Cristian Medina jugará en un gigante brasileño: el llamativo monto que recibirá Estudiantes de La Plata

La transferencia de Cristian Medina desde Estudiantes de La Plata a Botafogo se concretó tras varios días de negociaciones y dejó un saldo económico inesperado para el club argentino. Según informó el periodista de TYC Sports, Germán García Grova, Estudiantes recibirá únicamente 100.000 dólares como resarcimiento por la partida del mediocampista, un monto que generó sorpresa entre los directivos y simpatizantes del club platense.

La operación se destrabó cuando el equipo brasileño, Botafogo, logró levantar una inhibición impuesta por la FIFA que le impedía incorporar jugadores en el actual mercado de pases. Esa restricción se originó por una deuda pendiente con Atlanta United relacionada al pase de Thiago Almada. Una vez resuelto ese inconveniente administrativo, el club carioca avanzó rápidamente y envió un precontrato a Medina, quien dejará Estudiantes en las próximas horas para sumarse al plantel en Brasil.

El pase de Cristian Medina posee una estructura contractual poco habitual en el fútbol argentino. Los derechos económicos del jugador pertenecen al empresario estadounidense Foster Gillett, quien financió la llegada del mediocampista a Estudiantes desde Boca Juniors. El club platense nunca fue propietario de la ficha y solo participó como vidriera. Esa condición explica que la institución reciba una suma simbólica, sin acceso a plusvalías ni porcentajes sobre futuras transferencias.

El vínculo de Medina con Estudiantes estaba vigente hasta 2028, aunque su contrato no otorgaba al club derechos económicos frente a una eventual venta. El acuerdo contemplaba, además, un contrato paralelo vinculado a derechos de imagen, gestionado a través de una empresa offshore, y la promesa de una futura proyección hacia la Premier League, aprovechando los contactos del grupo inversor con el Leicester City.

La historia de Cristian Medina en Estudiantes comenzó tras su controvertida salida de Boca Juniors, donde ejecutó su cláusula de rescisión de 15 millones de dólares con el respaldo económico del grupo comandado por Gillett. Fue presentado oficialmente el 18 de enero de 2025 y, aunque su contrato deportivo se extendía por tres años, el club platense nunca tuvo injerencia real en las decisiones sobre su futuro.

El entrenador Eduardo Domínguez intentó retener al volante, destacando su influencia en el equipo. “A Cristian lo queremos acá, yo lo quiero acá, el club lo quiere acá, y él se quiere quedar. Es el mejor volante del fútbol argentino”, afirmó el director técnico tras el clásico platense. No obstante, la decisión final recayó en el grupo inversor, que priorizó la oferta del fútbol brasileño.

Durante su paso por Estudiantes, Medina disputó 47 partidos oficiales y conquistó dos títulos. En ese lapso, no marcó goles y aportó tres asistencias. El mediocampista de 23 años nacido en Moreno se marcha tras haber jugado 3.524 minutos en el club. Su salida genera interrogantes en el plano institucional. Como parte del acuerdo financiero, Estudiantes asumió una deuda cercana a los 9,7 millones de dólares con Gillett. Con la partida del futbolista, el club deberá afrontar ese compromiso sin ingresos extraordinarios, más allá del resarcimiento de 100.000 dólares por el tiempo en que el jugador defendió su camiseta.

La llegada de Medina a Botafogo se produce en un contexto en el que el club brasileño busca fortalecer su plantel de cara a la Copa Libertadores. El equipo dirigido por Martín Anselmi disputa la fase previa del certamen continental y si lograra avanzar a la siguiente ronda, podrá inscribir al mediocampista argentino en la lista de buena fe, ya que la inscripción para la instancia inicial cerró antes de la concreción del pase.

La transferencia, que se concreta bajo la modalidad de un préstamo con opción de compra por el 50% de la ficha, incluye la posibilidad de que Botafogo adquiera al futbolista de manera definitiva. En ese caso, Medina firmaría un contrato por cuatro años con el club de Río de Janeiro. El desenlace del caso dejó a Estudiantes con una compensación limitada y sin una de sus figuras, mientras el grupo inversor que controla el pase del jugador continuará gestionando su carrera en el mercado internacional.