Ataja en el Real Madrid, jugó para España y fue citado por primera vez a la selección argentina

El guardameta, con la indumentaria del Merengue, club al que arribó en 2024

Bajo las órdenes de Facundo Quiroga, la selección argentina Sub 16 continúa con la semana de trabajos en el complejo Lionel Messi de Ezeiza, que finalizará este viernes 19 de febrero. Son 27 los futbolistas que sueñan con crecer al amparo de la albiceleste: uno solo se desempeña en el exterior. Se trata de Mauro del Castillo, arquero que se destaca ni más ni menos que en el Real Madrid.

El arquerito defiende la valla del Cadete B, actual campeón del CESA 2025/26 Sub 16. Ya fue citado a la selección de España Sub 15, pero al igual que su compañero Gorka Abascal (Colombia) optó por aceptar el llamado de la patria de su padre. En él también se inspiró para atajar: fue arquero en Quilmes, club que hoy milita en la Primera Nacional del fútbol argentino.

El guardameta nació el 2 de febrero del 2011, en Madrid, España. Llegó a la Casa Blanca en 2024, procedente del Rayo Vallecano. “La relación con mi familia es buena, todos siempre me acompañan. Mi papá fue arquero y me aconseja”, supo declarar.

Además de formarse en una institución de élite como la Casa Blanca, cursa el colegio secundario. “Con mis compañeros nos llevamos muy bien, hay un gran ambiente. Juntos compartimos buenas y malas experiencias. Y la relación con los entrenadores es excelente, ellos nos aportan confianza y nos ayudan a mejorar”, añadió en declaraciones que dio a conocer @HisDeInferiores.

Del Castillo, junto al escudo del Real Madrid

“Es un portero sereno y seguro, especialmente fuerte en su línea. Sabe leer el juego y tiene una presencia imponente; alguien que sabe cómo adueñarse de su área. Es sólido, con buen alcance gracias a sus largos brazos y se mueve bien por toda la portería. Tiene reflejos agudos y la capacidad de hacerse grande en el uno contra uno. También ha demostrado potencial para parar penales y se siente bastante cómodo con el balón en los pies, aunque todavía tiene margen de mejora en ese aspecto. Un portero joven muy prometedor”, lo definió la cuenta de X @FabricaMadrid, que sigue el día a día de la cantera.

Su caso hace recordar al de José Castelau de Roa, otro arquero de las Inferiores del Real Madrid nacido en España, que también pasó a defender los arcos de Argentina. Su padre, Alberto, nació en el país. También había pasado por las formativas de la Roja antes de aceptar lucir el atuendo albiceleste: fue citado por la selección Sub 15 de España, con la que disputó dos amistosos frente a Italia, en marzo de 2024. No obstante, lleva varios certámenes siendo parte de las convocatorias desde el predio de Ezeiza.

Los convocados por Facundo Quiroga al combinado Sub 16

El scouting en Europa que encabeza la AFA sigue dando sus frutos. El diario As, al citar el caso de Mauro del Castillo, lamentó la multiplicación de situaciones similares y señaló el nombre de Nicolás Paz como uno de los más importantes.

El fantasista de 21 años, hijo de Pablo Paz -ex mundialista con Argentina en Francia 98- y formado en la cantera del Merengue, brilla con intensidad en el Como de Italia, más allá de que todo indica que la Casa Blanca lo repescará en junio. Sin embargo, aunque nació en España, es número puesto para La Scaloneta, que defenderá el título en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.