropietario hasta la reciente negociación con Boca.

En los últimos días, cuando comenzó a tomar fuerza el posible desembarco del paraguayo en el conjunto de La Ribera, el delantero declaró: “La realidad es que, como siempre digo, tengo la cabeza acá. Fortaleza fue un club que tuvo mucha confianza en mí, valoro eso. La gente, compañeros, la directiva, siempre confiaron en mí y estoy pasando un gran momento gracias a ellos. Después, obviamente, cuando uno está con buenos resultados, es bueno que otros equipos sigan tu carrera, eso queda entre los clubes, queda entre mi agente con la gente de Boca, solo tengo la cabeza acá, estoy trabajando eso y para dar lo mejor de mí“.

El efecto financiero para River Plate adquiere relevancia en la medida en que, al sumar los ingresos provenientes del préstamo a Qatar, la venta parcial a Brasil y ahora la liquidación del 50% restante, el club logra recuperar la inversión realizada por el delantero paraguayo dos años atrás.

Bareiro, de 29 años, surgió de Olimpia de Paraguay. Luego pasó por River Plate y Nacional, también de su país. Vistió los colores de Rayados de Monterrey y Atlético San Luis de México y Alanyaspor de Turquía. También se destacó en San Lorenzo.

Vale recordar que tras su magro paso por el Millonario, el punta declaró: “Me costó mucho la decisión de venir, pude conocer el Mundo River, fue muy poco tiempo, pero parecieron años por la afinidad que hice con mis compañeros y la gente del club. Es una institución muy linda que te exige mucho, es muy pesado, no es para muchos estar en un club como River”.

El goleador era una vieja debilidad para el presidente Juan Román Riquelme, quien ya lo tenía en la mira desde su etapa en el Ciclón: “El 9 de San Lorenzo me parece que compite todo el tiempo. Compite, compite y el fútbol es eso para mí. El que juega mal, si compite, pasa a ser bueno; el que es bueno y compite, pasa a ser muy bueno; y el que es muy bueno y compite, es Messi. Vos podés ser muy bueno, pero si no te gusta competir, pasás a ser normal. El 9 de San Lorenzo compite todo el tiempo, contra el que sea”.

Las dificultades ofensivas del Xeneize en lo que va del Torneo Apertura se agudizaron por las lesiones de referentes claves. Edinson Cavani atraviesa una lumbalgia que lo marginó durante semanas y recién reapareció ante Platense, mientras que Milton Giménez fue operado y no tiene fecha definida de retorno. De manera simultánea, la reciente transferencia de los juveniles Valentino Simoni e Ignacio Rodríguez, integrantes de la Reserva, a Gimnasia de Mendoza y Atlanta, redujo las opciones en el plantel.